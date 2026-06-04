WAH Show vuelve a situarse entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo según Tripadvisor

WAH Show, entre las mejores experiencias de Madrid - WAH SHOW MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de junio de 2026.-

El espectáculo madrileño recibe de nuevo el premio Travellers’ Choice 2026 y encara sus últimas funciones antes del cierre de temporada en julio

WAH Show Madrid ha sido reconocido con el premio Travellers’ Choice 2026 de Tripadvisor, un galardón que lo sitúa, una vez más, entre el 10 % de las mejores experiencias a nivel mundial según las opiniones y valoraciones de viajeros de todo el mundo.



Otorgado por la mayor plataforma de viajes del mundo, este reconocimiento se basa exclusivamente en las reseñas auténticas compartidas por los usuarios durante los últimos 12 meses. Sin candidaturas, jurados ni procesos de selección externos, los Travellers’ Choice Awards reflejan directamente la opinión de quienes han vivido la experiencia en primera persona.



Este nuevo reconocimiento supone un importante respaldo para WAH Show, que vuelve a posicionarse entre las experiencias mejor valoradas del mundo y consolida su lugar como uno de los grandes referentes del entretenimiento en Europa.



Más de medio millón de espectadores y una experiencia única en Europa

Ubicado en El Espacio WAH en IFEMA Madrid, WAH Show ha conquistado ya a más de medio millón de espectadores gracias a una propuesta que combina música en directo, gastronomía internacional, tecnología, puesta en escena de gran formato y una historia capaz de conectar emocionalmente con públicos de todas las edades.



Con más de 40 artistas sobre el escenario, un espectacular Food Hall y una producción inmersiva sin precedentes, WAH se ha convertido en una de las experiencias imprescindibles para quienes visitan Madrid y buscan algo más que un espectáculo convencional.



Última oportunidad antes del cierre de temporada

El anuncio llega además en un momento especialmente relevante para la compañía. WAH Show afronta las últimas semanas de su temporada actual antes de cerrar sus puertas en julio.



Por ello, este reconocimiento se convierte también en una invitación para quienes todavía no han vivido la experiencia o desean repetir antes del cierre. Las últimas funciones ya están disponibles y las entradas pueden adquirirse a través de www.wahshow.com.



"Porque si millones de viajeros han situado a WAH entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo, quizá este sea el momento de descubrir por qué".







Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467



