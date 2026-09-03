Vuelta a la rutina en septiembre; cómo elegir colchón para recuperar el descanso tras las vacaciones - La Tienda HOME

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de septiembre de 2026.- Tras semanas de desplazamientos, horarios irregulares y camas ajenas, recuperar una hora fija para acostarse y levantarse es el primer paso para restablecer la rutina. El segundo es revisar el dormitorio: temperatura, iluminación, ruido y, sobre todo, el estado de la superficie sobre la que se duerme. La Tienda HOME destaca que, en septiembre, todavía quedan noches cálidas, por lo que la transpirabilidad del colchón sigue siendo un factor a tener en cuenta, no solo la firmeza.

Cómo saber si el colchón sigue respondiendo

Hay señales concretas que conviene comprobar antes de decidir si toca cambiarlo:

Hundimientos visibles o zonas marcadas en el centro o en los laterales.

Despertarse con molestias en la zona lumbar o cervical que desaparecen a lo largo del día.

Notar cada movimiento de la otra persona cuando la cama es compartida.

Dormir mejor fuera de casa que en la propia cama.

Antigüedad: la recomendación habitual del sector sitúa la vida útil en torno a los 8 ó 10 años.

Firmeza según postura y peso

La firmeza no es una cuestión de gusto, sino de alineación de la columna:

De lado: firmeza media, con capacidad de adaptación en hombro y cadera. Un colchón demasiado firme deja la columna arqueada.

Boca arriba: firmeza media-alta, que sostenga la zona lumbar sin dejarla al aire.

Boca abajo: firmeza alta, para evitar que la cadera se hunda y fuerce la curvatura.

A partir de cierto peso corporal, conviene subir un grado de firmeza y buscar mayor densidad en el núcleo, porque el material cede más.

A esto se añade la medida: la longitud recomendada es la altura de la persona más 15-20 cm, y en cama compartida el salto de 135 a 150 cm de ancho es el que más se nota en calidad de descanso.

Viscoelástica o muelles ensacados

Los colchones viscoelásticos destacan por la adaptación al cuerpo y la distribución de la presión: son una buena opción para quien duerme de lado o busca acogida. Los de muelles ensacados llevan cada muelle embolsado de forma independiente, lo que aporta dos ventajas medibles: mayor independencia de lechos —menos transmisión de movimiento en cama compartida— y más ventilación del núcleo, algo relevante si se es caluroso o si el dormitorio no se airea bien.

Si el colchón está en buen estado pero ha perdido confort en superficie, un topper o una almohada adecuada a la postura pueden resolver el problema con una inversión mucho menor.

Probar antes de decidir

Elegir colchón por ficha técnica tiene un límite. La Tienda HOME cuenta con 13 tiendas de descanso en España —entre ellas Barcelona, Málaga, Murcia y el showroom de Gandía, en Valencia—, donde asesores de descanso ayudan a contrastar firmezas y tecnologías sobre el propio producto antes de decidir. A esa red se sumará próximamente una nueva apertura en Vitoria, junto al centro comercial Boulevard. La propuesta se completa con un periodo de prueba de 120 noches, financiación a medida y envío rápido.

La vuelta a la rutina es un buen momento para comprobar si el dormitorio sigue acompañando. La selección de colchones de La Tienda HOME reúne distintas tecnologías, medidas y niveles de firmeza, y puede consultarse en la web o en cualquiera de sus tiendas físicas, donde el asesoramiento permite ajustar la elección a la postura y las características de cada persona.

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