La "vuelta al cole" llega a las empresas: 123tinta.es explica cómo preparar la oficina para septiembre

Oficina - 123tinta.es

(Información remitida por la empresa firmante)

La vuelta a la oficina es una oportunidad para revisar equipos, consumibles y material de trabajo antes de recuperar el ritmo habitual. El e-commerce ha reunido en una guía los productos esenciales para preparar una oficina cómoda, organizada y eficiente tras el verano

Después del verano, también las empresas afrontan un nuevo curso con la recuperación de la actividad y el regreso de los equipos a sus puestos. Septiembre es un momento clave para revisar cuestiones prácticas, desde los consumibles y equipos de impresión hasta la organización de los espacios de trabajo.



123tinta.es, especialista en cartuchos de impresoras y toners, ha elaborado una guía de material para la vuelta a la oficina que reúne de forma cómoda y sencilla los principales productos y recursos que pueden ser necesarios para recuperar la actividad con todo preparado.



Todo lo necesario para poner a punto la oficina después del verano

Esta guía funciona como una lista de comprobación para revisar las necesidades más habituales de un espacio de trabajo antes de recuperar el ritmo normal.



El documento recoge productos agrupados en seis grandes categorías:



1. Papel e impresión.



2. Escritura y corrección.



3. Herramientas de escritorio.



4. Organización y archivo.



5. Tecnología y accesorios.



6. Limpieza y mantenimiento.





De esta forma, se puede repasar de forma rápida el material disponible y detectar qué elementos conviene reponer, renovar o incorporar antes de retomar el trabajo.



Revisar los recursos antes de recuperar el ritmo habitual

Con la vuelta a la rutina, algunas necesidades que durante los meses de verano han quedado en un segundo plano vuelven a cobrar importancia. Comprobar el estado de la impresora, revisar las existencias de cartuchos y tóner o detectar equipos que necesitan ser renovados son algunas de las tareas que pueden ayudar a evitar pequeñas interrupciones en el día a día.



Sin embargo, la puesta a punto de una oficina no se limita a la tecnología. Material de escritura, perforadoras, bandejas portadocumentos y otros elementos básicos siguen formando parte de las tareas cotidianas y contribuyen a mantener más organizada la documentación y el espacio de trabajo.



Nuevos espacios de trabajo para nuevas formas de trabajar

La evolución de los modelos de trabajo también ha cambiado las necesidades de las oficinas. Los espacios deben adaptarse cada vez más a equipos que combinan jornadas presenciales y remotas.



Accesorios como las estaciones de acoplamiento USB, los soportes para monitores o los altavoces para reuniones pueden facilitar la conexión entre dispositivos y el desarrollo de las tareas. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de adaptar los espacios a la forma en la que actualmente trabajan los equipos.



Así, la vuelta de septiembre es una oportunidad para planificar: detenerse unos minutos, comprobar qué necesita realmente cada equipo y preparar la oficina para afrontar con normalidad los últimos meses del año.







Contacto

Nombre contacto: Virginia Ayala

Descripción contacto: 123tinta.es

Teléfono de contacto: 913022860



