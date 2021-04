Vuelve 'Ideas Factory by FUE', el mayor hackathon de emprendimiento universitario

- Del 15 al 17 de abril, la Universidad Alfonso X El Sabio acoge en formato online la segunda edición de esta iniciativa de Fundación Universidad-Empresa (FUE) dirigida a estudiantes de Grado, Máster y FP.

- "El objetivo es detectar y promover ideas innovadoras y disruptivas entre la comunidad universitaria para hacerla realidad con la ayuda de mentores y profesionales", detalla Carmen Palomino, directora de Operaciones de FUE.

Madrid, 8 de abril de 2020.- El mayor hackathon de emprendimiento e innovación en el ámbito universitario, Ideas Factory by FUE, regresa en el mes de abril en la Universidad Alfonso X El Sabio con un formato online, adaptado a las nuevas circunstancias, pero con la misma dinámica de fomentar la generación de ideas.

Ideas Factory by FUE es una iniciativa de Fundación Universidad-Empresa, un evento online de emprendimiento donde los estudiantes presentan su idea novedosa e innovadora y la convierten en una realidad, acompañados por mentores y profesionales que les guiarán durante todo el proceso.

"El objetivo es despertar el espíritu emprendedor y hacer realidad las ideas más innovadoras y disruptivas de los estudiantes universitarios", explica Carmen Palomino, directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa (FUE).

Esta edición tendrá lugar entre el 15 y el 17 de abril, de manera online, y contará con la participación de diversos mentores y profesionales que serán los encargados de evaluar y apoyar las ideas de negocio más disruptivas.

Durante 48 horas intensivas, los participantes pondrán en común sus ideas, diseñarán un plan de negocio, estructura de costes, presentación a posibles mentores, plan de marketing y viabilidad de los proyectos presentados.

"No solo se promueve la novedad de las ideas, sino que además se fomentan otros aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación oral, learning by doing o las soft skills, tan importantes para el mercado laboral", asegura Palomino

En la anterior edición de Ideas Factory by FUE celebrada en 2019 en la Universidad Autónoma de Madrid se generaron 116 ideas innovadoras de 32 grados y especialidades diferentes y participaron con sus propuestas más de 700 alumnos de las escuelas y facultades de la UAM.

Hasta el 12 de abril, todos los estudiantes universitarios interesados en participar podrán enviar sus ideas a través de la siguiente web: https://www.ideasfactory.es/uax/

Sobre la Fundación Universidad Empresa:

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) es una institución sin ánimo de lucro cuyo trabajo se basa en el Deep Linking, que no es sino escuchar, entender y proponer, para construir relaciones a largo plazo entre la Universidad, la Empresa y la sociedad en general. Gracias a esta filosofía de trabajo, a esta forma de entender su misión, la Fundación Universidad- Empresa es, desde su creación hace ya más de 45 años, un referente de innovación en los campos de la formación, el empleo y el emprendimiento.

