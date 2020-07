COMUNICADO: Webnovel lanza los Webnovel Spirity Awards Spring 2020 para alimentar a más autores con talento

SINGAPUR, 7 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Webnovel ("la compañía"), brazo mundial de e-publishing de China Literature (0772.HK), destacada compañía incubadora IP y de publicaciones online, ha puesto en marcha los Webnovel Spirity Awards Spring 2020, instando a los autores de todo el mundo a enviar sus trabajos para ganar hasta 10.000 dólares estadounidenses.

En una apuesta para alimentar a los autores más inspiradores, Webnovel acepta trabajos en idioma inglés de escritores de todo el mundo - ya sean escritores de dormitorio o autores profesionales. Las personas participantes pueden enviar sus trabajos en relación a seis temas: apocalipsis, amor, caballeros y magia, evolución, LitRPG y comedia. Cada categoría de premios podría tener más de un ganador, recibiendo cada uno 10.000 dólares estadounidenses. Las obras ganadoras serán seleccionadas basándose en el valor comercial de la obra, su regularidad en relación a los lanzamientos de trabajos y la popularidad del autor, entre otros.

La plataforma Webnovel proporciona un apoyo editorial de uno en uno, y los editores de contenido de la compañía trabajarán de forma cercana con los autores para poner en marcha campañas e informarles sobre las últimas tendencias de contenido.

Webnovel considera que los autores son el activo más importante. Una de las misiones principales de Webnovel es ayudar a los autores a monetizar sus trabajos para instar a los escritores de más talento a permitir el flujo de los juicios más creativos.

Las publicaciones de literatura online son diferentes de las publicaciones físicas, siendo una nueva forma de creación de contenido. El modelo de Webnovel permite a los autores publicar sus obras acabadas o no acabadas parte a parte. Los autores pueden escribir al tiempo que los lectores consumen, haciendo que sea más sencillo para los escritores recolectar comentarios de los lectores. Los lectores pueden comunicarse de cerca con los autores en la plataforma Webnovel.

Anteriormente, Webnovel había celebrado con éxito un concurso similar en Filipinas. La plataforma ha entregado hasta 206.000 dólares estadounidenses en premios, compartidos por un total de 148 participantes.

Acerca de Webnovel

Webnovel es una plataforma mundial de publicaciones online. Cuenta con más de 60.000 autores internacionales y más de 200 traductores de idiomas. Webnovel ha publicado más de 100.000 novelas originales, sumando más de 60 millones de visitas en el mundo. China Literature contiene 8,1 millones de autores y 12,2 millones de obras de literatura que dan cobertura a más de 200 géneros, habiendo creado con éxito una gran cifra de publicaciones, como Candle in the Tomb, The Graver Robbers' Chronicles, Nirvana in Fire, The King's Avatar, que se adaptaron en películas, series de TV, animaciones, cómics y juegos. Tencent es un accionista y un socio estratégico.

