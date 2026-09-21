VZMORE presenta la arquitectura térmica de cámara de vapor V-Cooling™ para Mini PC

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Al combinar refrigeración por cámara de vapor, flujo de aire vertical y gestión térmica inteligente, V-Cooling™ mejora la eficiencia térmica, el rendimiento sostenido y el desempeño acústico en equipos compactos.

La marca de mini PC VZMORE ha presentado su arquitectura térmica patentada V-Cooling™, incorporando la tecnología de cámara de vapor —habitualmente utilizada en teléfonos inteligentes de gama alta, portátiles de alto rendimiento y consolas de videojuegos— a sus Mini PC. El sistema está diseñado para reducir la acumulación de calor, la pérdida de rendimiento y el ruido operativo durante cargas de trabajo sostenidas.

Los Mini PC tradicionales suelen depender de sistemas de refrigeración con uno o dos tubos de calor, lo que puede concentrar el calor alrededor del procesador y limitar el rendimiento sostenido. V-Cooling™ utiliza una gran cámara de vapor para disipar el calor de forma rápida y uniforme por toda la superficie de refrigeración. En comparación con las soluciones convencionales de dos tubos de calor, aumenta el área de disipación térmica en aproximadamente un 40 % y la eficiencia de la conductividad térmica en cerca de un 50 %, lo que ayuda a reducir los puntos calientes localizados y a mantener un rendimiento más estable del procesador.

VZMORE también optimiza el diseño industrial general en función de los requisitos térmicos. El sistema combina aletas de refrigeración de alta densidad más anchas, flujo de aire vertical, entrada de aire inferior de 360 grados y una gestión térmica inteligente. Las aspas del ventilador, fabricadas con un material polimérico, ayudan a reducir la vibración y el ruido de funcionamiento, mejorando el equilibrio entre la refrigeración y la acústica.

Al funcionar bajo cargas elevadas, los Mini PC VZMORE pueden operar con niveles de ruido de tan solo 38 dB aproximadamente, unos 12 dB menos que los cerca de 50 dB que generan algunos Mini PC convencionales. Esto crea un entorno acústico similar al de una biblioteca silenciosa y ofrece una experiencia de escritorio que resulta menos distractora.

"Un Mini PC debería ofrecer algo más que un formato reducido", afirmó un representante de VZMORE. "V-Cooling™ está diseñado para ayudar a que los ordenadores compactos se mantengan estables, silenciosos y fiables bajo cargas de trabajo exigentes. Aunque el módulo de refrigeración cuesta aproximadamente tres veces más que una solución convencional de doble tubo de calor, consideramos que la experiencia del usuario a largo plazo justifica la inversión".

Acerca de VZMORE

VZMORE es una marca de Mini PC dedicada a la investigación, el desarrollo y la innovación de productos informáticos. Centrándose en la gestión térmica, la optimización del rendimiento y el diseño industrial, VZMORE ha desarrollado de forma independiente la arquitectura térmica V-Cooling™ y la tecnología de rendimiento V-Boost™. Al combinar la refrigeración mediante cámara de vapor con una potencia de hasta 80 W, VZMORE ofrece experiencias de Mini PC de alta gama que brindan un mayor rendimiento, un funcionamiento más silencioso y una fiabilidad mejorada a usuarios de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.vzmore.com.

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