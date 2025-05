Waou Rentals; Una nueva forma de rentabilizar una vivienda con seguridad y sin conflictos

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de mayo

En un momento en el que muchos propietarios buscan nuevas fórmulas para sacar rendimiento a su vivienda sin los riesgos ni las tensiones del alquiler turístico, ha nacido WAOU, una empresa que apuesta por el alquiler de corta duración en régimen de temporada. Su propuesta combina seguridad jurídica, legalidad y rentabilidad, pero sobre todo tranquilidad para todas las partes implicadas (propietarios, vecinos e inquilinos).

Frente al modelo tradicional de vivienda de uso turístico (cada vez más limitado por licencias, moratorias y restricciones urbanísticas), WAOU ha desarrollado un sistema basado en contratos temporales regulados por el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Esta modalidad permite alquilar viviendas de forma ocasional a personas que necesitan residir en la ciudad por motivos justificados, como el teletrabajo, un proyecto profesional, la asistencia a congresos, cursos de formación o tratamientos médicos. Es una fórmula completamente legal, pensada para estancias que no tienen carácter turístico ni ofrecen servicios propios de la industria hotelera.

Según explican desde WAOU, el modelo responde a una realidad urbana cada vez más común: muchas viviendas están vacías durante parte del año porque pertenecen a no residentes, expatriados o propietarios que viven entre varias ciudades. En lugar de dejar cerrada la vivienda durante esos periodos, WAOU ofrece la posibilidad de gestionarla con total flexibilidad, rentabilizándola solo cuando está disponible (sin comprometer su uso principal).

Uno de los pilares del modelo es el cumplimiento estricto de la normativa. Todos los inquilinos firman un contrato de arrendamiento temporal individualizado, que se registra en el nuevo Registro Único de Arrendamientos (obligatorio a partir de julio de 2025). Además, cada estancia cuenta con una fianza formalmente depositada en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, garantizando así la transparencia y la seguridad tanto para el propietario como para la administración.

Este modelo no solo es legal, también es respetuoso. No se generan conflictos vecinales porque se evita la rotación constante de personas, las molestias o la ocupación intensiva. Los edificios no se sienten invadidos, y los vecinos saben que quien se aloja tiene un motivo real para estar ahí.

WAOU también se ha anticipado a los recientes cambios normativos que están transformando el sector. La última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga a las comunidades de propietarios una mayor capacidad de decisión sobre el uso de los inmuebles, y el Ayuntamiento de Madrid estudia nuevas medidas que podrían afectar a las viviendas turísticas en determinadas zonas. Ante este panorama, el modelo de arrendamiento de temporada se revela como la opción más segura y estable.

En la práctica, la empresa se encarga de toda la gestión: desde la documentación y la firma de contratos hasta la selección del perfil de los inquilinos y la relación con ellos durante la estancia. No se trata de una agencia de alquiler turístico. WAOU no ofrece servicios adicionales ni comercializa estancias por noches. Su enfoque es profesional, legal y de largo recorrido.

Los responsables de WAOU explican que sus clientes son personas que necesitan quedarse unas semanas o unos meses en Madrid por motivos muy concretos, no turistas que buscan un apartamento para una escapada. Tampoco los propietarios quieren operar como si llevaran un hotel. Quieren mantener el control sobre su vivienda, poder usarla cuando lo necesiten y obtener un ingreso extra el resto del tiempo. Y eso es exactamente lo que este modelo hace posible.

La clave está en encontrar un equilibrio entre uso propio y rendimiento (entre legalidad y flexibilidad). WAOU ofrece un marco claro, seguro y compatible con las nuevas exigencias normativas. Para muchos propietarios, supone una alternativa realista frente a un alquiler turístico que cada vez genera más inseguridad jurídica.

La empresa destaca también que este modelo facilita el cumplimiento de todas las obligaciones legales sin que el propietario tenga que ocuparse de gestiones complejas. La documentación, los registros, la tramitación de fianzas y la relación con las administraciones corren a cargo de WAOU. Eso permite garantizar que cada vivienda gestionada esté perfectamente regularizada y operativa.

Desde la firma señalan que su prioridad es que todo esté bien hecho, desde el primer contrato hasta la última estancia. Solo así el propietario puede tener la seguridad de que su vivienda está protegida, legalizada y bien gestionada. Y, además, rentabilizada.

En un contexto de cambio legal, nuevas exigencias urbanísticas y preocupación vecinal, WAOU representa una nueva forma de hacer las cosas (con profesionalidad, con respeto por el entorno residencial y con todas las garantías para quienes desean sacar el máximo partido a su vivienda sin complicaciones).

WAOU ya colabora con decenas de propietarios que han encontrado en el alquiler de temporada una alternativa segura y eficaz. Para quienes estén valorando una forma distinta de rentabilizar su vivienda sin complicaciones, esta puede ser una excelente oportunidad.

