COMUNICADO: Vulcan Value Partners se convierte en signatario de los Principios para la Inversión Responsable (PRI)

Publicado 03/12/2019 15:17:32 CET

BIRMINGHAM, Alabama, 3 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Vulcan Value Partners se complace en anunciar que ahora es signatario de los Principios para la Inversión Responsable respaldados por las Naciones Unidas (UN PRI). El PRI de las Naciones Unidas es reconocido como la red mundial líder para los inversores que se comprometen a integrar las consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en sus prácticas de inversión y políticas de propiedad.

https://mma.prnewswire.com/media/513095/Vulcan_Value_Partner... [https://mma.prnewswire.com/media/513095/Vulcan_Value_Partner... ]

"Como inversores a largo plazo, estamos enfocados en factores materiales de ESG y la administración responsable de nuestras inversiones", declaró Adam McClain, presidente de Vulcan Value Partners. "La adopción del PRI de la ONU respalda aún más nuestro compromiso con nuestra disciplina y con nuestros clientes. Como administradores de inversiones, tenemos el deber fiduciario de considerar todos los factores que podrían afectar la estabilidad del valor de las empresas en las que podemos invertir".

Según McGavock Dunbar, Equity Analyst, "el núcleo de nuestro proceso de inversión es identificar empresas con valores intrínsecos estables. Debido a que el equipo de investigación de Vulcan considera los problemas ESG como posibles fuentes de riesgo para las ganancias sostenibles de las empresas, hemos convertido una revisión explícita de estos factores en una parte integral del proceso de inversión. Si bien hemos considerado durante mucho tiempo factores como el gobierno corporativo, ahora estamos formalizando nuestro proceso para incluir todos los factores ESG materiales y dedicando más recursos para mejorar nuestra capacidad de dar cuenta de estos riesgos. Como parte de este esfuerzo, también hemos agregado un especialista ESG interno. La implementación de los principios del PRI de la ONU es coherente con nuestro enfoque principal en minimizar el riesgo y maximizar los retornos para nuestros clientes".

Principios para la inversión responsable (PRI)

El PRI apoyado por las Naciones Unidas es una red internacional de inversores que trabajan juntos para poner en práctica seis principios para la inversión responsable. Su objetivo es comprender las implicaciones de los problemas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para los inversores y apoyar a los signatarios para incorporar estos problemas en sus prácticas de toma de decisiones de inversión y propiedad. Al implementar los principios, los signatarios contribuyen al desarrollo de un sistema financiero global más sostenible. www.unpri.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2658927-1&h=3132722643&u...].

Acerca de Vulcan Value Partners

Vulcan Value Partners fue establecida por C.T. Fitzpatrick en 2007 y tiene su sede en Birmingham, Alabama. A día de 30 de noviembre de 2019, la empresa administraba aproximadamente 14,6 mil millones de dólares estadounidenses en activos para una gama de clientes, incluidos fondos patrimoniales, fundaciones, planes de pensiones y oficinas familiares, además de varios fondos en circulación. La firma es una compañía de inversión centrada en la investigación que gestiona estrategias de capital incluyendo el valor de gran capitalización y el valor de pequeña capitalización. Todas las estrategias de Vulcan Value Partners se gestionan con una filosofía de inversión única centrada en la compra de empresas de alta calidad que operan con un descuento al valor intrínseco. Vulcan Value Partners es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores en virtud de la Ley de Asesores de Inversiones de 1940.

Para más información, por favor visite: www.vulcanvaluepartners.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2658927-1&h=3013502562&u...].

Declaraciones

La estrategia de gran capitalización invierte en empresas con grandes capitalizaciones de mercado, mientras que la estrategia de pequeña capitalización invierte en empresas con pequeñas capitalizaciones de mercado. Una posición central en cualquiera de las estrategias es del 5%, de modo que, en teoría, nuestros clientes tendrían 20 nombres diversificados en varias industrias. Es muy raro que suficientes compañías tengan el descuento suficiente para garantizar este nivel de concentración, por lo que la concentración variará con la relación entre precio y valor. Las estrategias Focus y Focus Plus invierten en empresas con grandes capitalizaciones de mercado. Estas estrategias son carteras muy concentradas; típicamente con entre siete y catorce nombres.

El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros y es posible que no logremos nuestro objetivo de retorno. No debe suponerse que las recomendaciones hechas en el futuro serán rentables o igualarán el rendimiento anterior de las estrategias anteriores. Puede haber condiciones de mercado o económicas que afecten nuestro desempeño o el de nuestros puntos de referencia relevantes. Vulcan compra posiciones concentradas para nuestras carteras, con un promedio del 5% en nuestras carteras modelo, lo que puede hacer que nuestro rendimiento sea más volátil que el de nuestros índices de referencia, y nuestro rendimiento puede diferir de un índice, como resultado positivo o negativo. Nuestro enfoque es la apreciación del capital a largo plazo, por lo que nuestros clientes deben considerar al menos un horizonte temporal de cinco años para una inversión con Vulcan.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/513095/Vulcan_Value_Partner... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2658927-1&h=4242162246&u...]

CONTACTO: CONTACTO: Shelly Fagg, Directora de Comunicación, 205.803.1582,shelly@vulcanvaluepartners.com

Sitio Web: http://www.vulcanvaluepartners.com/