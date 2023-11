Westport anuncia el proyecto de hidrógeno HPDI™ con un fabricante de equipos originales de locomotoras

(Información remitida por la empresa firmante)

- Westport anuncia el proyecto de hidrógeno HPDI™ con un fabricante líder mundial de equipos originales de locomotoras

Representa la adaptación inaugural del sistema de combustible H HPDI para aplicaciones ferroviarias

VANCOUVER, BC, 6 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" o la "Compañía") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), un proveedor líder de sistemas y componentes avanzados de combustible alternativo para la industria del transporte global, anunció hoy un acuerdo con un proveedor líder global de locomotoras y equipos relacionados para las industrias ferroviarias de carga y tránsito, para adaptar su sistema de combustible de hidrógeno HPDI™ para su uso con el diseño del motor del fabricante de equipos originales ("OEM") de la locomotora. Se espera que el proyecto de prueba de concepto H HPDI de dos años de duración comience de inmediato y esté totalmente financiado por el OEM.

Esta es la primera aplicación de Westport del sistema H HPDI para una locomotora. Estas aplicaciones requieren grandes inversiones de capital en equipos que deben funcionar en entornos exigentes, a veces aislados y hostiles. El sistema de combustible H HPDI de Westport tiene el potencial de ser una solución de modernización en este mercado de alta potencia, aprovechando la durabilidad comprobada del motor diésel base, para descarbonizar rápidamente el sector ferroviario. Westport cree que este es un camino particularmente asequible para descarbonizar este sector sin comprometer el rendimiento o la eficiencia.

"Estamos entusiasmados de trabajar con un equipo reconocido mundialmente para demostrar conjuntamente el potencial de descarbonización de nuestra tecnología HPDI en aplicaciones de alta potencia", dijo Scott Baker, vicepresidente de ingeniería global de Westport Fuel Systems. "El ferrocarril es un mercado para nuestro sistema de hidrógeno y está claramente alineado con nuestro enfoque de proporcionar soluciones alternativas de descarbonización para todos los modos de transporte. Con emisiones de CO casi nulas, H HPDI ayudará a nuestro socio a descarbonizar de manera asequible los mercados de transporte a los que presta servicios".

Westport se compromete a lograr un camino asequible y viable para minimizar las emisiones a través de su historial de décadas de innovación, ingeniería especializada y productos listos para el mercado.

En Westport impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustible para combustibles limpios y bajos en carbono, como el gas natural, el gas natural renovable, el propano y el hidrógeno, para la industria mundial del transporte. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia de combustible que requieren las aplicaciones de transporte, así como los beneficios medioambientales que permiten hacer frente al cambio climático y a los retos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver (Canadá) y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, atendemos a nuestros clientes en más de 70 países con marcas líderes en el sector del transporte mundial. En Westport, pensamos en el futuro. Para más información, visite la página web www.wfsinc.com .

HPDI es una forma rentable de reducir el CO en camiones de larga distancia y otras aplicaciones todoterreno y de carga pesada. El sistema de combustible HPDI de Westport es un sistema completo que ofrece a los OEM la flexibilidad de diferenciar fácilmente sus líneas de productos de biogás, gas natural, hidrógeno y otros combustibles, manteniendo al mismo tiempo la máxima similitud con sus productos convencionales alimentados con diésel. Utilizando HPDI, los combustibles que emiten gases de efecto invernadero, como el diésel, pueden reemplazarse por combustibles neutros en carbono o sin carbono, como el biogás o el hidrógeno, manteniendo al mismo tiempo las características de durabilidad, asequibilidad, eficiencia y rendimiento que se han asociado con el diésel.

