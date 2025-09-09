(Información remitida por la empresa firmante)

- Día Internacional de la Beneficencia: Waterdrop Filter y The Water Project celebran su octavo aniversario llevando agua potable a Kenia

NAIROBI, Kenia, 9 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el Día Internacional de la Beneficencia de las Naciones Unidas, Waterdrop Filter se unió a The Water Project para celebrar ocho años de colaboración dedicada a ampliar el acceso al agua potable en el oeste de Kenia. Desde 2017, la colaboración ha proporcionado agua potable a miles de niños y familias, evolucionando desde el patrocinio de proyectos individuales hasta el apoyo integral a programas que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La colaboración comenzó en 2016 cuando la dirección de Waterdrop Filter se enteró de la grave escasez de agua potable en el África subsahariana. Inspirada en la convicción de que el agua potable es un derecho humano fundamental, la empresa lanzó la iniciativa Water4Smile en 2017, comprometiéndose a que cada purificador vendido proporcionaría agua potable a un niño durante un día. Al elegir a The Water Project como socio de confianza, Waterdrop Filter ha forjado desde entonces una colaboración que refleja su compromiso duradero con la solidaridad global.

Con Waterdrop Filter como orgulloso patrocinador, apoyamos una visión compartida donde el 100 % de la población de la región tiene acceso a agua limpia y segura. Desde su fundación, el Proyecto de Agua ha logrado que más de 900.000 personas en el oeste de Kenia tengan acceso a agua limpia y segura gracias a más de 2.600 instalaciones construidas y monitoreadas con un 96 % de funcionalidad.

En la escuela primaria Kakoyi, Angel, de 13 años, compartió: "La nueva fuente de agua ayudará a nuestros padres a ahorrar recursos, ya que ya no sufriremos enfermedades transmitidas por el agua. Los maestros también tendrán más tiempo con los alumnos, ya que ya no tendremos que salir de la escuela para buscar agua".

"En este Día Internacional de la Beneficencia, recordamos que el agua potable no solo es una necesidad humana básica, sino también la base de la dignidad, la educación y la igualdad", declaró Philip, presidente de Waterdrop Filter. "Nuestra trayectoria de ocho años con The Water Project demuestra que la acción solidaria constante puede transformar comunidades y generar un cambio duradero".

Acerca de Waterdrop FilterFundada en 2015, Waterdrop Filter es una marca líder en purificación de agua, que ofrece soluciones para hogares, oficinas y exteriores. Su gama de productos incluye sistemas de ósmosis inversa (OI) para debajo del fregadero y sobre encimera, jarras y filtros para toda la casa. Con la misión de hacer que el agua potable sea accesible en todo el mundo, Waterdrop Filter ofrece soluciones innovadoras de filtración de agua en las que confían millones de hogares. La empresa mantiene su compromiso con las prácticas ESG, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de las comunidades.

