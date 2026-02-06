Wanxiang A123 pone fin a la era de las fugas térmicas con nuevas tecnologías

(Información remitida por la empresa firmante)

-Wanxiang A123 pone fin a la era de las fugas térmicas con tecnologías de refrigeración por inmersión y de estado semisólido

Con casi 50 incendios en instalaciones de almacenamiento de energía reportados a nivel mundial el año pasado, las fugas térmicas se han convertido en el mayor desafío de seguridad para la industria.

DETROIT, 6 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Wanxiang A123 Systems Corp. presentó una solución de seguridad de última generación en su evento "Gathering Stars, Smart Storage Future", presentando las celdas de batería de estado semisólido de la Serie Star y los sistemas de refrigeración por inmersión de la Serie Star River. Juntas, estas tecnologías redefinen la seguridad del almacenamiento de energía, desde el nivel de materiales microscópicos hasta la arquitectura completa del sistema.

Las baterías tradicionales de iones de litio líquido son inherentemente vulnerables a daños físicos e inestabilidad térmica. En cambio, la celda de estado semisólido de la Serie Star de Wanxiang A123 demostró una seguridad intrínseca sin precedentes. Durante una rigurosa prueba en la que diez agujas de acero perforaron la celda simultáneamente, la batería no presentó fuego, humo ni propagación térmica.

Este rendimiento es posible gracias a la tecnología patentada "Full-Domain Ice Sealing" de Wanxiang A123, que inmoviliza el electrolito en estado semisólido, reduciendo drásticamente la reactividad bajo tensión mecánica. Una rejilla de seguridad interna y un revestimiento de blindaje externo proporcionan protección adicional, evitando cortocircuitos internos incluso a temperaturas extremas.

Para abordar la gestión térmica a nivel de sistema y eliminar la distribución desigual del calor, la serie Star River emplea refrigeración por inmersión avanzada, sumergiendo completamente las celdas en un refrigerante aislante dieléctrico. Los datos operativos muestran que, incluso a temperaturas ambiente de 45 °C, la variación de temperatura entre celdas se mantiene por debajo de los 2,6 °C. En caso de fallo de la celda, el refrigerante actúa como un escudo térmico líquido, absorbiendo rápidamente el calor y bloqueando físicamente la propagación térmica.

La plataforma se implementa en cuatro soluciones especializadas diseñadas para aplicaciones de alto riesgo y de misión crítica. Para centros de datos, la solución HVDC adopta una arquitectura de 800 V, eliminando inversores redundantes y aumentando la eficiencia del sistema en más de un 4 %. Para instalaciones en exteriores, los gabinetes con clasificación IP68 garantizan la durabilidad en entornos extremos. Las aplicaciones en alta mar y con restricciones de transporte se abordan mediante un contenedor modular de 1,5 m construido según el estándar de transporte 5HC, lo que resuelve las limitaciones de peso, mientras que un contenedor de alta integración de 6 m incorpora una estructura patentada de esclusa de nivel cero y sistemas duales de extinción de incendios.

Para mejorar aún más la inteligencia del sistema, la plataforma BMS inalámbrica de Wanxiang A123 integra sensores de presión capaces de detectar cambios de presión interna y emitir alertas de seguridad hasta 10 minutos antes que los métodos de monitoreo convencionales.

Juntas, las series Star y Star River representan una arquitectura de seguridad integral de última generación, lo que marca un cambio decisivo que supera las limitaciones convencionales de las baterías de iones de litio y establece un nuevo estándar para el almacenamiento de energía seguro y escalable.

Para más información, visite: https://youtu.be/6DTs6cc8ypA?si=a-DrufW1XGboKSOP

