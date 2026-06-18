WAH acoge la presentación oficial de MADRING con una producción artística creada para la ocasión

Presentación Circuito MADRING - WAH Show Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

El Espacio WAH fue el escenario elegido para presentar MADRING, en una jornada donde la música, la emoción y el espectáculo también llevaron la firma de WAH

Madrid, 18 de junio de 2026.- WAH formó parte de uno de los hitos más importantes del deporte español al participar en la presentación oficial de MADRING, el nuevo circuito que albergará el Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026.



La cita reunió a algunas de las principales figuras institucionales y deportivas vinculadas al proyecto, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Carlos Sainz y Louise Young, Chief Race Promotion Officer de Fórmula 1, además de representantes de IFEMA, la Real Federación Española de Automovilismo y otras entidades implicadas en el desarrollo de MADRING.



Más allá de la presentación del trazado, la jornada puso de manifiesto la ambición de Madrid por convertirse en uno de los grandes referentes internacionales del deporte y el entretenimiento.



Y WAH tuvo un papel protagonista en esa historia.



El Himno de España para inaugurar una jornada histórica

La jornada comenzó con uno de sus momentos más simbólicos: el izado de la bandera más grande de España en un mástil de 54 metros de altura.



Para acompañar este acto, WAH creó una interpretación especial del Himno de España llevada a su propio universo artístico. Una adaptación inédita que fusionó elementos de ópera, flamenco y rock, combinando tradición y contemporaneidad en una puesta en escena concebida para la ocasión.



La actuación puso música a una imagen que simbolizó la unión entre deporte, innovación y proyección internacional, aportando emoción y espectacularidad a uno de los momentos más representativos de la jornada. Un inicio a la altura de un proyecto llamado a marcar un antes y un después en la historia del automovilismo español.



Una producción artística exclusiva para presentar MADRING

Tras el acto inaugural, los asistentes se trasladaron al Espacio WAH, donde tuvo lugar la presentación oficial del circuito.



WAH se encargó de inaugurar el acto con una producción artística creada exclusivamente para la ocasión: la interpretación del himno para Fórmula 1 en Madrid, una composición original creada por WAH que forma parte de la identidad sonora del proyecto desde su presentación oficial y que representa la energía y la proyección internacional de Madrid.



Interpretada en directo por los artistas de WAH, la pieza abrió una presentación que combinó deporte, ciudad y espectáculo en una puesta en escena diseñada para transformar un acto institucional en una experiencia memorable.



Un homenaje a Madrid para cerrar el acto

Tras desvelar el cartel oficial del Fórmula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026, presentar el trofeo oficial de la carrera y anunciar la futura Grada Carlos Sainz, MADRING vivió su cierre más emocionante.



Los artistas de WAH fueron los encargados de poner el broche final a la jornada con una interpretación especial de Madrid, Madrid, Madrid, transformando la clausura del acto en una auténtica declaración de amor a la ciudad.



La actuación concluyó con la entrega de claveles al público, un gesto que convirtió los últimos minutos del evento en una celebración colectiva del espíritu de Madrid y del nacimiento de uno de los proyectos deportivos más ambiciosos de los últimos años.

Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores

Descripción contacto: PR Manager & Brand Experience en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467



