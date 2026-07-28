Wacom Yuify ahora disponible para ibisPaint con protección de autoría en creación de arte digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Integración sin interrupciones de la protección de autoría en los flujos diarios de trabajo creativo orientados a dispositivos móviles con ibisPaint.

TOKIO, 28 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Wacom anunció hoy que Wacom Yuify, su servicio digital para proteger y verificar la autoría de obras de arte digitales, se lanzará para ibisPaint, incluyendo ibisPaint, ibisPaint X e ibisPaint Edu, a partir del 28 de julio de 2026. Al actualizar a la última versión de ibisPaint, los creadores pueden usar Wacom Yuify para retener la información de autoría como parte de su proceso de creación de arte digital. Con el lanzamiento de Wacom Yuify para ibisPaint, el servicio se expande más allá del soporte exclusivo de escritorio a Windows, macOS, iOS, iPadOS y Android.

Wacom Yuify es un servicio digital que integra datos de autoría y propiedad directamente a las obras de arte mediante tecnología de micromarcado invisible. Estos datos crean un registro permanente y verificable que ayuda a los creadores a demostrar la autoría, trasmitir la propiedad claramente y generar confianza en torno a su trabajo digital. Cuando se utiliza con ibisPaint, Wacom Yuify admite el formato PNG. La información incorporada se puede verificar mediante Yuifinder, una herramienta de verificación gratuita integrada al navegador.

Hasta ahora, Wacom Yuify solo estaba disponible a través de herramientas creativas de escritorio como Clip Studio Paint, Adobe Photoshop y Rebelle, y admitía flujos de trabajo en Windows y macOS. Con la incorporación de ibisPaint, Wacom Yuify se está volviendo accesible en entornos creativos que reflejan cómo muchos creadores dibujan, bocetan y comparten su trabajo hoy en día.

ibisPaint es una aplicación de dibujo e ilustración ampliamente utilizada con más de 500 millones de descargas en todo el mundo, utilizada por una gran comunidad global de artistas que dibujan, ilustran y publican su trabajo en entornos de dispositivos móviles y de escritorio. Al integrar Wacom Yuify en ibisPaint, la información de autoría se puede incorporar de forma natural como parte de los flujos de trabajo creativos del día a día.

A medida que las actividades creativas se llevan a cabo cada vez más en dispositivos móviles y plataformas sociales, es importante que los creadores tengan formas sencillas de confirmar su autoría en cualquier entorno creativo, afirmó Koji Yano, vicepresidente sénior de la Unidad de Experiencia Creativa de Wacom. Al incorporar Wacom Yuify a ibisPaint, ampliamos nuestro enfoque más allá de las herramientas de escritorio y logramos que la protección de autoría sea más accesible en los flujos creativos que los artistas usan cotidianamente.

Le damos la bienvenida a esta mejora donde los creadores digitales pueden compartir con confianza su trabajo y demostrar la autenticidad de sus creaciones a través del soporte que ofrece ibisPaint a Wacom Yuify, afirmó Yuka Inoue, gerente de sección en ibis inc. Al combinar la identificación digital invisible de Wacom Yuify con las diversas herramientas creativas de ibisPaint, esperamos ofrecer una experiencia creativa más amplia que le permita a los creadores gestionar y presentar sus obras de arte a lo largo de su trayectoria creativa.

A medida que la expresión creativa continúa abriéndose paso en las comunidades digitales, los asuntos de autoría y fiabilidad siguen siendo esenciales, no solo para los profesionales, sino también para las personas que comparten su trabajo en línea como parte de su práctica creativa cotidiana. Diseñado para apoyar a los creadores de todos los niveles, Wacom Yuify ofrece una forma confiable de verificar la autoría dentro de las herramientas que ya utilizan. A través de Wacom Yuify, Wacom busca apoyar a los creadores más allá de su desempeño creativo, acompañándolos mientras comparten, se descubre y se transmite su trabajo en el tiempo.

Disponibilidad

El soporte de Wacom Yuify para ibisPaint, ibisPaint X e ibisPaint Edu se lanzará el 28 de julio de 2026.

Para más información o comenzar a usar Wacom Yuify, visite https://yuify.com

Sobre Wacom

Wacom es líder mundial en soluciones de lápiz digital y ofrece herramientas intuitivas para escribir y dibujar. Nuestros productos gozan de la confianza en todos los ámbitos creativos, desde los estudios y las aulas hasta la asistencia sanitaria, y sirven de apoyo tanto a estudiantes como a profesionales. Las tecnologías de lápiz de Wacom también impulsan muchas PC, tablets y teléfonos con lápiz a través de asociaciones con las principales marcas tecnológicas.

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