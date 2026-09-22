WAH vuelve a Madrid: sexta temporada para una de las experiencias mejor valoradas del mundo

TEMPORADA 6 WAH SHOW - WAH SHOW MADRID

(Información remitida por la empresa firmante)

La experiencia WAH ha iniciado una nueva temporada en Madrid tras superar las 1.200 funciones y los 550.000 espectadores. Reconocida con el Travellers’ Choice 2026 de Tripadvisor, vuelve a IFEMA Madrid con una propuesta que reúne gastronomía internacional, música en directo y una gran producción escénica en un recorrido de tres actos

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- WAH ha regresado a Madrid con su sexta temporada, que arrancó el pasado 17 de septiembre en el Espacio WAH, ubicado en IFEMA Madrid. La producción, concebida y creada en España, vuelve a la cartelera madrileña con una experiencia de aproximadamente cinco horas que combina gastronomía, música en directo y espectáculo en un mismo espacio.



Tras cinco temporadas, más de 1.200 funciones y más de 550.000 espectadores, WAH se ha convertido en una de las propuestas de entretenimiento de referencia de la capital, atrayendo tanto a público madrileño como a viajeros que buscan experiencias diferentes durante su visita a Madrid.



Una experiencia en Madrid dividida en tres actos

WAH propone un recorrido que va mucho más allá del formato tradicional de un espectáculo. La experiencia se desarrolla a lo largo de tres actos, cada uno con una identidad propia.



El recorrido comienza en el Food Hall, un espacio gastronómico inspirado en distintas cocinas del mundo en el que la gastronomía convive desde el primer momento con actuaciones en directo y diferentes intervenciones artísticas.



La experiencia continúa en el Teatro WAH, donde más de 40 artistas llevan al escenario una gran producción musical que recorre algunos de los grandes himnos de la historia de la música a través de diferentes géneros y generaciones. Música en directo, tecnología y una puesta en escena de escala internacional se integran en una historia distópica en la que la música ha sido prohibida y una resistencia lucha por mantenerla viva.



El recorrido culmina en La Catedral, un tercer acto concebido para que la experiencia continúe más allá del espectáculo y que reserva algunas de las grandes sorpresas de WAH para el final.



WAH, entre el 10 % de las experiencias mejor valoradas del mundo

El inicio de la sexta temporada llega después de que WAH haya sido reconocido con el Travellers’ Choice 2026 de Tripadvisor, una distinción basada en las opiniones y valoraciones de los viajeros de la plataforma.



Este reconocimiento sitúa a WAH entre el 10 % de las experiencias mejor valoradas a nivel mundial y refuerza su posicionamiento dentro de la oferta de ocio y entretenimiento de Madrid.



Concebido y producido en España, el proyecto ha desarrollado durante sus seis temporadas un formato propio en el que conviven gastronomía, producción artística, música y tecnología, consolidando el Espacio WAH en IFEMA Madrid como sede de una experiencia que busca ofrecer una forma diferente de vivir el entretenimiento.



Horarios y entradas para la sexta temporada de WAH Madrid

La sexta temporada de WAH cuenta con funciones de jueves a sábado a las 19:30 horas, además de una sesión matinal los sábados a las 13:30 horas.



Las entradas están disponibles desde 41 euros, junto a diferentes modalidades y opciones VIP que permiten adaptar la experiencia a cada tipo de público.



Las entradas y toda la información sobre la nueva temporada pueden consultarse en www.wahshow.com.

Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores Huerta

Descripción contacto: WAH SHOW MADRID

Teléfono de contacto: 653626467