Wardem aumenta un 60% su facturación y confirma su evolución a consultora tecnológica de negocio

La tecnológica de origen español consolida su modelo de negocio al combinar tecnología propia, inteligencia artificial, analítica avanzada y servicios de marketing digital con una visión estratégica orientada a resultados medibles

Madrid, 19 de junio de 2025.-

Wardem, consultora tecnológica de negocio líder en España, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, consolidando su posición como referente en transformación digital. De esta manera, tras aumentar su facturación un 60% durante el último año, Wardem ha confirmado la evolución de su modelo de negocio al combinar tecnología propia, inteligencia artificial, analítica avanzada y servicios de marketing digital con una visión estratégica orientada a resultados medibles.



En este sentido, tras la creación de la compañía en 2012, Wardem ha evolucionado de ser una agencia de crecimiento digital a convertirse en una consultora tecnológica integral capaz de transformar empresas en un entorno cada vez más competitivo. Este cambio estratégico se ha visto impulsado por su integración en el Grupo Maggioli, grupo líder en el sector de la administración pública en Italia especializado en gestionar datos públicos y desarrollar soluciones tecnológicas, en noviembre de 2024, lo que le ha permitido ampliar su alcance internacional y reforzar su capacidad operativa.



Actualmente, la compañía cuenta con proyectos en marcha en mercados clave como España, Italia, Colombia y México, colaborando tanto en iniciativas públicas como privadas. "En Wardem hemos desarrollado un modelo de negocio basado en datos, tecnología e inteligencia artificial que ya está transformando empresas de manera tangible. Nuestra experiencia y los resultados obtenidos nos posicionan como una consultora tecnológica de negocio capaz de aportar valor sostenible en cada proyecto", explica Mario Fernández, CEO de Wardem.



Un modelo de negocio basado en tecnología, datos y consultoría estratégica

El modelo de negocio de Wardem se organiza en tres niveles de servicio diseñados para adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente: marketing digital, Growth Lab y "Data to Value". Estos niveles trabajan de forma coordinada para garantizar un impacto directo y medible en los resultados de cada compañía.



En el nivel de marketing digital, Wardem ofrece servicios como SEO, campañas publicitarias, CRM y CRO, orientados a optimizar el crecimiento del negocio mediante estrategias digitales efectivas. Este nivel representa la base sobre la que la compañía comenzó su trayectoria como agencia de crecimiento digital. El Growth Lab combina marketing digital avanzado con consultoría estratégica, ayudando a las empresas a conectar sus objetivos digitales con decisiones clave de negocio, como pricing, apertura de nuevos mercados o desarrollo de producto. Este servicio está diseñado para compañías con proyectos digitales más avanzados que buscan maximizar su impacto. Por último, "Data to Value" aborda los retos estratégicos más complejos de los clientes, como la reestructuración tecnológica o la optimización de procesos empresariales. Estos proyectos, que suelen durar entre tres y cuatro meses, involucran equipos multidisciplinarios especializados en negocio, datos, tecnología y producto.



Y, en el núcleo de todos estos niveles, se encuentra WMetrics, plataforma tecnológica propia de la compañía. Esta herramienta modular centraliza datos, optimiza procesos y genera insights accionables. Desde funcionalidades básicas como dashboards para marketing digital hasta análisis predictivo e inteligencia artificial para Growth Lab y "Data to Value", WMetrics es clave para maximizar el impacto de las estrategias implementadas.



Resultados medibles y compromiso con el crecimiento sostenible

Durante 2024, los proyectos gestionados por la compañía lograron un crecimiento medio del 27% en facturación digital interanual, mientras que los clientes de Growth Lab experimentaron un incremento promedio del 32%.



Además, Wardem continúa evolucionando hacia un modelo de negocio más tecnológico y estratégico. Así, si en 2023 el 100% de sus ingresos provenía de servicios de agencia de crecimiento digital, actualmente esta proporción se ha reducido al 65%, mientras que la consultoría y la tecnología ya representan el 35%, llegando a manejar proyectos por valor de hasta 300.000€. Para 2025, la compañía proyecta alcanzar un equilibrio del 50%-50%, consolidando su posicionamiento como referente en el ámbito tecnológico.



En este sentido, los proyectos puntuales de consultoría y tecnología alcanzan tickets por valor de hasta 300.000 euros y trabajan para compañías de la talla de Suzuki, Ecoalf, InPost, Aliseda, Grupo Avintia o Sani Ikos Group. "Nuestro compromiso es construir modelos escalables que impulsen el crecimiento real de nuestros clientes en la era digital. Creemos en un modelo de negocio sostenible y responsable, basado en datos y orientado a generar valor tangible y duradero. La integración en el Grupo Maggioli nos ha permitido ampliar nuestra visión y llevar nuestras capacidades a un nivel completamente nuevo", añade Mario Fernández.



Con un equipo multidisciplinar que ha pasado de 18 empleados en 2022 a 48 profesionales en 2025, Wardem sigue creciendo para abordar proyectos cada vez más complejos y transversales.







