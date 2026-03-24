WBS Power impulsa una infraestructura energética de 3,2 GW para un campus de centros de datos hiperescalables

(Información remitida por la empresa firmante)

TOMASZÓW MAZOWIECKI, Polonia, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En Lublewo, en el municipio de Choczewo, en la región de Pomerania, al norte de Polonia, se construirá un nuevo campus de centros de datos hiperescalables con una capacidad objetivo de 3,2 GW. El proyecto, denominado Baltic Data Center Campus, está siendo desarrollado por WBS Power S.A., que ya ha asegurado las condiciones de conexión a la red para la totalidad de la capacidad de 3,2 GW.

"Este será el mayor proyecto de este tipo en Polonia y uno de los más grandes de Europa", afirmó Maciej Marcjanik, consejero delegado de WBS Power.

WBS Power ha dado un paso estratégico hacia el sector de los centros de datos hiperescalables, posicionándose como proveedor de infraestructura energética para la IA. La compañía se encarga del diseño, la integración y el suministro de infraestructura energética a gran escala, estable y de bajas emisiones, que sentará las bases para el desarrollo de la IA, la computación de alto rendimiento (HPC) y la infraestructura en la nube.

"Este es un paso natural en nuestra estrategia de crecimiento, que nos permite aprovechar la experiencia y el conocimiento del mercado que hemos desarrollado a lo largo de muchos años. Estamos construyendo la infraestructura que sustentará la siguiente fase de la transformación digital global", afirmó Hubert Bojdo, director financiero de WBS Power.

Los preparativos para el proyecto han durado varios meses e incluyeron el desarrollo del concepto de inversión, la selección de una ubicación óptima y la adquisición de un terreno adecuado para el desarrollo. El emplazamiento elegido permite que el proyecto se adapte de forma flexible a diferentes configuraciones tecnológicas, garantizando al mismo tiempo el acceso a fuentes de energía suficientes. La empresa está ahora entrando en la siguiente fase del proyecto. El campus se construirá en cuatro fases, cada una con una capacidad prevista de 800 MW. Cada fase incluirá:

Infraestructura energética dedicada para cargas de trabajo de IA,

Integración con fuentes de energía renovables y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS),

Soluciones que cumplen con los más altos estándares ESG, de eficiencia energética y de seguridad energética,

Plataformas diseñadas para facilitar la cooperación con proveedores de servicios en la nube y grandes empresas tecnológicas globales.

Se prevé que los trabajos preparatorios para las cuatro fases estén terminados a finales de 2027, y que el primer centro de datos entre en funcionamiento alrededor de 2028-2029.

"El rápido desarrollo de la IA está impulsando la demanda de centros de datos a hiperescala respaldados por infraestructura avanzada y acceso fiable a grandes volúmenes de energía. La integración de energías renovables y almacenamiento de energía con infraestructura digital será un pilar fundamental de la competitividad para los proyectos de hiperescala de próxima generación", afirmó Maciej Marcjanik.

El Baltic Data Center Campus estará ubicado cerca de una de las subestaciones eléctricas más grandes de Polonia. El suministro eléctrico al campus provendrá de fuentes convencionales, complementadas con energías renovables y, a largo plazo, también con energía nuclear.

"La revolución digital exige una infraestructura de una escala totalmente nueva. Seleccionamos la ubicación del Baltic Data Center Campus con mucho cuidado, garantizando el acceso a una gran capacidad energética, una matriz energética diversificada ya existente y la perspectiva a largo plazo de un suministro estable respaldado por la futura generación nuclear", añadió Hubert Bojdo.

El Baltic Data Center Campus no es el primer proyecto de este tipo desarrollado por WBS Power. La compañía también está impulsando el proyecto del centro de datos de Finsterwalde en Alemania, con una capacidad de 500 MW, diseñado en respuesta a la creciente demanda del mercado alemán de centros de datos a hiperescala integrados eficientemente con el sistema energético.

WBS Power aporta más de 15 años de experiencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas, incluyendo proyectos de energías renovables y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), infraestructuras de redes de alta tensión y urbanizaciones de terrenos con suministro eléctrico.

La actividad de la empresa en Polonia y Alemania refleja una tendencia más amplia de construcción de un nuevo panorama de infraestructura de IA europea.

"Nos enorgullece que una empresa polaca pueda contribuir a la transformación energética y digital de Europa, fortaleciendo su competitividad económica y su soberanía tecnológica", concluyó Maciej Marcjanik.

CONTACTO: Pola Królak, p.krolak@wbspower.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2938796/WBS_Power.jpg Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2938788/5875092/WBS_Power_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wbs-power-impulsa-una-infraestructura-energetica-de-3-2-gw-para-un-campus-de-centros-de-datos-hiperescalables-302719835.html