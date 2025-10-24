WAHLLOWEEN: un plan muy original para celebrar Halloween en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid se prepara para vivir un Halloween diferente. Del 30 de octubre al 2 de noviembre, WAH Show presenta WAHLLOWEEN, una edición especial que combina el espíritu festivo de estas fechas con la espectacularidad de uno de los espectáculos más impactantes de Europa

Madrid, 24 de octubre.- Durante cinco únicas sesiones, el Espacio WAH en IFEMA Madrid se convertirá en un escenario temático de Halloween repleto de detalles: ambientación especial, personajes inquietantes, efectos visuales y estaciones de facepainting que sumergirán a los asistentes en una experiencia diferente.



Quienes acudan disfrazados podrán disfrutar de un cóctel de cortesía (con o sin alcohol), y en cada función se elegirá el mejor disfraz, premiando la creatividad y el espíritu festivo del público.



"Lo que da miedo es perdérselo".



Un espectáculo que va más allá de Halloween

WAH Show no es un espectáculo convencional: es una experiencia inmersiva que fusiona música en vivo, gastronomía internacional y celebración en un mismo lugar.



La propuesta se desarrolla en tres actos:



• Un Food Hall con sabores del mundo y actuaciones en directo.



• Un show musical de gran formato con más de 40 artistas reinterpretando himnos universales.



• Y un aftershow que invita a prolongar la celebración en un ambiente vibrante.



Todo ello tiene lugar en un recinto de más de 5.000 m diseñado para que el público sienta la música a través de los cinco sentidos. Una fórmula que ha conquistado ya a más de medio millón de personas y que Tripadvisor ha situado entre el 10 % de las mejores experiencias del mundo.



Temporada 5: una propuesta renovada

La propuesta que ha fascinado a miles de personas evoluciona una vez más para seguir sorprendiendo. En su quinta temporada, WAH incorpora nuevos números musicales y presenta una nueva oferta gastronómica en el Food Hall, que amplía el recorrido por sabores de todo el mundo y eleva la experiencia global.



Todo ello se integra sin perder aquello que hace único a WAH: la fuerza de la música en directo, la espectacularidad visual y sonora, y su capacidad para emocionar al público. Cada función es diferente, cada día resulta único y cada espectador se lleva consigo un recuerdo inolvidable.



Un fenómeno cultural en expansión

Con cinco temporadas a sus espaldas, WAH se ha consolidado como un referente del entretenimiento en Europa, combinando la espectacularidad de los grandes shows internacionales con la autenticidad de un proyecto 100 % Made in Spain. Tanto para amigos, familias o empresas, el espectáculo ofrece opciones personalizadas que convierten cualquier visita en una celebración única.



Horarios, entradas y cómo vivir WAHLLOWEEN

WAHLLOWEEN se celebrará en cinco únicas funciones especiales, del 30 de octubre al 2 de noviembre, en los siguientes horarios:



• Jueves a sábado a las 19:30 (30, 31 de octubre y 1 de noviembre)



• Sábado y domingo a las 13:30 (1 y 2 de noviembre, sesiones matinales)



Entradas desde 41€ y opciones VIP desde 91€, con packs especiales para grupos y celebraciones, que permiten diseñar experiencias personalizadas y vivir esta cita de Halloween de una forma única.



Las entradas están disponibles en www.wahshow.com







Contacto

Nombre contacto: María Fernanda Flores Huerta

Descripción contacto: PR Manager en WAH Show Madrid

Teléfono de contacto: 653626467

