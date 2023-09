(Información remitida por la empresa firmante)

-Waters lanza nuevas soluciones que simplifican aún más el análisis de productos biológicos y medios de cultivo celular

El software actualizado Waters™ OneLab™ crea nuevas soluciones sencillas de usar que integran el sistema Waters BioAccord™ LC-MS y el robot Andrew+™ con biorreactores upstream para automatizar los análisis rutinarios de calidad del producto y medios de cultivo celular.

Los nuevos flujos de trabajo analíticos de LC-MS predesarrollados facilitan aún más a los ingenieros de bioprocesos con experiencia limitada en LC-MS acelerar el desarrollo de procesos ascendentes en hasta seis semanas. i

Automatiza la preparación y el análisis de muestras desde cualquier biorreactor; el puente de software disponible para los biorreactores multiparalelos Sartorius Ambr® proporciona facilidad de uso y una transferencia de datos perfecta.

MILFORD, Mass., 12 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (WAT:NYSE) anunció nuevas soluciones de bioprocesos diseñadas para simplificar aún más la preparación y el análisis de muestras biológicas. Al eliminar la necesidad de enviar muestras de biorreactor a un laboratorio central para su análisis, las nuevas soluciones hacen que sea aún más fácil acelerar el desarrollo de bioprocesos ascendentes hasta seis semanas en comparación con los métodos tradicionales.i Habilitado por actualizaciones del software de automatización de laboratorio Waters OneLab™ y nuevos flujos de trabajo analíticos predesarrollados, la combinación permite a los ingenieros de bioprocesos capturar datos de bioprocesos y productos farmacéuticos de alta calidad con solo unos pocos clics.

Waters combina su sistema de espectrometría de cromatografía de masas líquida (LC-MS) BioAccord™ y el robot Waters Andrew+™ conectado a través de nuevos protocolos en el software OneLab para crear soluciones de bioprocesos totalmente integradas y fáciles de usar. Está diseñado para permitir a los usuarios de LC-MS menos experimentados adquirir datos de atributos de calidad críticos (CQA) para el análisis de productos farmacéuticos y medios de cultivo celular. La captura de datos directamente en el laboratorio de bioproducción puede ayudar a los ingenieros de bioprocesos a mejorar la comprensión del proceso, lo que conducirá a procesos de fabricación más sólidos y plazos de desarrollo acelerados.

"Waters ha facilitado a los ingenieros de bioprocesos el acceso a valiosos datos analíticos y de CQA directamente desde el biorreactor", afirmó Jon Pratt, vicepresidente sénior de Waters Division. "La combinación integrada de software, automatización y flujos de trabajo analíticos LC-MS predesarrollados elimina los pasos manuales que antes se requerían para la preparación de muestras, la inyección, la adquisición y la transferencia de datos. El impacto es reducir los errores humanos y permitir mejoras en los procesos que, en última instancia, pueden traducirse en menores costes posteriores de fabricación y precios de productos farmacéuticos para los pacientes".

El software OneLab actualizado es el núcleo de las soluciones de preparación de bioprocesos de Waters. Incorpora nuevos flujos de trabajo analíticos desarrollados previamente que simplifican aún más la experiencia del usuario para mediciones rutinarias de calidad de productos y procesos de muestras en línea de cualquier sistema de biorreactor.

Para los usuarios de biorreactores multiparalelos Sartorius Ambr®, Waters también proporciona una interfaz de software para el sistema BioAccord LC-MS para una transferencia de datos perfecta. La interfaz del software es compatible con los sistemas de biorreactor de alto rendimiento Sartorius Ambr® 15 y Ambr® 250 .

Las soluciones walk-up de bioprocesos de Waters ahora están disponibles en todo el mundo a través de Waters.

Acerca de Waters Corporation ( www.waters.com )

Waters Corporation (NYSE:WAT), un líder mundial en software e instrumentos analíticos, ha sido pionero en innovaciones en cromatografía, espectrometría de masas y análisis térmico al servicio de las ciencias de la vida, los materiales y los alimentos durante más de 60 años. Con aproximadamente 8.000 empleados en todo el mundo, Waters opera directamente en 35 países, incluidas 14 instalaciones de fabricación, y con productos disponibles en más de 100 países.

Waters, OneLab, BioAccord y Andrew+ son marcas comerciales de Waters Corporation. Amb es una marca registrada de Sartorius.

i Los ingenieros de bioprocesos suelen esperar entre 2 y 6 semanas para recibir los resultados de las muestras de LC-MS de laboratorios analíticos centrales o subcontratados, según los clientes encuestados por Waters; ver más detalles en Evolving Analytics in the Upstream Lab by Using the Power of LC-MS , un seminario web Waters/Sartorius, 30 de noviembre de 2021

