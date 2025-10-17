WAHlloween; el plan más original para celebrar Halloween en Madrid - WAH Show Madrid

Madrid, 17 de octubre.- Este Halloween, Madrid tiene un plan que va mucho más allá de lo habitual. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, WAH Show transforma por completo su espacio para celebrar WAHLLOWEEN, una edición especial que combina el ambiente festivo de estas fechas con la espectacularidad de uno de los shows más impactantes de Europa.

WAHLLOWEEN 2025

Durante cinco únicas sesiones, el Espacio WAH en IFEMA Madrid se convertirá en un escenario temático repleto de detalles: ambientación especial, personajes inquietantes, efectos visuales y estaciones de facepainting que sumergirán a los asistentes en una experiencia diferente.

Quienes acudan disfrazados podrán disfrutar de un cóctel de cortesía (con o sin alcohol), y en cada función se elegirá el mejor disfraz de la noche, premiando la creatividad y el espíritu festivo del público. Lo que da miedo… es perdérselo.

Un espectáculo que va más allá de Halloween

WAH Show no es un espectáculo convencional: es una experiencia inmersiva que fusiona música en vivo, gastronomía internacional y celebración en un mismo lugar. La propuesta se desarrolla en tres actos:

Un Food Hall con sabores del mundo y actuaciones en directo.

Un show musical de gran formato con más de 40 artistas reinterpretando himnos universales.

Y un aftershow que invita a prolongar la fiesta en un ambiente vibrante.

Todo ello tiene lugar en un recinto de más de 5.000 m diseñado para que el público sienta la música a través de los cinco sentidos. Una fórmula que ha conquistado ya a más de medio millón de personas y que Tripadvisor ha situado entre el 10% las mejores experiencias del mundo.

Temporada 5: una propuesta renovada

La propuesta que ha fascinado a miles de personas evoluciona una vez más para seguir sorprendiendo. En su quinta temporada, WAH incorpora nuevos números musicales y presenta una nueva oferta gastronómica en el Food Hall, que amplía el recorrido por sabores de todo el mundo y eleva la experiencia global.

Todo ello se integra sin perder aquello que hace único a WAH: la fuerza de la música en directo, la espectacularidad visual y sonora, y su capacidad para emocionar al público. Cada función es diferente, cada noche resulta única y cada espectador se lleva consigo un recuerdo inolvidable.

Un fenómeno cultural en expansión

Con cinco temporadas a sus espaldas, WAH se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Europa, combinando la espectacularidad de los grandes shows internacionales con la autenticidad de un proyecto 100 % Made in Spain.

Tanto para amigos, familias o empresas, el espectáculo ofrece opciones personalizadas que convierten cualquier visita en una celebración única.

Entradas ya disponibles

WAHLLOWEEN se presenta como uno de los planes más originales para disfrutar de Halloween en Madrid: una mezcla única de música, gastronomía y ambientación temática que promete noches memorables.

Las entradas pueden adquirirse en www.wahshow.com o llamando (lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h; sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 h).

