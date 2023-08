Westport Fuel Systems presenta los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 9 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT), un proveedor líder de sistemas y componentes avanzados de combustibles alternativos para la industria mundial del transporte, ha presentado los resultados financieros del segundo trimestre, finalizado el 30 de junio de 2023, y ha facilitado información actualizada sobre sus operaciones. Todas las cifras se expresan en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.

LO MÁS DESTACADO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

Ingresos trimestrales récord de 85,0 millones de dólares, un 6% más que en el mismo periodo de 2022, impulsado principalmente por el aumento de los volúmenes de ventas en los negocios de OEM, electrónica y almacenamiento de combustible en diferido y por las ventas adicionales del negocio de posventa independiente generadas en los mercados de Europa del Este y Sudamérica, parcialmente compensadas por las menores ventas a clientes de la India en el negocio de OEM de vehículos ligeros y los menores volúmenes de ventas en los negocios de OEM de hidrógeno y vehículos pesados.

en el negocio de OEM de vehículos ligeros y los menores volúmenes de ventas en los negocios de OEM de hidrógeno y vehículos pesados. Mejora demostrada del margen bruto, que aumentó 3,9 millones de dólares hasta 14,4 millones, o el 16,9% de los ingresos del trimestre, frente a los 10,5 millones de dólares, o el 13,1% de los ingresos, de los tres meses finalizados el 30 de junio de 2022. El aumento fue impulsado por el mencionado aumento de los ingresos, además del aumento del margen bruto en el negocio de OEM de servicio pesado y en el negocio de IAM específicamente en Sudamérica, parcialmente compensado por mayores costes de insumos de producción, servicios públicos, mano de obra y otros costes, que solo hemos podido trasladar parcialmente a nuestros clientes OEM.

Pérdida neta de 13,2 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, frente a una pérdida neta de 11,6 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior. El aumento de los márgenes brutos se vio compensado con creces por el incremento de los gastos generales y administrativos y de ventas y marketing, junto con una pérdida por extinción de 2,9 millones de dólares debida a la liquidación del canon pagadero a Cartesian.

EBITDA 1 ajustado negativo de 4,0 millones de dólares.

ajustado negativo de 4,0 millones de dólares. El efectivo y los equivalentes de efectivo fueron de 52,3 millones de dólares a finales del segundo trimestre de 2023.

En abril, firmamos un acuerdo de resolución con Cartesian Capital Group para rescindir el acuerdo de financiación del Tramo 1 a cambio de liberaciones mutuas y contraprestaciones en efectivo, que incluían la liberación de la garantía real sobre nuestra propiedad intelectual del sistema de combustible HPDI 2.0. Pagamos a Cartesian Capital Group 8,7 millones de dólares, que extinguieron el canon a largo plazo pagadero.

En junio, finalizamos una consolidación de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa sobre una base de 10:1.

En julio, firmamos una carta de intenciones no vinculante con Volvo para establecer una empresa conjunta con el fin de acelerar la comercialización y la adopción global de la tecnología de sistemas de combustible HPDI™ de Westport para aplicaciones de larga distancia y todoterreno.

Ampliación del programa Euro 7 previamente adjudicado para desarrollar y suministrar sistemas de combustible LPG para varias aplicaciones de vehículos para un OEM mundial. Se prevé que este programa ampliado genere 63 millones de euros en ingresos totales de 2025 a 2028 y aumente los ingresos generados por los acuerdos de suministro de sistemas de combustible LPG para los programas Euro 6 y 7 con este OEM hasta aproximadamente 255 millones de euros.

"La primera mitad de nuestro ejercicio fiscal 2023 ha arrojado unos resultados sólidos en relación con los entornos operativos y económicos de todo el mundo y de nuestra industria. A pesar de los menores volúmenes de ventas de HPDI previstos, una disminución significativa como resultado de un cambio de modelo y el lanzamiento de nuevos productos previsto para el tercer trimestre, registramos unos ingresos récord y una mejora de los márgenes brutos en el segundo trimestre. Los ingresos de 85 millones de dólares, que suponen una mejora del 6% respecto al año pasado, se vieron favorecidos por el crecimiento de nuestras actividades principales, especialmente en OEM retrasados, electrónica y almacenamiento de combustible, además del aumento de las ventas de nuestro negocio independiente de posventa.

Más recientemente, el anuncio de nuestra empresa conjunta con Volvo marca un verdadero punto de inflexión para Westport y una validación de nuestra tecnología patentada. Esta empresa conjunta aporta una audiencia global a nuestro sistema de combustible HPDI y el reconocimiento como un ingrediente clave en la hoja de ruta para reducir las emisiones de carbono para aplicaciones de larga distancia y fuera de carretera. Hasta la fecha, los comentarios de los fabricantes de equipos originales han sido abrumadoramente positivos, ya que la industria reconoce que las asociaciones serán clave para el éxito de la descarbonización de los sectores del transporte de larga distancia y todoterreno.

En cuanto a la segunda mitad del ejercicio fiscal 2023, Westport sigue centrándose en las mejoras de los beneficios y los resultados. Como recordatorio, finales de 2023 marcará el inicio de nuestra producción y venta de sistemas de combustible LPG a nuestro cliente OEM global, una relación que sigue creciendo con el reciente anuncio de nuestro alcance ampliado Euro 7. La ventaja de precio del LPG frente a la gasolina y la reducción de costes para acceder a un transporte con menos emisiones de carbono están impulsando la demanda. El crecimiento en mercados clave para satisfacer la creciente demanda de soluciones de transporte asequibles y de bajas emisiones es un objetivo clave para Westport.

El modelo de negocio diversificado de nuestra compañía está posicionado para seguir obteniendo buenos resultados en la segunda mitad de 2023 a través de la combinación de nuestros negocios principales sostenibles con nuestras oportunidades de mayor crecimiento mientras perseguimos el objetivo de crear soluciones para que todos vivamos en un mundo con menos emisiones de carbono."

David M. Johnson, consejero delegado

Operaciones del segundo trimestre de 2023

Los ingresos de los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 aumentaron un 6% hasta 85,0 millones de dólares en comparación con 80,0 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior, impulsados principalmente por el aumento de los volúmenes de ventas en los negocios de OEM, electrónica y almacenamiento de combustible retrasados y los ingresos adicionales del negocio de IAM generados por los mercados de Europa del Este y Sudamérica. Todo ello se vio compensado por las menores ventas a clientes de la India en el negocio de OEM de vehículos ligeros y los menores volúmenes de ventas en los negocios de OEM de hidrógeno y vehículos pesados.

Registró una pérdida neta de 13,2 millones de dólares en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023, frente a una pérdida neta de 11,6 millones de dólares en el mismo trimestre del año anterior. La pérdida neta del periodo actual incluyó un gasto único de 2,9 millones de dólares relacionado con la extinción del canon de Cartesian por pagar.

Westport generó un EBITDA ajustado negativo de 4,0 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2023, frente a un EBITDA ajustado negativo de 4,3 millones de dólares en el mismo periodo de 2022.

Información por segmento

Segmento de fabricantes de equipos originales

Los ingresos de los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 fueron de 52,4 y 108,7 millones de dólares, respectivamente, frente a los 54,3 y 106,1 millones de dólares de los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022. Los ingresos del segmento de negocio OEM disminuyeron en 1,9 millones de dólares en comparación con el segundo trimestre de 2022 y aumentaron en 2,6 millones de dólares en comparación con los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022. El descenso de los ingresos en los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 se debió principalmente a los menores volúmenes de ventas y a la combinación de ventas en el negocio de OEM de vehículos pesados, a las menores ventas a clientes de la India en el negocio de OEM de vehículos ligeros y a los menores volúmenes de ventas a clientes de hidrógeno. Este descenso se ha visto parcialmente compensado por el aumento de los volúmenes de ventas de los negocios de OEM, almacenamiento de combustible y electrónica con retraso, en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

En el segundo trimestre, el margen bruto2 aumentó en 3,7 millones de dólares hasta los 8,4 millones de dólares, o el 16% de los ingresos, frente a los 4,7 millones de dólares, o el 9% de los ingresos, de los tres meses finalizados el 30 de junio de 2022. El aumento del margen bruto se debe principalmente al aumento de los volúmenes de ventas en nuestros negocios de OEM retrasados y almacenamiento de combustible, así como al aumento del margen bruto en el negocio de OEM pesados debido a mayores ventas de piezas de repuesto, precios unitarios más altos en las ventas de sistemas HPDI y mayores ingresos por servicios de ingeniería. Esto se vio parcialmente compensado por el aumento de los costes de los insumos de producción debido a los retos de la cadena de suministro mundial y a la inflación de los costes de logística, servicios públicos, mano de obra y otros costes, que sólo hemos podido trasladar parcialmente a nuestros clientes OEM.

En lo que va de año, el margen bruto se redujo en 6,8 millones de dólares, hasta los 16,5 millones de dólares, o el 15% de los ingresos, frente a los 9,7 millones de dólares, o el 9% de los ingresos, de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.

Seguimos confiando en las perspectivas de nuestro segmento OEM. Nuestro negocio de OEM de ligeros sigue ganando cuota de mercado con el recientemente anunciado negocio adicional Euro 7, nuestro negocio de OEM retrasados está entregando volúmenes significativamente más altos, nuestro negocio de hidrógeno tiene múltiples proyectos de crecimiento en marcha y la anunciada empresa conjunta HPDI con Volvo, combinada con el lanzamiento de Volvo de un nuevo motor equipado con HPDI de gas natural, posicionan el sistema de combustible HPDI de Westport para el crecimiento.

Segmento de posventa independiente

Los ingresos de los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 fueron de 32,6 y 58,6 millones de dólares, respectivamente, frente a los 25,7 y 50,4 millones de dólares de los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022. Los ingresos del segmento de negocio IAM aumentaron en 6,9 y 8,2 millones de dólares, en comparación con los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022. El aumento de los ingresos se debió principalmente al incremento de los volúmenes de ventas a África, Europa del Este y Sudamérica.

En el segundo trimestre, el margen bruto aumentó en 0,2 millones de dólares hasta los 6,0 millones de dólares, o el 18% de los ingresos, en comparación con los 5,8 millones de dólares, o el 23% de los ingresos, de los tres meses finalizados el 30 de junio de 2022. El aumento del margen bruto está relacionado con las mayores ventas en Sudamérica. En los seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, el margen bruto aumentó en 0,5 millones de dólares hasta los 11,2 millones de dólares, o el 19% de los ingresos, en comparación con los 10,7 millones de dólares, o el 21% de los ingresos, de los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.

ESTADOS FINANCIEROS Y DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN

Para ver las finanzas de Westport del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023, visite https://investors.wfsinc.com/financials/

CONFERENCIA TELEFÓNICA Y WEBCAST EN DIRECTO

Westport ha programado una conferencia telefónica para el miércoles 9 de agosto de 2023 a las 7:00 am hora del Pacífico (10:00 am hora del Este) para discutir estos resultados. Para acceder a la conferencia por teléfono, marque el 1-888-390-0546 (Canadá y Estados Unidos gratuito) o el 416-764-8688. Se puede acceder a la retransmisión en directo de la conferencia a través de la página web de Westport en https://investors.wfsinc.com/

REPETICIÓN DE LA CONFERENCIA Y WEBCAST

Para acceder a la repetición de la conferencia, marque el 1-888-390-0541 (llamada gratuita en Canadá y Estados Unidos) o el 1-416-764-8677 utilizando el código de acceso 290775#. La repetición telefónica estará disponible hasta el 23 de agosto de 2023. Poco después de la conferencia, estará disponible una repetición en audio streaming y un archivo MP3 descargable.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems, impulsamos la innovación para un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustible para combustibles limpios y bajos en carbono, como el gas natural, el gas natural renovable, el propano y el hidrógeno, para la industria mundial del transporte. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia de combustible que requieren las aplicaciones de transporte, así como los beneficios medioambientales que permiten hacer frente al cambio climático y a los retos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver (Canadá) y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, atendemos a nuestros clientes en más de 70 países con marcas líderes en el sector del transporte mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para más información, visite www.wfsinc.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones sobre previsiones de futuro, incluidas las relativas a expectativas de ingresos y uso de efectivo, futuras iniciativas estratégicas y crecimiento futuro, futuro de nuestros programas de desarrollo (incluidos los relativos a HPDI e hidrógeno), retos actuales de la cadena de suministro, demanda de nuestros productos, futuro éxito de nuestras estrategias empresariales y tecnológicas, intenciones de socios y clientes potenciales, rendimiento y competitividad de los productos de Westport Fuel Systems y ampliación de la cobertura de productos, futuras oportunidades de mercado, velocidad de adopción del gas natural para el transporte y términos y plazos de futuros acuerdos, así como la respuesta de la dirección de Westport Fuel Systems a cualquiera de los factores anteriormente mencionados. Estas afirmaciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan tanto en las opiniones de la dirección como en suposiciones que pueden hacer que nuestros resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales difieran sustancialmente de cualquier resultado, nivel de actividad, rendimiento o logro futuros expresados o implícitos en estas afirmaciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen aquellos relacionados con el crecimiento de nuestros ingresos, los resultados operativos, la industria y los productos, la economía general, las condiciones y el acceso a los mercados de capital y deuda, los desafíos continuos de la cadena de suministro, la solvencia, las políticas y regulaciones gubernamentales, las innovaciones tecnológicas, fluctuaciones en los tipos de cambio, gastos operativos, reducción continua de gastos, capacidad para comercializar con éxito nuevos productos, el desempeño de nuestras empresas conjuntas, la disponibilidad y el precio del gas natural, paquetes de estímulo gubernamentales globales y nuevas regulaciones ambientales, la aceptación y cambio a vehículos de gas natural, la relajación o exención de los estándares de emisión de combustible, la incapacidad de las flotas para acceder a capital o financiamiento gubernamental para comprar vehículos a gas natural, el desarrollo de tecnologías competidoras, nuestra capacidad para desarrollar e implementar adecuadamente nuestra tecnología, las acciones y determinaciones de nuestra empresa conjunta y socios de desarrollo, desafíos continuos de la cadena de suministro, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar a nuestros resultados reales, rendimiento o logros o posición financiera discutidos en nuestro Formulario de información anual más reciente y otras presentaciones con los reguladores de valores. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias en los que se basen dichas declaraciones, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los establecidos en estas declaraciones prospectivas, excepto lo requerido por el Instrumento Nacional 51-102. Los contenidos de cualquier sitio web, canal RSS o cuenta de Twitter a los que se haga referencia en este comunicado de prensa no se incorporan aquí como referencia.

MEDIDAS FINANCIERAS GAAP y NO GAAP

La dirección revisa el progreso operativo de sus unidades de negocio y programas de inversión en períodos sucesivos a través del análisis de la utilidad neta, EBITDA y EBITDA Ajustado. La Compañía define EBITDA como la utilidad o pérdida neta de operaciones continuas antes de impuestos por gastos de intereses (neto), depreciación y amortización. Westport Fuel Systems define el EBITDA ajustado como el EBITDA de las operaciones continuas, excluyendo los gastos por compensación basada en acciones, ganancias o pérdidas de cambio no realizadas y otros ajustes que no son en efectivo. La dirección usa el EBITDA ajustado como un indicador a largo plazo del rendimiento operativo, ya que se relaciona estrechamente con la capacidad de las unidades de negocios para generar un flujo de efectivo sostenido y tal información puede no ser adecuada para otros propósitos. El EBITDA ajustado incluye la participación de la empresa en los ingresos de las empresas conjuntas.

Los términos EBITDA y EBITDA ajustado no están definidos según los principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos ("U.S. GAAP") y no son una medida de los ingresos operativos, el rendimiento operativo o la liquidez presentados de acuerdo con U.S. GAAP. El EBITDA y el EBITDA ajustado tienen limitaciones como herramienta analítica, y al evaluar el rendimiento operativo de la empresa, los inversores no deben considerar el EBITDA y el EBITDA ajustado de forma aislada, o como un sustituto de la pérdida neta u otros datos consolidados del estado de operaciones preparados de acuerdo con U.S. GAAP. Entre otras cosas, el EBITDA y el EBITDA ajustado no reflejan los gastos de efectivo reales de la empresa. Otras empresas pueden calcular medidas similares de manera diferente a Westport Fuel Systems, lo que limita su utilidad como herramientas comparativas. La empresa compensa estas limitaciones basándose principalmente en sus resultados U.S. GAAP y utilizando el EBITDA y el EBITDA ajustado como información complementaria.

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.Hojas de balances intermedios consolidados resumidos (no auditados) (Expresado en miles de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones) 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.Estados consolidados condensados intermedios de operaciones e ingresos (pérdidas) integrales (no auditados) (Expresado en miles de dólares estadounidenses, excepto cantidades de acciones y por acción) Tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022

WESTPORT FUEL SYSTEMS INC.Estados de flujos de efectivo intermedios resumidos consolidados (no auditados)(Expresado en miles de dólares estadounidenses)Tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023 y 2022

