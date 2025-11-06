Vueling eleva la experiencia a bordo con jamón ibérico de Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

El sabor más auténtico de nuestro país se eleva a los cielos con una selección ibérica exclusiva

Barcelona, 6 de noviembre de 2025. – Enrique Tomás continúa su expansión por tierra, mar y aire. A partir del 4 de noviembre, los pasajeros de Vueling podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única a bordo. Y es que, ahora, el jamón también vuela. El icono del ibérico español se incorpora por primera vez al menú de la aerolínea.

La oferta incluye tres propuestas pensadas para todos los gustos y momentos del viaje:

Bocadillo de Jamón Ibérico , el clásico inconfundible de la marca, elaborado con pan crujiente y jamón de cebo ibérico. Una herencia cultural arraigada a la memoria de millones de hogares. Porque el bocata de jamón no es una preparación, son miles de momentos.

, el clásico inconfundible de la marca, elaborado con pan crujiente y jamón de cebo ibérico. Una herencia cultural arraigada a la memoria de millones de hogares. Porque el bocata de jamón no es una preparación, son miles de momentos. Tapas · Jamón · Ibéricos, el tentempié perfecto para disfrutar en las alturas. Un delicioso surtido de embutidos de alta calidad acompañado de crujientes picos, pensado para transformar cada vuelo – corto o largo – en una experiencia de sabor. Compacto, práctico y lleno de carácter, es el compañero ideal para quienes buscan algo más que un simple refrigerio.

el tentempié perfecto para disfrutar en las alturas. Un delicioso surtido de embutidos de alta calidad acompañado de crujientes picos, pensado para transformar cada vuelo – corto o largo – en una experiencia de sabor. Compacto, práctico y lleno de carácter, es el compañero ideal para quienes buscan algo más que un simple refrigerio. Sobre de Jamón de Cebo de Campo, una opción sencilla y de calidad para llevarte de regalo, o disfrutar del ibérico en cualquier lugar. El sobre, envasado al vacío con 80 gramos, tiene una alta calidad, un proceso de selección impecable y un sabor, que te hará disfrutar como nunca.

Con esta alianza, Vueling, ofrece a los viajeros la oportunidad única de degustar el sabor más auténtico de España a 10.000 metros de altura de la mano de Enrique Tomás y New Rest.

“Queremos que el jamón acompañe a las personas allá donde vayan, porque es mucho más que un producto: es una experiencia, una forma de disfrutar y sentirse en casa, aunque estés lejos”, afirma el equipo de comunicación de Enrique Tomás.

El acuerdo refuerza la estrategia de internacionalización de la marca, que ya está presente en aeropuertos, estaciones, y ciudades, llevando el jamón a todos los rincones del mundo.

Tanto si estás a punto de empezar una nueva aventura, como si regresas a casa tras unos días fuera, ahora podrás saborear un pedacito de lo mejor de nuestro país desde el asiento del avión. Eleva tu viaje con alguno de nuestros productos que combinan tradición y comodidad, estés donde estés.

Porque en Enrique Tomás lo tenemos claro: viajar es vivir, pero hacerlo con jamón, sabe mucho mejor.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

