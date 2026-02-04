El vuelo interior de la artista dominicana Yubo Fernández triunfa en Madrid

Yubo con su escultura de la Cigua Palmera - Yubo Fernández

(Información remitida por la empresa firmante)

La artista dominicana Yubo Fernández consolida su proyección internacional con la presentación en Madrid de la exposición 'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo', una propuesta artística de vanguardia impulsada por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, que celebra la identidad, la libertad creativa y el viaje interior del ser humano. Comisariada por Julián Kunhardt, la exposición fusiona arte plástico, jazz y alta costura en el hotel Meliá Casa de las Artes

Madrid, 4 de febrero de 2026.- La muestra trasciende el formato expositivo tradicional para convertirse en una experiencia sensorial que integra artes plásticas, música y alta costura, reafirmando la fuerza del talento dominicano en los principales escenarios culturales del mundo. La exhibición reúne treinta obras, entre lienzos de gran formato, esculturas monumentales y una pieza única de alta costura pintada a mano, creada en colaboración con la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar, acompañada de joyería en larimar de Gisselle Mancebo y una banda sonora original de jazz compuesta por el músico Luis McDougal.



Reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de la República Dominicana, Yubo Fernández llega a la capital española tras una destacada trayectoria internacional que incluye exhibiciones en Nueva York y Corea, consolidándose como una de las artistas dominicanas con mayor proyección en el arte contemporáneo. Su obra se caracteriza por una exploración constante de universos paralelos que dialogan entre sí, guiados por la intuición, el movimiento y una identidad caribeña profundamente marcada.



El prestigio de la exposición se ve reforzado por el reconocimiento institucional y artístico: dos de las obras presentadas han sido pre-seleccionadas para optar al Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, uno de los galardones más relevantes del ámbito artístico iberoamericano.



'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo' forma parte de una gira internacional que inició en Nueva York y que tiene en Madrid su primer destino europeo, antes de presentarse en Italia, Alemania y Bélgica, llevando consigo una visión contemporánea del arte dominicano al escenario global. La exposición estará abierta al público hasta el 15 de febrero de 2026 en el Hotel Meliá Casa de las Artes, ubicado en el número 83 de la madrileña calle Atocha.



Yubo Fernández describe así la exposición: "'Cigua Palmera: Cartografía del vuelo' es una exploración visual y espiritual, que toma como punto de partida el ave endémica de la República Dominicana. Esta especie, que no migra y habita profundamente el paisaje caribeño, se convierte en metáfora viva de un origen que permanece, de una identidad que resiste, de un ser que encuentra su territorio en sí mismo".



Acerca de Yubo Fernández

Yubo Fernández (República Dominicana, 1979) es una artista multidisciplinar cuya carrera se distingue por una evolución constante y una curiosidad creativa inagotable. Se formó en la Escuela de Altos de Chavón y es licenciada en Diseño de Interiores por la Universidad Complutense de Madrid. Su obra fusiona el arte abstracto y el pop art, con influencias de referentes como Andy Warhol, Jackson Pollock y Wassily Kandinsky, y una paleta cromática inspirada en la energía y el color del Caribe.



Además de su trayectoria en las artes visuales, Fernández ha desarrollado una reconocida carrera como cineasta y actriz, con nominaciones en festivales internacionales. Es miembro de la Asociación de Pintores y Escultores de España, y sus obras forman parte de importantes colecciones privadas y públicas a nivel internacional, posicionándola como una de las figuras más relevantes del arte dominicano contemporáneo.

Contacto

Emisor: Yubo Fernández

Nombre contacto: María Martínez Butragueño

Descripción contacto: Fábula Comunicación SL

Teléfono de contacto: 636831045