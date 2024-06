Waydoo Flyer EVO: el futuro de Efoiling

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 14 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Waydoo , líder en equipamiento para deportes acuáticos, anuncia el lanzamiento de Waydoo Flyer EVO eFoil . Basándose en el éxito del Flyer ONE, el EVO presenta importantes mejoras en cuanto a diseño, rendimiento y versatilidad.

La Waydoo Flyer EVO ofrece una variada gama de tablas para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios. La tabla Max Plus de 130 litros está diseñada para principiantes, brindando estabilidad y facilidad de uso. Las tablas Pro y Pro Plus de 90 litros ofrecen versatilidad para quienes perfeccionan sus habilidades. La tabla Master Plus de 75 litros de alta gama, hecha con Kevlar, es para los amantes de las emociones fuertes. Los modelos Plus, disponibles en varios colores, incluyen sensores y GPS para eFoiling inteligente con funciones como equilibrio, asistencia de despegue/aterrizaje y geofencing.

Una característica clave de EVO es su modularidad mejorada. Con siete módulos intercambiables, el eFoil permite a los usuarios personalizar su configuración, simplificando las actualizaciones, el mantenimiento y el transporte.

La Flyer EVO ofrece tres opciones de mástil: el mástil de aleación de aluminio de 27" para principiantes, el mástil de aleación de aluminio de 35" para usuarios avanzados y el mástil de 31", hecho de fibra de carbono, que equilibra el peso ligero y el rendimiento.

Hay tres unidades de propulsión disponibles: la Standard de 4000 W para pesos de hasta 130 kg y la Performance y Elite de 6000 W para necesidades de mayor potencia. La unidad Elite destaca por su apariencia premium y su construcción mecanizada por CNC.

Las baterías del EVO vienen en dos capacidades, 1800 Wh y 2300 Wh, ambas revestidas de aleación de aluminio para mayor durabilidad y disipación de calor eficiente. La batería de 1800 Wh ofrece agilidad, mientras que la batería de 2300 Wh extiende el tiempo de funcionamiento. Ambas baterías son resistentes al agua IP68, cuentan con alertas de detección de fugas y admiten la carga inversa con un cargador inversor opcional. Un monitor LCD integrado proporciona actualizaciones de estado en tiempo real.

La tabla Flyer EVO Max Plus es excepcionalmente fácil de usar para principiantes. Un kit de scooter opcional transforma la Max Plus en un scooter, ofreciendo una estabilidad mejorada. Los sensores integrados y un algoritmo patentado permiten un eFoiling inteligente con asistencia automática. Además, se puede agregar una varilla de extensión del ala estabilizadora o un Flyer Pod inflable a la fórmula para minimizar la curva de aprendizaje, lo que facilita el inicio para los principiantes. Los accesorios esenciales incluyen un control remoto rediseñado con una correa de muñeca ergonómica y ruedas de transporte Mover para una fácil movilidad. Las opciones de propulsión, que incluyen hélices cubiertas, propulsores a chorro y hélices plegables, permiten una mayor personalización.

Los clientes interesados pueden consultar a los distribuidores locales para conocer las opciones de compra o alquiler. La tienda oficial en línea pronto estará disponible para compras directas. Waydoo Flyer EVO – inicio sin esfuerzo, viajes infinitos.

