Wellington College International abrirá la primera escuela africana en la ciudad de Alaro, Lagos, en 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

LAGOS, Nigeria, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Wellington College International ha inaugurado formalmente su primera escuela africana, Wellington College International Lagos, marcando un hito importante en la expansión de la educación británica de clase mundial en el continente. El anuncio se hizo en una ceremonia en el Metropolitan Club de Lagos, a la que asistieron altos dirigentes de Wellington College Education y Rendeavour, junto con representantes del gobierno, las empresas y la comunidad diplomática.

Está previsto que la escuela abra sus puertas en septiembre de 2027 como internado mixto y escuela diurna para hasta 1.500 estudiantes de 3 a 18 años. Impartirá el plan de estudios nacional inglés desde Key Stage 1 hasta A-Levels, combinando la distinguida herencia académica de Wellington College con las fortalezas nigerianas y regionales para brindar una educación integral que desarrolle el intelecto, el carácter y el liderazgo.

Wellington College International Lagos estará ubicado en la ciudad de Alaro, la nueva ciudad insignia desarrollada por Rendeavour dentro de la Zona Franca de Lekki. El campus de 12,5 hectáreas ha sido diseñado por la galardonada firma británica MICA Architects e incluirá instalaciones especialmente diseñadas que respaldan la excelencia en lo académico, el deporte, la música, las artes y la atención pastoral, al tiempo que posicionan a la escuela a la vanguardia de la innovación en áreas como la inteligencia artificial y el espíritu empresarial. Será la primera escuela privada en Lagos que contará con una piscina olímpica de 50 metros, junto con un teatro de artes escénicas líder en el mercado, un centro médico totalmente equipado, laboratorios STEM integrados, un complejo deportivo cubierto, canchas multiusos al aire libre, una pista de atletismo de 400 metros y un campo de rugby de tamaño completo.

Paresh Thakrar, director general de Wellington College International, afirmó que la asociación crea una sólida base para la excelencia: "La larga reputación de Wellington College como principal internado y jornada mixta de Reino Unido, combinada con la experiencia de Rendeavour en la construcción de las nuevas ciudades más ambiciosas de África, establece un nuevo punto de referencia para la educación en el continente y prepara a los jóvenes para prosperar en un mundo que cambia rápidamente".

Stephen Jennings, fundador y consejero delegado de Rendeavour, dijo que la educación es el núcleo del crecimiento a largo plazo de África: "Wellington College International Lagos representa una inversión significativa en el futuro de África, ayudando a preparar a la próxima generación de líderes que impulsarán la innovación, la prosperidad y el desarrollo inclusivo en todo el continente."

La nueva escuela fortalece aún más la posición de la ciudad de Alaro como un ecosistema urbano totalmente integrado. Planificada en 2.000 hectáreas, la ciudad de Alaro reúne barrios residenciales, distritos comerciales e industriales, escuelas, atención sanitaria, hostelería y más de 150 hectáreas de espacios verdes y recreativos.

Wellington College International Lagos será la primera escuela de Wellington College en África y la undécima a nivel mundial, uniéndose a una red en Reino Unido, China, Tailandia, Indonesia e India que educa colectivamente a más de 10.000 estudiantes en todo el mundo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2873505/Wellington_College_International_Lagos.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wellington-college-international-abrira-la-primera-escuela-africana-en-la-ciudad-de-alaro-lagos-en-2027-302675345.html