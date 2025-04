WAH Show Madrid; El espacio que se transforma para contar la historia de cada marca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de abril de 2025 – No todos los eventos necesitan el mismo traje. Hay marcas que buscan experiencias inmersivas, otras que priorizan lo sensorial o lo visual. Algunas quieren inspirar, otras celebrar o lanzar algo al mundo. En WAH Show, cada una encuentra su forma. Más que un recinto, WAH es un espacio que se transforma completamente según la narrativa de cada evento.

Situado en IFEMA Madrid, el Espacio WAH ofrece un lienzo en blanco con tecnología de última generación, una producción escénica sin precedentes y una propuesta gastronómica internacional. Desde convenciones y entregas de premios, hasta lanzamientos de producto y celebraciones internas: cada evento es irrepetible, porque cada marca tiene su propio lenguaje.

Una escenografía que se adapta a cada historia

Gracias a su pantalla LED de más de 240 m, un escenario con capacidad para grandes producciones, iluminación profesional y ambientación sonora al nivel de los grandes espectáculos, WAH Show permite integrar contenido de marca de forma inmersiva y espectacular, adaptándose completamente al tono y objetivos de cada evento. El resultado: encuentros que no solo se ven y se oyen, sino que se viven con los cinco sentidos.

Eventos recientes que lo demuestran

En lo que va del año, grandes compañías han confiado en la capacidad transformadora de WAH para crear experiencias únicas y memorables. Makro España convirtió nuestro Food Hall en una feria de proveedores y el teatro en auditorio para su convención nacional. Verti fusionó presentaciones con espectáculo en un kick-off lleno de energía. Allianz, Takeda, WIZ y Deloitte también han diseñado jornadas que fluyeron de lo corporativo a lo emocional, aprovechando la versatilidad de cada uno de nuestros espacios.

Entre los eventos más destacados, Men’s Health y Women’s Health celebraron en WAH los Premios Next Generation, una gala que reunió a personalidades del deporte, la cultura, la comunicación y la ciencia, y que apostó por nuestro espacio para subrayar la fuerza de una nueva generación de talento. Por su parte, Burger King transformó WAH en el epicentro de su mayor convención en España hasta la fecha: más de 1.000 asistentes, una producción a gran escala y un montaje espectacular que convirtió la jornada en una experiencia a la altura de una marca líder.

Cada una de estas marcas ha encontrado en WAH el aliado ideal para dejar atrás los formatos tradicionales y sorprender a sus equipos y audiencias con eventos que realmente marcan la diferencia.

Un equipo detrás de cada idea

Desde el primer contacto, nuestro equipo de eventos trabaja mano a mano con los clientes para entender sus necesidades, diseñar propuestas personalizadas y ejecutar eventos con el más alto estándar. Porque sabemos que la personalización no es solo estética, es una herramienta estratégica para conectar con cada audiencia de manera significativa.

Transformamos el espacio, pero también la experiencia. Porque cada evento tiene su propia voz, y WAH está hecho para amplificarla.

Convirtiendo el próximo evento en una experiencia inolvidable.

WAH Show Madrid no es solo el espacio más impactante del país, es el escenario perfecto para crear eventos únicos. Su capacidad de transformación, junto a un equipo experto y una producción de primer nivel, lo convierten en la mejor elección para quienes buscan dejar huella.

SINOPSIS WAH SHOW

“Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

SOBRE WAH MADRID

Líderes en la industria musical gestionando grandes eventos para marcas como Coca-Cola, Heineken, Harvard, Disney o Real Madrid, la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS es el artífice de WAH Madrid. Liderada por su Co- Fundador y Director Creativo, Depáramo, MHNL ha desarrollado giras musicales en prestigiosos templos internacionales de la música, como el Lincoln Center de NY, el Bayfront Park de Miami o el Palazzo Pisani Moretta de Venecia, donde uno de sus shows clausuró los carnavales del 2018. En esta ocasión, el equipo creativo de WAH Madrid ha roto las reglas y convenciones de la música uniendo todos los géneros de una forma sorprendente, vibrante e innovadora. WAH Madrid fusiona la playlist de nuestra vida con temas que forman parte de la memoria colectiva y los envuelve en una escenografía épica, al más puro estilo de los shows de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Música, gastronomía, acción trepidante y una visión creativa libre confluyen en una explosión de sensaciones que conmueve a públicos de todas las edades.

