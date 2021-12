WellPet cambia de nombre a Wellness Pet Company

WellPet renames to Wellness Pet Company

El cambio de nombre de Wellness Pet Company armoniza la misión de la empresa pionera en nutrición de mascotas de llevar la naturaleza, la innovación y la ciencia a la nutrición premium de mascotas con la marca insignia de la empresa, Wellness®.

TEWKSBURY, Mass., 21 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- WellPet, LLC, una empresa independiente de alimentos naturales de primera calidad para mascotas de Norteamérica, respaldada por Clearlake Capital Group L.P. (junto con sus filiales, "Clearlake"), ha anunciado hoy que va a cambiar su nombre por el de Wellness Pet Company ("Wellness Pet" o la "Compañía"). Con 100 años de herencia de alimentos y golosinas de primera calidad para mascotas, Wellness Pet se basará en su misión de lograr una vida compartida de bienestar entre las mascotas y una nueva generación de padres de mascotas. Esta visión ampliada de Wellness Pet Company llega en un momento crucial, ya que el interés de los consumidores por la categoría de alimentos naturales de primera calidad para mascotas se ha visto impulsado por el aumento de la adopción de mascotas en Estados Unidos y por la búsqueda de los beneficios de la nutrición natural de primera calidad por parte de los padres de mascotas.

"Pensamos que era el momento ideal para volver a presentar Wellness Pet, una empresa centrada directamente en servir a la nueva generación de padres de mascotas en el inicio de su viaje de crianza de mascotas de toda la vida. Nuestra relación con las mascotas es algo más que una simple compañía. Las mascotas proporcionan una conexión emocional mutuamente beneficiosa que hace que la vida de cada uno de nosotros sea mejor cada día, y una nutrición natural adecuada y basada en la ciencia es uno de los elementos fundamentales necesarios para mantenerlos sanos, felices y en buen estado", dijo Reed Howlett, consejero delegado de Wellness Pet Company. "Los padres de mascotas y sus mascotas son el centro de todo lo que hacemos, y creemos que la nutrición natural y de primera calidad centrada en resultados de salud probados es la base para crear este bienestar mutuo. Estamos aquí para marcar la diferencia para más mascotas y sus familias."

La categoría de productos naturales de alta calidad es el segmento más grande y de más rápido crecimiento en la industria de alimentos para mascotas, y Wellness Pet Company cree que esto es impulsado principalmente por los deseos de los padres de mascotas Millennial y Gen-Z, que se espera que constituyan el 58% de los padres de mascotas estadounidenses para el año 20251. Esta nueva generación de padres de mascotas busca marcas creíbles en las que poder confiar y tiene un mayor interés en alimentar con golosinas, aderezos y suplementos de primera calidad que les hagan estar seguros de que las necesidades de sus mascotas están cubiertas. Wellness Pet perseguirá activamente su misión de crear una nutrición natural que proporcione beneficios físicos, mentales y emocionales que las mascotas puedan sentir, y los padres de mascotas puedan ver, como una piel y un pelaje sanos, energía óptima, salud digestiva, ojos, dientes y encías sanos, e inmunidad.

"Vemos mucho potencial para Wellness Pet Company como una organización impulsada por un propósito que sigue proporcionando a los padres de mascotas de todo el mundo los productos de calidad que se merecen", dijeron José E. Feliciano, cofundador y socio gerente, y Arta Tabaee, directora gerente, de Clearlake. "Esperamos apoyar el crecimiento estratégico de la Compañía con la ayuda de nuestro libro de Operaciones, Personas y Estrategia, O.P.S.®, al tiempo que apoyamos iniciativas importantes para los padres de mascotas, como un compromiso continuo con la nutrición natural, un enfoque basado en la ciencia y la sostenibilidad."

Wellness Pet Company continúa con el legado de la mejor innovación de productos y nutrición basada en resultados, liderado por su marca insigne Wellness® , e incluye la conocida marca de golosinas dentales WHIMZEES® by Wellness® y la marca de golosinas naturales para perros Old Mother Hubbard® by Wellness® , además de las marcas de alimentos de primera calidad Holistic Select® , Sojos® , y Eagle Pack® , todo ello respaldado por sus capacidades operativas y de fabricación de primera clase, basadas en la calidad y la seguridad.

El bienestar de las mascotas y de los padres también significa bienestar para sus comunidades y para el entorno que disfrutan juntos. Por ello, Wellness Pet Company mantendrá su compromiso con la lucha global contra el cambio climático con más envases reciclables, envíos de comercio electrónico con pocos residuos y una mayor atención a las emisiones de la fabricación, al tiempo que seguirá operando con los más altos estándares de seguridad alimentaria y de cumplimiento de la normativa. Igualmente importante será crear y cultivar la diversidad, la inclusión y la pertenencia en el lugar de trabajo.

El nuevo nombre de la empresa será efectivo a principios de 2022. Wellness Pet Company seguirá teniendo su sede en Tewksbury, MA. La compañía también ha abierto recientemente una nueva oficina en Boston, MA, el Consumer Connect Center (C3), un centro de excelencia que se centrará en el desarrollo de las mejores soluciones de nutrición para la próxima generación de padres de mascotas.

Acerca de Wellness Pet Company:Wellness Pet Company, la mayor empresa independiente de alimentos naturales de primera calidad para mascotas con sede en Norteamérica, cuenta con las marcas de alimentos y golosinas para mascotas Wellness® , WHIMZEES® by Wellness® , Old Mother Hubbard® by Wellness® , Holistic Select® , Sojos® , y Eagle Pack® . Sobre la base de un legado de 100 años, Wellness Pet Company tiene la singular misión de hacer realidad una vida compartida de bienestar entre las mascotas y sus padres con una nutrición natural de primera calidad que proporciona beneficios probados para la salud que las mascotas sienten, y los padres de las mascotas pueden ver, porque cuando las mascotas están bien, los padres de las mascotas también lo están. Wellness Pet produce fórmulas propias y exclusivas en sus tres modernas instalaciones de Indiana, Minnesota y los Países Bajos, con el apoyo de una cadena de suministro que abarca más de 1,2 millones de puntos de distribución en todo el mundo. Puede obtener más información en la página web de la empresa.

Acerca de Clearlake:Fundada en 2006, Clearlake Capital Group, L.P. es una empresa de inversión líder que opera negocios integrados a través de capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque centrado en el sector, la empresa busca asociarse con equipos de gestión experimentados proporcionando capital paciente y a largo plazo a empresas dinámicas que puedan beneficiarse del enfoque de mejora operativa de Clearlake, O.P.S.® Los principales sectores objetivo de la empresa son el tecnológico, el industrial y el de consumo. En la actualidad, Clearlake gestiona más de 55.000 millones de dólares en activos, y sus principales inversores han dirigido o codirigido más de 300 inversiones. La empresa tiene oficinas en Santa Mónica y Dallas. Más información en www.clearlake.com y en Twitter @ClearlakeCap.

1 2019, Packaged Facts Pet Owner Survey