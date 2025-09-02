Vuelta al cole, a la uni y a la ofi con estilo y sin esperas; la lista escolar llega por WhatsApp - Gema Minayo López

Workcenter lanza su campaña Vuelta al Cole 2025 con una amplia oferta en material escolar, papelería, accesorios tecnológicos y atención rápida y personalizada por WhatsApp.

Madrid, 2 de septiembre de 2025.- Workcenter, compañía líder en servicios de impresión digital, papelería y regalos, da el pistoletazo de salida a su campaña de Vuelta al Cole 2025, con todo lo necesario para afrontar el nuevo curso escolar, universitario o profesional.

La campaña de este año destaca por su propuesta integral de productos y una gran novedad en atención al cliente: los usuarios pueden enviar su lista de materiales escolares directamente por WhatsApp a cada una de las 18 tiendas de Madrid y Barcelona mediante un QR, y así ahorrar tiempo y evitar esperas innecesarias.

Además, las tiendas Workcenter de Barcelona están adheridas al programa VAL ESCOLAR, que ofrece 60 € para material escolar a familias con hijos en Primaria y Secundaria en centros públicos concertados. En Madrid, en la tienda de Pozuelo, también se acepta una ayuda de 100 € del Ayuntamiento de Pozuelo para estudiantes de enseñanzas obligatorias y formación básica.

Una vuelta a la rutina con todo lo que se necesita

Desde artículos clásicos como cuadernos, carpetas, agendas, mochilas y estuches, hasta productos tecnológicos como ratones, teclados, fundas de portátil, auriculares, cargadores y cables HDMI, Workcenter ofrece una solución completa tanto para estudiantes como para quienes vuelven a la oficina.

Tendencias, diseño y trato personal en un solo lugar

La papelería se convierte en una forma de expresión esta temporada. Entre las novedades más destacadas:

Estuches con licencias oficiales de Stitch, Harry Potter y Toy Story y muchas más.

Agendas con personajes icónicos como Frida Kahlo y Alicia en el País de las Maravillas.

y Colecciones completas de papelería de Mafalda y Snoopy.

Y los populares bolígrafos borrables de Mr. Wonderful, con diseños únicos y mensajes positivos.

Ya sea para la vuelta más divertida, la más organizada o la más trendy, Workcenter se posiciona como el lugar donde empieza una nueva etapa, ofreciendo calidad, variedad, diseño y un servicio rápido, ahora también desde el móvil.

