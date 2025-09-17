WAH Show; el espacio más impactante para eventos corporativos celebra su 5ª temporada

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de septiembre de 2025 – WAH Show regresa este septiembre con su quinta temporada y reafirma su posición como el espacio más innovador de Europa para eventos corporativos y celebraciones MICE. Tras conquistar a más de medio millón de personas y ser reconocido por Tripadvisor como una de las mejores experiencias del mundo, WAH se consolida como el lugar donde las marcas dejan huella y las empresas sorprenden a sus equipos y clientes.

Un espacio único para empresas

Ubicado en IFEMA Madrid y con más de 5.000 m, el Espacio WAH ha sido diseñado para crear experiencias inmersivas inolvidables: gastronomía internacional, música en directo y una producción técnica de alto impacto que sitúa cada evento a la altura de los grandes referentes internacionales.

Con más de 40 artistas en escena, un Food Hall con sabores del mundo, una pantalla LED de 240 m y sonido 360º envolvente, cada encuentro corporativo se convierte en un espectáculo. Ya sea una convención, una cena de Navidad, una presentación de producto o una celebración privada, el equipo de WAH diseña experiencias a medida con la máxima excelencia.

Temporada 5: nuevas razones para elegir WAH

La quinta temporada de WAH Show llega con novedades musicales, nuevos sabores en su propuesta gastronómica y la misma energía arrolladora que lo ha convertido en un fenómeno europeo. Una oportunidad perfecta para sorprender a equipos, clientes o socios con un espectáculo que redefine el entretenimiento.

Urgencia: últimas fechas para cenas y eventos de Navidad

Con la vuelta de temporada, la agenda de cenas de empresa y reservas para grupos en Navidad ya está abierta y la demanda es altísima. Las compañías que quieran asegurar su fecha deben contactar de inmediato con el equipo de eventos de WAH para garantizar disponibilidad y aprovechar esta oportunidad única de celebrar en el espacio más espectacular de Madrid.

Contacto para reservas corporativas

eventos@wahshow.com

wahshow.com/empresas/

(Lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h)

WAH Show: Donde lo que se celebra… se queda allí para siempre.

