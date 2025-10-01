Wacom presenta el MovinkPad Pro 14, el siguiente paso en su línea de tabletas creativas portátiles

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva MovinkPad Pro 14, basada en la MovinkPad 11, incluye una pantalla OLED de 14 pulgadas, un rendimiento más rápido y aplicaciones creativas mejoradas que ofrecen a los creadores más potencia y flexibilidad.

TOKIO, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Wacom ha anunciado hoy el lanzamiento de la Wacom MovinkPad Pro 14, el siguiente paso en su línea de tabletas creativas portátiles, ésta ofrece mayor potencia, flexibilidad y una experiencia inmersiva en un dispositivo creativo todo en uno.

La MovinkPad Pro 14 está diseñada para creadores que desean llevar su arte más allá, ya sea que aspiren a convertirse en profesionales o que ya trabajen a ese nivel.

Pantalla inmersiva y rendimiento del lápiz

La pantalla OLED de 14 pulgadas con resolución de 2880 1800, cobertura del 100 % tanto de DCI-P3 (CIE1931) (típico) como de sRGB (CIE1931) (típico) y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz ofrece un gran nivel de detalle y movimientos fluidos para ilustración y diseño. Con el cristal texturizado premium de Wacom, (que cuenta con un tratamiento de superficie exclusivo antirreflejos, antirreflectante y antihuellas) la pantalla minimiza las distracciones, mientras que la unión directa reduce el paralaje para ofrecer una sensación similar a la de escribir con lápiz sobre papel. La MovinkPad Pro 14 incluye el lápiz Wacom Pro Pen 3 sin batería, reconocido por su precisión y su sensación de dibujo natural.

Flujo de trabajo creativo mejorado

La MovinkPad Pro 14 conserva la función de dibujo rápido que se introdujo con la MovinkPad 11. Con solo tocar y mantener presionado brevemente el lápiz, el dispositivo ahora se activa más rápido, por lo que los creadores pueden capturar sus ideas al instante.

El Wacom Canvas actualizado añade variaciones de lápiz y zoom multitáctil, mientras que el nuevo Wacom Shelf facilita la visualización y organización de los archivos. Los proyectos se pueden transferir fácilmente a Clip Studio Paint, ya que incluye una licencia DEBUT por un año y una licencia EX de tres meses, que permiten acceder a herramientas y funciones avanzadas.

El dispositivo también estrena Wacom Lab, una aplicación para funciones de prelanzamiento. Su característica más destacada es el modo Instant Pen Display, que permite conectar la MovinkPad Pro 14 a una computadora PC o Mac, ya sea por cable mediante USB-C o de forma inalámbrica, y funcionar como una pantalla de lápiz óptico tradicional. Esto brinda a los creadores la libertad de un dispositivo todo en uno con la opción de integrarse en los flujos de trabajo de escritorio cuando sea necesario.

Rendimiento y movilidad

Con Android 15 y el procesador Snapdragon 8s Gen 3 SoC con CPU octa-core, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, la MovinkPad Pro 14 ofrece prestaciones premium. Permite realizar flujos de trabajo complejos más allá de la ilustración, como el modelado y la animación en 3D. Su batería de 10 000 mAh, su perfil delgado de 5,9 mm y su peso de 699 g la convierten en la portátil ideal para crear durante todo el día.

Con la introducción de la MovinkPad 11, hemos abierto una nueva categoría de tabletas creativas portátiles para cualquiera que quiera crear libremente sin necesidad de una computadora, afirma Koji Yano, vicepresidente sénior de la Unidad de Experiencia Creativa de Wacom. La nueva MovinkPad Pro 14 lleva este concepto aún más lejos, ofreciendo la calidad de pantalla, la precisión del lápiz y las opciones de flujo de trabajo que esperan los creadores aficionados y profesionales. Representa nuestro compromiso de ofrecer experiencias inmersivas que ayudan a los creadores a mantenerse enfocados.

Personaliza tu configuración con lápices y accesorios

Además del Pro Pen 3 incluido, la MovinkPad Pro 14 es compatible con lápices digitales de marcas de útiles de escritura y dibujo de alta calidad, como LAMY, STAEDTLER y Dr. Grip. Dispone de una cubierta opcional que se fija magnéticamente para proteger la pantalla.

Disponibilidad

La MovinkPad Pro 14 de Wacom estará disponible este otoño a través de la tienda en línea de Wacom y de distribuidores selectos de todo el mundo.

Para obtener más información, visita: https://www.wacom.com/products/wacom-movinkpad-pro-14

Acerca de Wacom

Wacom es líder mundial en soluciones de lápices digitales y ofrece herramientas intuitivas para escribir y dibujar. Nuestros productos cuentan con la confianza de todos los ámbitos creativos, desde estudios y aulas hasta el sector sanitario, y prestan apoyo tanto a estudiantes como a profesionales. Las tecnologías de lápices ópticos de Wacom también equipan muchas computadoras, tabletas y teléfonos compatibles con lápices ópticos gracias a colaboraciones con las principales marcas tecnológicas.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/2783995/MovinkPad_Pro_14_Overhead_with_pen_on_the_right.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wacom-presenta-el-movinkpad-pro-14-el-siguiente-paso-en-su-linea-de-tabletas-creativas-portatiles-302570485.html