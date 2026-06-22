WACACO LANZA PRESTINA, UNA CAFETERA MANUAL PATENTADA QUE CONVIERTE LA TAZA EN UNA PRENSA

(Información remitida por la empresa firmante)

Tu taza. Tu prensaEl sabor de la sencillez.Cuatro porciones. 1 minuto de infusión. Una taza que merece la pena llenar como es debido. Prestina aprovecha la propia taza para accionar la prensa: sin electricidad, sin filtros de papel, sin renunciar a nada.

HONG KONG, 17 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Wacaco Company Limited, la marca de equipos portátiles para café con sede en Hong Kong, conocida por replantearse cómo se puede preparar un café de calidad en cualquier lugar, ha anunciado hoy el lanzamiento de Prestina, una cafetera manual de inmersión patentada, que sustituye el pistón tradicional por la propia taza. Compacta, sin papel y totalmente manual, Prestina es la cafetera más minimalista de Wacaco hasta la fecha, y una nueva muestra de la misión de la marca: hacer posible un café de mejor calidad allá donde vaya la gente.

Prestina fue diseñada en torno a un ritual sencillo: Añade 15 g de café molido de grano medio, vierte 240 ml de agua a unos 90 °C, revuelve suavemente, deja reposar durante un minuto y a continuación, presiona con la taza hasta terminar el filtrado. El resultado es un café intenso y con cuerpo, con la profundidad de una infusión por inmersión y un regusto más limpio que el de una cafetera francesa tradicional. Su filtro integrado de acero inoxidable conserva los aceites naturales del café y, al mismo tiempo, elimina la necesidad de utilizar filtros de papel, cápsulas y otros insumos.

El kit completo, compuesto por seis piezas, incluye el cuerpo de la cafetera, el portafiltro, la taza, la tapa, la cuchara y la bandeja recogegotas. Una vez guardados, la cafetera y la taza encajan entre sí formando una única unidad compacta que mide 134 85 85 mm y pesa 254 g, lo suficientemente pequeña como para que quepa en un cajón del escritorio, en el equipaje de mano, en una bolsa de fin de semana o en un kit de café para una acampada.

Con Prestina, queríamos reducir la preparación manual del café a su forma más esencial. El hallazgo fue darse cuenta de que la taza no tenía por qué estar separada del mecanismo de preparación: podía formar parte de él. De ese modo, pudimos crear algo más sencillo, más pequeño y más fácil de usar, sin perder la intensidad que la gente espera de una infusión de inmersión.

— Hugo Cailleton, cofundador y diseñador jefe de Wacaco

Prestina viene en tres colores, verde salvia, rosa arcilla y negro carbón, a un precio de venta al público de 29,90 dólares estadounidenses. Está disponible en wacaco.com, en determinados portales de venta online y a través de los socios minoristas internacionales de Wacaco. Prestina se presentará en la feria World of Coffee de Bruselas, del 25 al 27 de junio.

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