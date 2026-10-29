Vusion completa la adquisición de in-Store Media e inicia una nueva etapa para el Retail Media digital en las tiendas fí

(Información remitida por la empresa firmante)

Vusion e in-Store Media combinan tecnología para tiendas conectadas y experiencia en Retail Media para impulsar el potencial publicitario aún sin explotar de las tiendas físicas

PARIS, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Vusion(VU - FR0010282822), líder mundial en soluciones de digitalización del comercio físico basadas en inteligencia artificial, anuncia hoy que ha completado la adquisición de in-Store Media, tras el acuerdo anunciado el pasado 27 de julio de 2026 y el cumplimiento de todas las condiciones previas, incluida la obtención de las autorizaciones regulatorias necesarias.

La adquisición se financia mediante una línea de financiación de 200 millones de euros, con un vencimiento inicial de 12 meses y dos opciones de prórroga de seis meses cada una.

Con sede en Barcelona, in-Store Media aporta una amplia experiencia en el diseño, implementación y monetización de soluciones de Retail Media en tiendas físicas, relaciones consolidadas con 90 enseñas de distribución y más de 1.600 marcas, así como una sólida trayectoria internacional en 9 países de Europa, América Latina y Asia.

Esta adquisición refuerza el papel del Retail Media como uno de los pilares fundamentales de la plataforma de tiendas conectadas de Vusion. A pesar de su elevado tráfico de compradores y su proximidad al momento de decisión de compra, las tiendas físicas siguen siendo un canal de Retail Media poco desarrollado, que concentra menos del 3 % de la inversión en Retail Media. Aprovechar esta oportunidad requiere combinar la experiencia en Retail Media con las capacidades digitales necesarias para conocer a las audiencias, activar contenidos relevantes y demostrar el rendimiento de las campañas.

Vusion e in-Store Media aspiran a ayudar a retailers y marcas a conocer mejor a las audiencias en las tiendas físicas, ofrecer contenidos más relevantes y adaptar las campañas en tiempo real. Al facilitar la integración de la publicidad en tienda en las campañas omnicanal de las marcas, así como la medición de su impacto en las ventas, esta unión permitirá a las marcas invertir con mayor confianza y a los retailers generar más ingresos a través de sus redes de Retail Media.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a los equipos de in-Store Media a Vusion", afirmó Thierry Gadou, Chairman y CEO de Vusion. "Compartimos la visión de que las tiendas físicas se convertirán en el próximo gran medio de comunicación digital. Juntos, tenemos ahora una oportunidad excepcional para hacer realidad esta visión, combinando nuestra avanzada plataforma de tiendas conectadas con la experiencia de in-Store Media en Retail Media para generar valor a largo plazo para retailers, marcas y shoppers".

"Pasar a formar parte de Vusion representa una gran oportunidad para nuestros equipos y clientes", afirmó Fernando de Vicente, CEO de in-Store Media. "Hemos construido nuestro negocio sobre la base de estrechas relaciones de colaboración con retailers y marcas, y de un profundo conocimiento de cómo hacer que la publicidad en el punto de venta sea efectiva. Estamos deseando aprovechar estas bases junto a Vusion, acelerar nuestra digitalización y ampliar todo lo que podemos conseguir juntos".

in-Store Media participará en el Capital Markets Day de Vusion

in-Store Media participará en el Capital Markets Day de Vusion, que se celebrará en París el 18 de noviembre de 2026. El evento ofrecerá la oportunidad de profundizar en el papel del Retail Media digital en tiendas físicas dentro del plan estratégico a medio plazo de Vusion, así como en las oportunidades de crecimiento que genera esta adquisición.

Sobre in-Store Media

La multinacional española, fundada en 1998, es hoy un referente global en el desarrollo de soluciones publicitarias de Retail Media. Presente en 9 países de Europa, América Latina y Asia, colabora con más de 90 enseñas del sector retail y mantiene alianzas con más de 1.600 anunciantes. Su cobertura incluye más de 8.000 puntos de venta, entre ellos: hipermercados, supermercados, centros comerciales, grandes almacenes y tiendas especializadas en España, Francia, Portugal, Italia, Polonia, México, Argentina, Chile y Filipinas.

Sobre Vusion

Vusion es el líder mundial en soluciones de digitalización del comercio físico basadas en inteligencia artificial y trabaja con más de 350 grandes grupos de distribución en todo el mundo. www.vusion.com

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