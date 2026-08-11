La vuelta al cole llega más fácil con Movistar Plus; fútbol, series y documentales por 9,99 €/mes - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026.- Movistar Plus afronta la vuelta al cole con una oferta cargada de contenido para todos los públicos. Por 9,99 €/mes, los usuarios podrán disfrutar de las primeras jornadas de LALIGA EA SPORTS, la temporada completa de LALIGA HYPERMOTION, el arranque de Primera Federación y varios estrenos de cine, series y documentales durante el mes de agosto, en lo que promete ser uno de los meses con más actividad del año en la plataforma.

Los tres grandes de LALIGA EA SPORTS, en las tres primeras jornadas

Movistar Plus ofrece un partido por jornada de LALIGA EA SPORTS, y las tres primeras citas del curso incluyen a los tres grandes del fútbol español. El Atlético de Madrid abre el curso en la jornada 1 ante el Málaga, el 19 de agosto. En la jornada 2, el 23 de agosto, es el turno del FC Barcelona, que se mide al Elche. Y para cerrar el arranque liguero, el Real Madrid recibe también al Málaga en la jornada 3, el 30 de agosto. Tres semanas seguidas con uno de los tres grandes del fútbol español en pantalla, justo cuando arranca el nuevo curso escolar.

LALIGA HYPERMOTION, con cobertura completa desde el primer día

La Segunda División del fútbol español, LALIGA HYPERMOTION, arranca su temporada el 14 de agosto, y Movistar Plus la ofrece al completo: todas las jornadas y todos los partidos, sin excepciones. Solo en el mes de agosto, los aficionados podrán disfrutar de más de 30 encuentros de una competición que cada año reúne a clubes históricos, proyectos ambiciosos y jóvenes talentos que sueñan con el ascenso a Primera División.

Primera Federación también arranca en agosto

La Primera Federación, tercer nivel del fútbol español, comienza su temporada el fin de semana del 29 y 30 de agosto. Movistar Plus ofrecerá todos los partidos de esa primera jornada: los 10 encuentros más destacados en directo, y el resto también disponible en diferido a través del canal de la competición. La categoría vuelve a reunir a equipos de gran tradición y masa social, entre ellos el Real Zaragoza, el Real Murcia, la SD Huesca, el Hércules CF, el Mirandés, el AD Alcorcón o la AD Mérida, además de filiales de primer nivel como el Real Madrid Castilla y el Atlético Madrileño, que también aspiran al ascenso.

Cine, series y documentales para completar la vuelta al cole

La oferta deportiva se combina con varios estrenos propios pensados para el resto de la familia. El 20 de agosto llega 'La historia de Michael Jackson', un documental de cuatro episodios que repasa la vida del artista, desde su infancia como niño prodigio hasta las revelaciones que marcaron su legado. El 21 de agosto se estrena en la plataforma 'Lapönia', la comedia dirigida por David Serrano sobre el choque cultural de una familia española que viaja a Laponia para pasar la Navidad con sus parientes del norte. Y para cerrar el mes, el 27 de agosto llega la segunda temporada completa de 'La Casa Nostra', la sitcom original de 3Cat rodada con público en directo, con sus 14 episodios disponibles desde el primer día.

Una oferta completa de entretenimiento y deporte

Además de todo lo anterior, la propuesta de Movistar Plus para la vuelta al cole se completa con tenis, baloncesto, contenido infantil y una amplia variedad de programas y documentales deportivos. Con el Plan Libre: Cine, Series y Deportes, disponible por 9,99 €/mes y sin permanencia, Movistar Plus se consolida como una de las ofertas deportivas y de entretenimiento más completas del mercado, ideal para no perderse nada durante el arranque del nuevo curso.

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