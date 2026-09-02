La vuelta al cole impulsa el seguro de ciclomotor en los pueblos de España - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Para muchos adolescentes de la España rural, el ciclomotor sigue siendo el medio de transporte imprescindible para llegar al instituto cuando no hay alternativa de transporte público, según Allianz Direct.

Madrid, 2 de septiembre de 2026.- Con el inicio del curso escolar, muchas familias revisan los medios de transporte de sus hijos adolescentes, especialmente en los pueblos donde el transporte público es limitado o inexistente. Mientras que en las ciudades bien dotadas de transporte público los jóvenes retrasan cada vez más la obtención del carnet de moto, en la España rural los menores siguen sacándose el permiso AM a los 16 años porque el vehículo resulta imprescindible para sus desplazamientos diarios.

Por qué el ciclomotor sigue siendo clave en la España rural

En las zonas con menor densidad de población, el ciclomotor no es una opción de ocio sino una herramienta de movilidad cotidiana: para ir al instituto, a actividades extraescolares o a municipios cercanos cuando no existe una línea de autobús con la frecuencia necesaria. Según datos de la iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora de UNESPA, los ciclomotores de 50 cc representan un 14% del parque asegurado de vehículos de dos ruedas en España.

La vuelta al cole, el momento en que muchas familias revisan el seguro

El inicio de curso es también el momento en que muchas familias deciden asegurar un ciclomotor por primera vez —cuando un hijo cumple 15 años y puede obtener el permiso AM— o revisan si la póliza vigente sigue ajustándose a sus necesidades tras el verano. En ambos casos, contar con la cobertura obligatoria y con la información clara sobre qué incluye cada modalidad es el primer paso antes de que el menor empiece a circular de forma habitual.

Qué incluye el seguro de ciclomotor de Allianz Direct

El seguro de ciclomotor de Allianz Direct incluye, de serie, la Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria, la reclamación de daños y la defensa jurídica. La póliza puede personalizarse con coberturas adicionales como la asistencia en viaje, la protección del casco y el equipamiento del conductor, o la defensa de multas y protección ante una posible retirada de carné. Toda la gestión —desde el cálculo del precio hasta la contratación— puede realizarse de forma 100% online, introduciendo solo la matrícula del vehículo.

Recomendaciones para la vuelta al cole en ciclomotor

Antes de que los más jóvenes retomen los desplazamientos diarios al centro escolar, Allianz Direct recomienda:

Comprobar que el seguro está en vigor y que la cobertura se ajusta al uso real del vehículo tras los meses de verano.

Revisar el estado de frenos, neumáticos y luces, especialmente si el ciclomotor ha estado parado durante las vacaciones.

Utilizar siempre casco homologado, también en trayectos cortos y conocidos.

Asegurarse de que el menor cuenta con el permiso de conducción AM correspondiente antes de circular.

Acompañar los primeros trayectos hasta que el menor esté familiarizado con la ruta y el tráfico de la zona.

David Marrodán Director de Marketing de Allianz Direct, explica que la vuelta al cole es, para muchas familias de zonas rurales, el momento de revisar si su ciclomotor está correctamente asegurado, y que el objetivo de la compañía es que esa gestión sea lo más sencilla posible.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, presente en cinco mercados europeos. Con el objetivo de ser digitalmente imbatible, ofrece seguros de moto y ciclomotor —a terceros, con robo e incendio y a todo riesgo— contratables íntegramente online, con precios transparentes, sin letra pequeña y una gestión de siniestros orientada a la experiencia real del cliente.

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