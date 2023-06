Vuse, socio principal del McLaren F1 Team, se asocia con una artista saudí (2)

Driven by Change artist in residence, Nujood Al-Otaibi and mentor, Rabab Tantawy at Studio Thirteen

(Información remitida por la empresa firmante)

- Vuse, socio principal del McLaren F1 Team, se asocia con una artista saudí para lanzar su primera residencia de artista para creadores subrepresentados

DUBÁI, EAU, 6 de junio de 2023 /PRNewswire/ -- Vuse y el McLaren F1 Team celebran hoy el lanzamiento de la residencia inaugural de Driven by Change en Studio Thirteen concediendo a una artista saudí un programa de residencia para mejorar su carrera en la última fase de la iniciativa Driven by Change.

La artista Nujood Al-Otaibi, que crea obras de arte inspiradas en su discapacidad auditiva, es la última creativa en unirse a la comunidad Driven by Change, diseñada por Vuse, la marca de vapeo número 1 del mundo*, y su socio, el McLaren F1 Team. El programa defiende a los creativos infrarrepresentados de todo el mundo ofreciéndoles oportunidades inigualables aprovechando la plataforma mundial del automovilismo para mostrar su trabajo.

Durante la residencia artística, Nujood tendrá acceso a la recién creada residencia Driven by Change: un espacio de estudio financiado y ubicado en el Studio Thirteen de Dubái, la casa del artista Rabab Tantawy, que diseñó la decoración del coche McLaren en el Gran Premio de Abu Dabi de 2021, que dio el pistoletazo de salida a la iniciativa Driven by Change.

En un momento en que cada vez es más difícil encontrar estudios asequibles, este espacio pretende ser un centro creativo donde artistas como Nujood puedan perfeccionar su arte. Aquí, Nujood podrá exponer sus obras y recibirá asesoramiento para seguir desarrollando sus habilidades artísticas. Tendrá libertad creativa para producir obras de arte únicas inspiradas en su cultura y su trayectoria vital, algunas de las cuales estarán vinculadas al McLaren F1 Team a lo largo del año.

Las habilidades de esta artista afincada en Yedda nacieron a una edad temprana, ya que su padre, también artista, la animó a dibujar. La trayectoria artística de Nujood comenzó cuando perdió la audición, alrededor de los 5 años, y desde entonces expresa sus sentimientos a través del arte. El arte de Nujood, centrado principalmente en pinturas al óleo y collages de técnica mixta, trata de la memoria, la identidad y la forma en que el sonido se traduce en un lienzo. Se enorgullece de representar a Arabia Saudí en las artes a escala mundial, animando a todos los artistas emergentes y a los discapacitados a expresarse a través de la creatividad.

Nujood Al-Otaibi comentó:"Es un honor para mí ser la primera artista residente en la residencia Driven by Change de Studio Thirteen. Con la residencia no sólo quiero ampliar mis horizontes explorando otros estilos pictóricos, sino también inspirar a otros. Mostrar que las discapacidades no frenan la creatividad y que, de hecho, deberían verse como una puerta de entrada y no como una barrera para el éxito".

Más allá de la residencia, el estudio también acogerá una serie de clases magistrales creativas para inspirar a la comunidad creativa, algo que apasiona al fundador de Studio Thirteen, Rabab Tantawy. Las clases magistrales ofrecerán acceso a expertos para aprender nuevas técnicas, trabajar en red y compartir consejos.

Rabab Tantawy destacó: "Me enorgullece continuar con el impulso de la iniciativa Driven by Change que iniciamos juntos en 2021. Esta vez, nuestro compromiso con el cambio amplía su alcance, abarcando a los talentosos artistas de nuestra comunidad local. Estamos encantados de dar la bienvenida al nuevo artista residente en Studio Thirteen, creando un entorno que fomente la creatividad, el crecimiento y la colaboración. Juntos, potenciaremos a los artistas, alzaremos sus voces y seguiremos siendo catalizadores de un cambio transformador".

El lanzamiento de la residencia Driven by Change en Studio Thirteen, que se basa en el legado de una década de Vuse de apoyar el talento creativo y de ir más allá en la creatividad, es una verdadera representación del legado que la iniciativa Driven by Change de Vuse y McLaren ha construido hasta ahora.

John Beasley, director mundial de experiencia de consumo de BAT, explicó:"Hoy es un gran hito para Driven by Change: desde ofrecer oportunidades sin precedentes en el escenario mundial del automovilismo a artistas infrarrepresentados hasta poder ofrecerles un programa de residencia permanente que marque la diferencia en sus vidas, estamos cumpliendo y ampliando nuestra promesa de dar prioridad a la comunidad creativa. Estoy impaciente por ver las obras de arte que crea Nujood, cómo se desarrollan sus habilidades y su estilo durante su residencia en 2023, las oportunidades que se le presentarán y lo que le depara el futuro. Mira este espacio".

Louise McEwen, directora ejecutiva de marca y marketing de McLaren Racing, afirmó: "Estamos encantados de poder continuar el legado de Driven by Change y ampliar nuestro apoyo a los artistas emergentes a través de la residencia Driven by Change en Studio Thirteen. Estamos orgullosos de colaborar con Vuse en un programa tan valioso y único, cuyo objetivo es situar a artistas infrarrepresentados en un escenario mundial. Estoy deseando ver las emocionantes obras de arte que Nujood creará a lo largo de su residencia en 2023, y estamos encantados de poder apoyarla en este viaje".

Desde Colombia hasta México, pasando por Egipto y el Líbano, el programa Driven by Change ha promovido la creatividad en todo el mundo, y la residencia en Studio Thirteen pretende continuar esta labor en los años venideros, con la ambición de crear y financiar otros espacios de estudio en todo el planeta.

Visite Vuse para saber más sobre el programa Driven by Change y los artistas que lo impulsan.

* Basado en la cuota de valor estimada de Vype/Vuse a partir del PVP en el comercio minorista medido para vapeadores (es decir, el valor total de la categoría de vapeadores en las ventas minoristas) en los principales mercados de vapeadores: Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido y Alemania en mayo de 2022)

Acerca de Studio Thirteen

Un dinámico estudio situado en la vibrante zona creativa de Al Quoz, en Dubai. Este refugio creativo es el hogar de un colectivo de cinco talentosos artistas locales, unidos por su pasión por la expresión artística. Más que un espacio de trabajo convencional, Studio Thirteen fomenta un ambiente de colaboración y creatividad, proporcionando a los artistas el entorno perfecto para dar vida a sus visiones.

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder en bienes de consumo multicategoría con el propósito de construir A Better Tomorrow™ reduciendo el impacto sanitario de su negocio a través de la oferta de una mayor variedad de productos agradables y menos arriesgados para los consumidores adultos.

La empresa sigue teniendo claro que los cigarrillos de combustible plantean graves riesgos para la salud y que la única forma de evitarlos es no empezar a fumar o dejar de hacerlo. BAT anima a quienes, de otro modo, seguirían fumando, a pasarse por completo a alternativas científicamente probadas y de riesgo reducido*†. Para conseguirlo, BAT se está transformando en una empresa de productos de consumo multicategoría verdaderamente centrada en el consumidor.

La ambición de BAT es tener 50 millones de consumidores de sus productos no combustibles para 2030 y generar 5.000 millones de libras de ingresos de Nuevas Categorías para 2024. BAT se ha fijado objetivos ESG ambiciosos, como lograr la neutralidad de carbono para los Ámbitos 1 y 2 en 2030, eliminar el plástico de un solo uso innecesario y hacer que todos los envases de plástico sean reutilizables, reciclables o compostables en 2025.

BAT emplea a más de 50.000 personas. El Grupo BAT generó unos ingresos de 27.650 millones de libras en 2022 y unos beneficios de explotación de 10.500 millones de libras.

La cartera estratégica de la empresa se compone de sus marcas mundiales de cigarrillos y de una creciente gama de productos de tabaco y nicotina de nueva categoría y riesgo reducido*†, así como de productos tradicionales de tabaco no combustible. Entre ellos se incluyen el vapor, los productos para calentar el tabaco, los productos orales modernos, incluidas las bolsitas de nicotina sin tabaco, así como los productos orales tradicionales, como el snus y el rapé húmedo. En 2022, tuvimos 22,5 millones de consumidores de nuestros productos no combustibles, lo que supone un aumento de 4,2 millones con respecto al año 2021.

* Basado en el peso de la evidencia y asumiendo un cambio completo de fumar cigarrillos. Estos productos no están exentos de riesgos y crean adicción.

†Nuestros productos vendidos en EE. UU., incluidos Vuse, Velo, Grizzly, Kodiak y Camel Snus, están sujetos a la regulación de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y no se realizarán afirmaciones de riesgo reducido en relación con estos productos sin la autorización de la FDA.

Acerca de McLaren Racing

McLaren Racing fue fundada por el piloto de carreras Bruce McLaren hace 60 años, en 1963. El equipo participó en su primera carrera de Fórmula 1 en 1966. Desde entonces, McLaren ha ganado 20 campeonatos del mundo de Fórmula 1, 183 Grandes Premios de Fórmula 1, las 500 Millas de Indianápolis en tres ocasiones y las 24 Horas de Le Mans en su primer intento.

McLaren Racing compite en cinco series de carreras. En 2023, el equipo competirá en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA con los pilotos de McLaren F1 Lando Norris y Oscar Piastri, la NTT INDYCAR SERIES con los pilotos de Arrow McLaren Pato O'Ward, Felix Rosenqvist y Alexander Rossi, el Campeonato Mundial de Fórmula E de la ABB FIA con los pilotos del equipo NEOM McLaren Fórmula E René Rast y Jake Hughes, y el Campeonato Extreme E con los pilotos del equipo NEOM McLaren Extreme E Emma Gilmour y Tanner Foust. El equipo también compite en el F1 Esports Pro Championship como McLaren Shadow, habiendo ganado los Campeonatos de Constructores y Pilotos de 2022.

McLaren es un campeón de la sostenibilidad en el deporte y firmante del Compromiso de las Naciones Unidas de Acción por el Clima en el Deporte. Se ha comprometido con conseguir el objetivo de las cero emisiones netas para 2040 y a fomentar una cultura diversa e inclusiva en la industria del automovilismo.

McLaren Racing – página web oficial

