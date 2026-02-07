(Información remitida por la empresa firmante)

-Wanxiang A123 presenta el primer sistema de almacenamiento de energía por inmersión en estado semisólido del mundo, redefiniendo los estándares de seguridad

DETROIT, 7 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Wanxiang A123 Systems Corp. celebró con éxito su evento de lanzamiento global en Wanxiang Innovation Energy City, donde presentó una innovadora plataforma de almacenamiento de energía diseñada para abordar el desafío más crítico de la industria: la seguridad. Bajo el lema "Gathering Stars, Smart Storage Future", el evento marcó un cambio decisivo en la seguridad del almacenamiento de energía, desde la extinción reactiva de incendios hasta la prevención intrínseca a nivel de sistema.

En el evento, Wanxiang A123 presentó las celdas de batería de estado semisólido de la Serie Star y las soluciones de almacenamiento de energía de la Serie Star River, que representan la primera integración profunda del mundo de la tecnología de baterías de estado semisólido con refrigeración por inmersión. Esta arquitectura establece un nuevo referente en seguridad térmica y confiabilidad del sistema en aplicaciones de alto riesgo.

Las celdas de la Serie Star aprovechan tecnologías patentadas para resolver fundamentalmente las fugas e inestabilidad del electrolito. En una prueba de punción con 10 agujas muy publicitada, una celda de estado semisólido de 100 Ah permaneció completamente estable, sin exhibir fuego, ninguna explosión y ninguna propagación térmica, un nivel de seguridad intrínseca inalcanzable con las baterías de iones de litio líquidas convencionales.

A nivel de sistema, la Serie Star River emplea refrigeración por inmersión total, manteniendo la variación de temperatura de la celda dentro de 2 °C, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes. Esta protección de doble capa, que combina la estabilidad del material con el aislamiento térmico activo, crea una robusta barrera de seguridad contra la fuga térmica y garantiza un funcionamiento fiable en entornos extremos.

Más allá de la seguridad, la plataforma ofrece un rendimiento económico convincente. El sistema alcanza una vida útil superior a 10.000 ciclos a temperatura ambiente y más de 7.000 ciclos a 45 °C, lo que representa una mejora del 40 % con respecto a la media del sector. Su superior resiliencia a altas temperaturas reduce el coste normalizado de la energía (LCOE) en aproximadamente un 15 %, ofreciendo a los clientes una solución muy rentable y a largo plazo.

La matriz de soluciones de la serie Star River aborda cuatro escenarios de aplicación principales. Para centros de datos, la plataforma cuenta con una arquitectura HVDC de 800 V capaz de servir como fuente de alimentación principal. Las soluciones de gabinetes para exteriores están diseñadas con protección IP68 para soportar condiciones ambientales extremas. Para aplicaciones offshore y con limitaciones logísticas, los contenedores modulares de 1,5 m permiten un transporte eficiente, mientras que los sistemas de contenedores de 6 m integran extinción de incendios multietapa y protección BMS de tres niveles para despliegues a gran escala.

Para mejorar aún más la inteligencia del sistema, Wanxiang A123 introdujo una plataforma inalámbrica BMS + IA que incorpora tecnología de detección de presión capaz de identificar riesgos de fuga térmica hasta 10 minutos antes que los sistemas de monitoreo convencionales. Este avance permite la gestión predictiva de la seguridad y apoya la transición hacia operaciones de almacenamiento de energía inteligentes y sin personal.

Para más información, visite:https://youtu.be/6DTs6cc8ypA?si=a-DrufW1XGboKSOP

