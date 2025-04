Vuelve The Gran Kart con su tercera edición

(Información remitida por la empresa firmante)

País Vasco, 25 de abril 2025.-

The Gran Kart 3: un evento cargado de adrenalina, influencers y diversión con Red Itevelesa

Red Itevelesa, una de las principales empresas de ITV en España, celebra la tercera edición de su evento estrella: The Gran Kart 3. Se trata de una experiencia única que combina entretenimiento, velocidad y conexión humana en un formato de karting indoor, y que reunirá a creadores de contenido, clientes y colaboradores en una jornada diferente y llena de energía.



"Porque en Itevelesa, creemos que pasar la ITV también puede abrir la puerta a momentos que dejan huella".



Diversión, buen rollo y motores encendidos

En The Gran Kart 3 competirán influencers reconocidos como:



Car de Lorenzo, Julian Cruz, Jenni Alcoholado, Ivan Cabanas, Irati Etxandii y Rebetxiki, entre otros.



A ellos se sumarán dos clientes de Red Itevelesa seleccionados mediante sorteo (y sus acompañantes):



• Uno residente en el País Vasco (con acompañante).



• Otro de cualquier parte de España, quien disfrutará del evento con traslados y alojamiento incluidos.



La meta es simple: vivir juntos una jornada inolvidable, llena de emoción, diversión y buen ambiente.



¿Cómo participar?

Clientes de Red Itevelesa que pasen o hayan pasado su ITV entre el 10 de marzo de 2024 y el 22 de mayo de 2025 podrán ganar un pase doble al evento, registrándose en www.itevelesa.com/grankart/



Se sortearán 2 pases dobles, uno para el País Vasco y otro para el resto del territorio nacional.



Un evento, una historia, una marca con propósito

The Gran Kart 3 no es solo un evento, es una apuesta por conectar de verdad: con emoción genuina, autenticidad y momentos que se quedan.



Ya tuvo ediciones anteriores en Canarias y Madrid, con una gran acogida y esta tercera cita, en el País Vasco, consolida su crecimiento como propuesta original dentro del ecosistema de comunicación de la marca que muestra su compromiso con la experiencia, la innovación y el vínculo con las personas.



Contexto. Qué es Red Itelevesa

Red Itevelesa es una de las principales empresas del sector de la inspección técnica de vehículos (ITV) en España.



Con más de 40 años de trayectoria, ofrece servicios orientados a garantizar la seguridad vial y el respeto al medioambiente, mediante una red de más de 75 estaciones distribuidas en el territorio nacional.



Además de las ITV, la compañía también participa en áreas como certificación industrial, verificación metrológica y ensayos medioambientales, siempre apostando por la innovación tecnológica, la digitalización y una atención cercana y de calidad al cliente.



Resumen

Evento: The Gran Kart 3

Fecha: 7 de junio de 2024

Lugar: circuito indoor (ubicación en el País Vasco)

Organiza: Red Itevelesa

Asistentes: influencers, colaboradores y clientes ganadores

Sorteo activo para quienes pasen o hayan pasado su ITV entre el 10/03/2024 y el 22/05/2025

Más info e inscripciones: www.itevelesa.com/grankart





Emisor: Red Itevelesa

Contacto

Nombre contacto: Katia Gonzalez

Descripción contacto: iTres Bilbao

Teléfono de contacto: 644404008