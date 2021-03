We Fight Fraud: la Covid hace que los criminales no usen efectivo

LONDRES, 23 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- We Fight Fraud [http://www.wefightfraud.org/] (WFF) ha utilizado su acceso único al submundo criminal para descubrir cómo la Covid-19 está transformando los negocios dentro de la economía ilícita. Los hallazgos, anunciados hoy, incluyen un movimiento hacia la transacción de los ingresos de la delincuencia a través de transferencias bancarias y el comercio de bienes ilegales en las redes sociales. Esto alarmará a las empresas legítimas, especialmente a los bancos y a las organizaciones FinTech, que están siendo utilizadas para blanquear dinero, incumpliendo las regulaciones que las rigen. Las empresas legítimas también se utilizan para facilitar el fraude. Las implicaciones de los hallazgos se publicarán en un documento blanco, que se discutirá en la conferencia WFF Live el 28 de abril, un evento virtual gratuito para profesionales de negocios, apoyado por los especialistas en prevención del fraude, LexisNexis® Risk Solutions.

La Dra. Nicola Harding, asesora de WFF y académica especializada en fraude, es autora principal del documento blanco. Ella explicó: "Los cambios operativos que encontramos reflejan los experimentados por las empresas legítimas durante la pandemia, que reportaron una disminución dramática en el uso de efectivo. Encontramos que la opción preferida para los criminales ahora son las transferencias bancarias, mientras que algunos también están utilizando números de teléfono de PayPal o tarifa premium para enviar fondos".

Los hallazgos del libro blanco también demuestran lo significativas que se han vuelto las redes sociales para conectar la economía legítima con el inframundo. Simon, que trabaja en TI, compartió con los investigadores el proceso de compra de cannabis en una página en Instagram. Pagó mediante transferencia bancaria y las drogas fueron entregadas a su casa a través de Royal Mail, todo en un plazo de 36 horas..

El equipo de WFF hablará en el evento e incluirá: Tony Sales - apodado 'El mayor estafador de Gran Bretaña' por el periódico Sun - que ahora ayuda a las marcas nacionales a evitar el fraude; Andy McDonald, ex jefe de equipos antiterroristas, crimen organizado y fraude en New Scotland Yard; y Solomon Gilbert, ex hacker infantil, que desde entonces ha trabajado con la Agencia Nacional del Crimen.

Tony Sales explicó: "El comportamiento criminal se ha adaptado, innovado y evolucionado durante la crisis actual. We Fight Fraud únicamente habla con los criminales para entender sus actividades. Había una suposición de que la disminución del efectivo haría la vida más difícil para los criminales. Nuestros hallazgos muestran que lo contrario es cierto."

Ellie Burns, un especialista en fraude e identidad con los patrocinadores principales, LexisNexis Risk Solutions, explica la importancia de la conferencia y el informe: "La pandemia ha tenido un profundo impacto en la forma en que operan todas las empresas. Los hallazgos de WFF muestran que no es diferente con el submundo criminal. Con el fin de mantener el ritmo del panorama de la ciberdelincuencia en constante cambio, debemos unirnos para compartir tendencias, ideas y conocimiento. We Fight Fraud Live es una oportunidad única para hacer exactamente eso y estamos encantados de participar."

Para reservar un asiento en la conferencia gratuita visite www.wefightfraud.org/live [http://www.wefightfraud.org/live]. La conferencia virtual enviará paquetes de delegados a 500 personas que se inscriban para asistir desde la industria y los medios de comunicación. Estos incluirán una copia del documento técnico, ofertas y materiales.

CONTACTO: Anne Cantelo (anne@onycomms.com ) o Kat Adams (Kat@onyxcomms.com) - Tel +44 (0)207 048 2700

Sitio Web: http://www.wefightfraud.org//