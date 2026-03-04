(Información remitida por la empresa firmante)

-WBBA publica estándares globales de evaluación y certificación de preparación para Net5.5G, y Huawei presenta ofertas mejoradas de red portadora Net5.5G IP para impulsar la vitalidad de la nueva industria

BEIJING, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, la Asociación Mundial de Banda Ancha (WBBA), junto con socios globales de la industria, publicó el informe técnico sobre la Evaluación y Certificación de la Preparación para Net5.5G durante el Congreso de Desarrollo de Banda Ancha (BDC). Este informe proporciona un marco estandarizado para la evolución de las redes inteligentes para operadores y empresas de todo el mundo. En el mismo evento, Huawei anunció su oferta mejorada de redes portadoras Net5.5G IP, lo que contribuye a acelerar la transición de la industria hacia el mundo inteligente.

La WBBA publicó los estándares de evaluación y certificación de la preparación para Net5.5G, estableciendo el primer marco de evaluación unificado global para redes inteligentes.

El informe técnico presenta el Índice de Desarrollo de Redes IP, el primer marco de evaluación y clasificación del mundo que abarca redes de campus, redes portadoras IP y redes de centros de datos. Proporciona a operadores y empresas un estándar de referencia y una guía clara para evaluar el desarrollo de la red, e impulsará el despliegue comercial global y la evolución inteligente.

Mientras tanto, el Programa Pionero Net5.5G, liderado por WBBA, ha avanzado de forma constante, y la matriz global de pioneros ahora incluye 32 pioneros visionarios, 6 pioneros regionales y 44 pioneros empresariales.

Huawei anunció la actualización de la oferta de la red portadora Net5.5G IP, totalmente alineada con los nuevos estándares.

Steven Zhao, vicepresidente de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, afirmó: "Para dar la bienvenida a la era de la inteligencia total, WBBA promueve la integración profunda de redes e IA basada en Net5.5G. Huawei ha mejorado las redes portadoras IP en tres dimensiones: resiliencia de seguridad, conocimiento multidimensional y autonomía de la red. Estos esfuerzos permiten a los operadores construir una base de red IP inteligente Net5.5G para proteger la experiencia del servicio, acelerar la monetización y mejorar la eficiencia, liderando un nuevo capítulo en la conectividad inteligente".

Prácticas globales: Net5.5G, de los estándares al valor empresarial real

Operadores líderes y actores del sector presentaron sus últimas prácticas Net5.5G. El Grupo Orange de Francia convirtió sus redes en una plataforma preparada para IA, aprovechando redes de transporte y acceso de alto ancho de banda, inteligentes, ágiles, eficientes y fiables. CTM en Macao (China) construyó una red portadora inteligente con Net5.5G AI WAN. Aprovechó el entrenamiento de IA y la percepción basada en inferencia para identificar el tráfico de vídeo cifrado y facilitar el marketing de precisión y la garantía de la experiencia a nivel de aplicación, reduciendo la pérdida de clientes e impulsando el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU). Por otro lado, IGA en Turquía aprovechó la toma de decisiones basada en IA para reducir los tiempos de espera en la programación de tres pistas en un 20 %. Impulsado por una capacidad de red fiable que garantiza la gestión segura y visualizada del equipaje en tiempo real, el aeropuerto aprovechó la inteligencia digital para mejorar la seguridad aérea y ofrecer una experiencia de red excepcional a los pasajeros. IGA se ha convertido en un ejemplo brillante de desarrollo eficiente, ecológico y resiliente entre los aeropuertos centrales globales.

De cara al futuro, la WBBA insta a las organizaciones industriales globales a profundizar la colaboración e impulsar innovaciones en estándares tecnológicos, políticas industriales y prácticas comerciales para la evolución inteligente hacia Net5.5G. Huawei seguirá trabajando con la WBBA y sus socios globales, aprovechando los estándares Net5.5G y las soluciones inteligentes de vanguardia para promover la prosperidad de la industria.

