WAH Show Madrid: premiado como el Mejor Espacio para Eventos en España

Madrid, 18 de marzo de 2025 – WAH Show ha sido galardonado con el Primer Premio Eventoplus al Mejor Espacio para Eventos, consolidándose como el referente indiscutible en la industria de los eventos corporativos y MICE en España. Este reconocimiento, otorgado por un jurado independiente a través de un proceso transparente, destaca la excelencia de WAH Show como el escenario perfecto para eventos de cualquier formato, gracias a su capacidad de personalización, su infraestructura de vanguardia y su experiencia inmersiva única.

Un espacio diseñado para eventos inolvidables

Ubicado en el exclusivo Espacio WAH en IFEMA Madrid, WAH Show es mucho más que un recinto; es una experiencia integral que fusiona tecnología de vanguardia, una oferta gastronómica excepcional y una producción escénica impactante.

Su innovador formato en tres actos ofrece: un vibrante Food Hall, con opciones culinarias y actuaciones en vivo; el WAH Theatre, donde más de 80 artistas dan vida a una historia distópica con música como forma de resistencia; y el Aftershow en La Catedral, con DJs y presentaciones en vivo para culminar la noche con energía.

Este concepto permite a las empresas diseñar eventos personalizados, aprovechando cada uno de estos espacios para crear experiencias únicas e inolvidables.

Personalización total: eventos a medida de cada cliente

Uno de los grandes diferenciales de WAH Show es su capacidad de adaptarse a las necesidades de cada empresa. Gracias a su escenario personalizable y una pantalla LED de más de 200m – una de las más grandes de Europa en su categoría – los eventos pueden integrar branding, presentaciones en gran formato y contenido corporativo de manera impactante.

Además, el recinto permite la customización total del espacio, desde la identidad visual hasta activaciones de marca, creando experiencias 360º alineadas con la identidad de cada compañía.

Una oferta gastronómica diseñada para cada ocasión

El aspecto culinario es otro pilar fundamental de la experiencia de WAH Show. Con un abanico de opciones que van desde street food internacional hasta menús gourmet personalizados, cada evento puede contar con una propuesta gastronómica exclusiva adaptada a cualquier preferencia o necesidad. Además, el recinto cuenta con zonas VIP y espacios privados, ideales para cenas de gala, presentaciones de alto nivel y encuentros corporativos.

El lugar donde las grandes marcas confían

Empresas como Coca-Cola. Deloitte, DIAGEO, Siemens Energy, Michelin, ente otros, ya han confiado en WAH Show Madrid para sus eventos más importantes. Su combinación de tecnología de vanguardia, producción de primer nivel y una infraestructura flexible han hecho de este espacio el merecedor del galardón como el mejor espacio para para presentaciones de producto, convenciones, team buildings y celebraciones corporativas.

Reserva tu evento en el mejor espacio de España

WAH Show Madrid ha redefinido los estándares de los eventos corporativos. Ahora, con el Primer Premio Eventoplus al Mejor Espacio para Eventos, refuerza su posición como la mejor opción para empresas que buscan impactar con sus eventos.

Para más información y reservas personalizadas, contacta con nuestro equipo en eventos@wahshow.com

Descubrir por qué WAH Show Madrid está revolucionando la industria de los eventos.

¡Que comience el show!

SAVE THE MUSIC!

SINOPSIS WAH Show



“Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

WAH Madrid

IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Espacio WAH

wahshow.com/

SOBRE WAH MADRID

Líderes en la industria musical gestionando grandes eventos para marcas como Coca-Cola, Heineken, Harvard, Disney o Real Madrid, la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS es el artífice de WAH Madrid. Liderada por su Co- Fundador y Director Creativo, Depáramo, MHNL ha desarrollado giras musicales en prestigiosos templos internacionales de la música, como el Lincoln Center de NY, el Bayfront Park de Miami o el Palazzo Pisani Moretta de Venecia, donde uno de sus shows clausuró los carnavales del 2018. En esta ocasión, el equipo creativo de WAH Madrid ha roto las reglas y convenciones de la música uniendo todos los géneros de una forma sorprendente, vibrante e innovadora. WAH Madrid fusiona la playlist de nuestra vida con temas que forman parte de la memoria colectiva y los envuelve en una escenografía épica, al más puro estilo de los shows de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Música, gastronomía, acción trepidante y una visión creativa libre confluyen en una explosión de sensaciones que conmueve a públicos de todas las edades.

