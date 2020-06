COMUNICADO: Los Webinars del INC conectaron a más de 1.500 profesionales de la industria de los frutos secos

La proteína de origen vegetal y los nuevos canales de consumo son tendencias clave para la industria de los frutos secos y las frutas deshidratas en el contexto del COVID-19.

REUS, España, 22 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- El Consejo Internacional de Frutos Secos y Fruta Deshidratada (INC) lanzó una serie de webinars que reunieron a más de 1.500 profesionales de 75 países de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. En los webinars, dirigidos por expertos, se discutieron temas como la tendencia al alza del consumo de proteína de origen vegetal, el incremento de la demanda por el COVID-19, las proyecciones de las cosechas y el desarrollo de nuevos productos.

A medida que los consumidores se vuelven más conscientes de sus dietas e incluyen más proteínas de origen vegetal, los frutos secos y la fruta deshidratada se presentan como una alternativa idónea. Además, a pesar del COVID-19, para muchos productos se observaron aumentos en la demanda minorista y los expertos creen que es necesario encontrar nuevos canales de consumo a través de la innovación.

Durante los webinars, los expertos de los principales países productores y consumidores también discutieron las previsiones preliminares de cosecha, aún sujetas a las condiciones finales del ciclo del cultivo, y expectativas de suministro para la temporada 2020/21.

En cuanto a los frutos secos, con otro aumento anual del 16% en comparación con la temporada anterior, se prevé que la producción global alcance en torno a los 5,4 millones de toneladas métricas (en grano, excepto pistachos con cáscara) en 2020/2021, un incremento de más de 730.000 TM desde 2019/20. Las cosechas de piñones, pistachos y almendras se espera que sean significativamente más altas que el año pasado, mientras las nueces, anacardos, macadamias, avellanas y nueces de Brasil estarán a niveles similares a los de la temporada anterior.

Asimismo, y anticipando un incremento de 4,5 millones de TM sobre 2019/20, la producción de cacahuetes se estima en 46,1 millones MT (con cáscara) para esta temporada. En cuanto a la fruta deshidratada, la producción total en 2020/21 llegará a más de 3 millones de TM, dentro de los mismos niveles alcanzados en 2019/20.

El INC es la organización internacional coordinadora de la industria de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Sus miembros son más de 800 empresas del sector de los frutos secos y las frutas deshidratadas de más de 80 países. Se estima que la membresía del INC representa más del 85% del valor comercial de mercado de frutos secos y frutas deshidratadas en el mundo. La misión del INC es estimular y facilitar el crecimiento sostenible de la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas. Es la principal organización internacional de salud, nutrición, estadísticas, seguridad alimentaria y normas y regulaciones internacionales sobre los frutos secos y las frutas deshidratadas.

