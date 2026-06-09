Vuelve MMT FEST: nueva imagen, nuevo nombre y una edición más ambiciosa que nunca en Maspalomas

Melody en MMT Fest 2025 - MMT Fest

(Información remitida por la empresa firmante)

Cinco días de música, moda, turismo y experiencias reunirán en Maspalomas a artistas, diseñadores, DJs y profesionales de distintos países. Juan Magán, Cascada, Soraya, Paloma San Basilio, Sabrina, Nancys Rubias y Bombai encabezan una de las programaciones más ambiciosas de la historia del festival

Madrid, 9 de junio de 2026.- El festival internacional que durante años ha unido música, turismo, moda y cultura en Canarias inicia una nueva etapa y lo hace bajo una identidad renovada: MMT FEST.



Con nueva imagen, nuevo logo y una propuesta más experiencial, moderna e internacional, MMT FEST regresará del 10 al 14 de junio de 2026 a la Plaza Central del Yumbo Centrum de Maspalomas Costa Canaria consolidándose como una de las grandes citas culturales y musicales del verano en Canarias.



La transformación de Music Meets Tourism en MMT FEST representa mucho más que un cambio de nombre. Supone la evolución natural de un proyecto que ha crecido edición tras edición hasta convertirse en un festival multidisciplinar donde conviven conciertos, moda, gastronomía, talento, experiencias premium y turismo internacional.



Miércoles 10 de junio: NOMAD x MMT FEST en Sala Scala

La programación arrancará el miércoles 10 de junio con una colaboración muy especial junto a Sala Scala. El espectacular dinner show "NOMAD", que se estrenará oficialmente el próximo 28 de mayo, se unirá a MMT FEST en una experiencia donde gastronomía, música y espectáculo se fusionarán en una noche única.



Además, durante la velada actuarán los participantes del Concurso Internacional de Cantantes MMT 2026, convirtiendo la cita en la antesala perfecta del festival.



Jueves 11 de junio: MMT AwARds y concierto de Paloma San Basilio y Oli P

La inauguración oficial llegará el jueves 11 de junio con la celebración de los esperados MMT AwARds 2026, galardones que reconocen la trayectoria de personalidades y proyectos destacados en ámbitos como la música, el turismo, la moda, la comunicación, el deporte, el medioambiente o la acción social.



La noche contará además con actuaciones muy especiales, entre ellas el concierto de la icónica Paloma San Basilio, galardonada este año con el MMT AwARd a la Excelencia Musical, así como la actuación internacional del artista alemán Oli P, Drea Elis, Luis Muñoz, y la actuación de Sala Scala Gran Canaria con su show Nomad.



En esta edición recibirán el galardón Paloma San Basilio (Excelencia a la Música), Almudena Cid (Deporte), Fundación Isabel Gemio (Proyecto Social), ITB Berlín (Turismo), María Lafuente (Moda), Camino Viejo Producciones (Gestión Empresarial), Plántalo.org (Medioambiente), Restaurante Rincón del Arroz (Gastronomía), María José Suárez (Moda e Imagen) y Olga Viza (Excelencia en Comunicación).



Además, la gala acogerá la primera entrega del MMT AwARd Carlos Ferrando, una distinción creada para mantener vivo el legado del recordado periodista y gran amigo del festival. La encargada de recibir este reconocimiento inaugural será la presentadora Jacqueline de la Vega.



Viernes 12 de junio: MMT Fashion Show y Batalla de DJs

La moda y la música urbana tomarán el protagonismo el viernes 12 de junio con una nueva edición del MMT Fashion Show, una pasarela abierta y experiencial que reunirá a diseñadores consolidados y emergentes en un entorno único.



Diseñadores como María Lafuente, José Perea, Mado Vigarok, Beatriz Hernández o Raysadot Couture formarán parte de una noche donde creatividad, arte y espectáculo volverán a encontrarse sobre la pasarela.



La jornada continuará con la esperada Batalla de DJs, que reunirá talento nacional e internacional con participantes como Raquel Maravilla (Valencia), AKNNA (Brasil), Ibañex (Castilla-La Mancha), Felipe Nogueira (Málaga), Diego Houses DJ (Cádiz) y DJ Angello (Colombia), en una noche cargada de energía y música en directo.



Además, contará con DJs invitados como Sofía Cristo y DJ Valdi, el DJ oficial de El Hormiguero, que coronarán una de las noches más esperadas de MMT Fest junto a DJs como Juani Reyes, desde Argentina o DJ Pablo Morillo, ganador de la DJs Battle de 2025.



Sábado 13 de junio: Concurso Internacional de Cantantes

El sábado llegará uno de los formatos más consolidados del festival: el Concurso Internacional de Cantantes MMT, una plataforma creada para descubrir nuevas voces y apoyar el talento emergente.



Artistas de diferentes países competirán ante jurado profesional y público en una edición donde las redes sociales volverán a tener un papel protagonista gracias al innovador sistema de votación online basado en engagement real.



Entre los artistas confirmados para esta edición se encuentran Zac Costa (Cuba), Zektor (Venezuela), Paula Trejo (Gran Canaria), Runa (Barcelona), Natalia Bracho (Málaga), Jorge del Hierro (San Roque, Cádiz), Ruenda (Palma de Mallorca), Harley Kusa (Bélgica), Laura Bera (Asturias), IAM Campillo (Madrid), Tina Cruz (Colombia) y Sigrid (Cáceres), reflejando el carácter internacional y multicultural del festival.



La jornada contará además con las actuaciones especiales de J Kbello, una de las revelaciones musicales surgidas del Benidorm Fest, y del dúo LucyCalys y Tony Grox, ganadores del Benidorm Fest 2026, que pondrán el broche musical a una noche dedicada al talento y las nuevas voces del panorama musical.



Domingo 14 de junio: el gran Multiconcierto MMT FEST

El cierre del festival llegará el domingo 14 de junio con el esperado Multiconcierto MMT, que volverá a reunir a miles de personas en una gran noche de música en directo en Maspalomas. Esta edición contará con actuaciones de Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Divas, Ledes Díaz, Nancys Rubias, Sabrina, Drea Elis, además de las sesiones de DJ Pablo Morillo, DJ Arthurman, DJ Ulises Acosta y el DJ argentino Juani Reyes.



MMT FEST prepara para esta edición uno de sus carteles más ambiciosos hasta la fecha con artistas nacionales e internacionales y un espectáculo pensado para convertir el sur de Gran Canaria en el epicentro musical del verano.



Golden Lounge: vivir el festival a otro nivel

Aunque gran parte de la programación de MMT FEST será gratuita, el festival contará nuevamente con la exclusiva Golden Lounge Experience, un espacio premium diseñado para quienes quieran disfrutar del evento de una forma mucho más cómoda y exclusiva.



La Golden Lounge incluirá acceso preferente, zona privada, barra libre de comida y bebida, zona lounge y vistas privilegiadas al escenario.



Las entradas y experiencias premium ya se encuentran disponibles a través de Tomaticket.



'Porque hay festivales que se disfrutan. Y luego está MMT FEST: el lugar donde los sueños toman forma'.

Contacto

Nombre contacto: Elena Zamora Garcia

Descripción contacto: MMT Fest

Teléfono de contacto: 646492038