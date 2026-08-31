Western China's Melody:Las tradiciones populares chinas se encuentran con la electrónica moderna de HEDEGAARD

(Información remitida por la empresa firmante)

CHONGQING, China, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Western China's Melody es un documental musical intercultural creado conjuntamente por la Western China International Communication Organization (WCICO) y el productor danés HEDEGAARD. Filmado en diez ciudades y diez grupos étnicos, entre ellos Han, Tujia, tibetanos, Yi, mongoles, Yugur, Hui, Zhuang, Dong y Dai, el equipo de producción llevó a cabo un trabajo de campo inmersivo, documentando tradiciones musicales en peligro de extinción como la melodía aguda de Adu, el Tobshur mongol y el Xizang Layi durante un viaje de 7.200 kilómetros.

HEDEGAARD, aclamado mundialmente como el "Rey del Audio para Automóviles" con más de 1.700 millones de reproducciones, pasó dos meses recorriendo desde las sagradas mesetas nevadas de Qinghai-Xizang hasta las selvas tropicales de Xishuangbanna. "No quería 'utilizar' estos sonidos", compartió. "Quería escucharlos hasta que me confiaran su alma". Guiado por Feng Xiaolou, director de WCICO, se sumergió en la vida cotidiana, aprendiendo instrumentos ancestrales y técnicas vocales de guardianes de la tradición en campos y junto a hogueras, preservando la autenticidad e integridad cultural de cada tradición.

Esta filosofía dio forma a la serie de diez episodios y al álbum complementario KINΔ, cuyo nombre evoca tanto "China" como "kin" (familia). Tres temas emblemáticos ejemplifican este enfoque: Drumroll reinterpreta las melodías de Tujia Luo'er como un himno de resiliencia. Monolith transforma la canción de amor Layi de Xizang en una meditación universal sobre el amor perdurable. Dancing with My Destiny presenta las armonías puras de Cloudward Dong Angels flotando sobre sintetizadores atmosféricos. Como observó la crítica de arte Xue Jinwen, el proyecto "sustituye la explotación cultural por un diálogo equitativo".

La resonancia se extendió por todas partes. A las pocas semanas de su estreno mundial el 27 de julio, el documental acumuló más de 25,8 millones de visualizaciones en el extranjero, con fragmentos destacados que se convirtieron en tendencia en Europa y el sudeste asiático, mientras que el álbum que lo acompañaba lideró las listas de música electrónica especializada. El viaje culminó con un concierto en vivo el 26 de julio ("Magnificent Land, Melody of Western China - Night of International Musical Story") en el Centro de Arte Guotai de Chongqing. HEDEGAARD actuó junto a intérpretes de Tianqin, cantantes de canto gutural mongoles y niños Dong. Instrumentos y voces tradicionales se fusionaron con la producción electrónica en tiempo real, creando una experiencia audiovisual inmersiva que extendió el mensaje de la película de la pantalla al espacio físico compartido.

Desde los patios de las aldeas hasta las pantallas y escenarios internacionales, Western China's Melody demuestra que el intercambio cultural no se basa en la extracción cultural, sino en el respeto mutuo y la humilde curiosidad. Ofrece un modelo replicable para contar historias locales con resonancia global, demostrando que cuando las tradiciones se escuchan en sus propios términos, encuentran naturalmente nuevos oídos, nuevos ritmos y una vida renovada.

Para más información, visite: https://www.ichongqing.info/

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