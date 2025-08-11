WAH Show, reconocido como una de las mejores experiencias del mundo por Tripadvisor - WAH Show Madrid

Madrid, 11 de agosto de 2025 – WAH Show ha sido galardonado, por segundo año consecutivo, con el premio Travellers’ Choice 2025 de Tripadvisor, un reconocimiento que nos sitúa oficialmente entre el 10% las mejores experiencias a nivel mundial, según millones de opiniones verificadas de viajeros de todo el mundo.

Este reconocimiento, otorgado por la plataforma de viajes más grande del planeta, se basa en las valoraciones auténticas de los usuarios que han vivido la experiencia durante los últimos 12 meses. Sin necesidad de candidaturas, cuotas o filtros editoriales, los Travellers’ Choice Awards reflejan únicamente la voz de quienes han estado allí y han salido transformados.

Una experiencia que emociona, sorprende y deja huella

En un escenario de más de 2.000 m, con un despliegue escénico al nivel de los grandes musicales internacionales, WAH Show combina música en vivo, puesta en escena de alto impacto y gastronomía internacional para ofrecer una experiencia inmersiva que rompe los límites de lo que se espera de un espectáculo.

Más de 40 artistas en escena, los grandes himnos de la historia musical reversionados, y una ambientación que activa los cinco sentidos convierten cada función en una celebración de la vida, la diversidad y la emoción colectiva. Un formato disruptivo que ha consolidado a WAH Show como uno de los destinos de entretenimiento imprescindibles en Europa.

Tripadvisor: un sello que avala la excelencia

Los premios Travellers’ Choice son entregados por Tripadvisor desde 2002 y representan uno de los reconocimientos más valorados por el sector turístico y cultural, ya que reflejan la opinión real de la comunidad global de viajeros. Ser parte del top 10% las mejores experiencias del mundo es, para WAH Show, una prueba tangible del impacto que la propuesta genera en miles de personas cada año.

Como destaca Tripadvisor, “este premio refleja la excepcional hospitalidad y calidad de las experiencias que logran dejar una huella tan memorable en los visitantes, que no dudan en compartir su entusiasmo online”.

WAH Show regresa en septiembre con nuevas sorpresas

Después de una temporada llena de emociones y funciones con aforo completo, WAH Show se prepara para volver en septiembre con más fuerza que nunca: nuevas propuestas creativas, sorpresas y aún más motivos para dejarse llevar por la música. Porque aunque el espectáculo nunca es igual, siempre es inolvidable.

Más que un plan perfecto en Madrid, WAH Show es una vivencia inolvidable. Un espacio donde celebrar, conectar y emocionarse deja una huella que permanece contigo.

Las entradas para la nueva temporada ya están disponibles en www.wahshow.com o llamando al +34 910 736 201 (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h).

SAVE THE MUSIC!

SINOPSIS WAH Show

“Creen que nos pueden prohibir la música, quieren que dejemos de soñar, amar, disfrutar, compartir y vivir. Jamás dejaremos que esto ocurra”.

En un futuro distópico, el mundo ha sido silenciado por el ejército de la Nación Omega y WAH Show Madrid es el único reducto donde aún se puede disfrutar de la música, hasta que la prohíban… Allí, el espectador podrá redescubrir los mejores temas de la historia rescatados por los miembros de la resistencia WAH. Malos y buenos luchando por la liberación de la música en un extraordinario proyecto creativo. WAH Show Madrid no es solo un espectáculo musical y gastronómico, estamos ante un nuevo concepto de entretenimiento y una auténtica explosión de sensaciones que convierte al público en mucho más que meros espectadores: en miembros de la resistencia WAH.

WAH Madrid

IFEMA, Avda. Del Partenón, 5 | Espacio WAH

wahshow.com/

SOBRE WAH MADRID

Líderes en la industria musical gestionando grandes eventos para marcas como Coca-Cola, Heineken, Harvard, Disney o Real Madrid, la productora internacional MUSIC HAS NO LIMITS es el artífice de WAH Madrid. MHNL ha desarrollado giras musicales en prestigiosos templos internacionales de la música, como el Lincoln Center de NY, el Bayfront Park de Miami o el Palazzo Pisani Moretta de Venecia, donde uno de sus shows clausuró los carnavales del 2018. En esta ocasión, el equipo creativo de WAH Madrid ha roto las reglas y convenciones de la música uniendo todos los géneros de una forma sorprendente, vibrante e innovadora. WAH Madrid fusiona la playlist de nuestra vida con temas que forman parte de la memoria colectiva y los envuelve en una escenografía épica, al más puro estilo de los shows de Las Vegas, Broadway o el West End londinense. Música, gastronomía, acción trepidante y una visión creativa libre confluyen en una explosión de sensaciones que conmueve a públicos de todas las edades.

