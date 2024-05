Westport Fuel Systems publica los resultados financieros del primer trimestre de 2024 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 9 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. ("Westport") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) informó de los resultados financieros del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024 y proporcionó una actualización sobre las operaciones. Todas las cifras están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.

"En mis primeros 100 días, trabajé para determinar qué es necesario hacer, identifiqué áreas de mejora y comencé a poner en práctica nuestros tres pilares estratégicos para: aprovechar el potencial de nuestra empresa conjunta HPDI para impulsar el éxito, mejorar la excelencia operativa y centrarme en la capacidad de Westport para dar forma al futuro del mundo impulsado por hidrógeno. Nuestro éxito estará determinado a corto, medio y largo plazo, respectivamente. El verdadero cambio llevará tiempo.

A pesar de que los ingresos no cumplieron temporalmente con nuestras expectativas en el primer trimestre, hemos iniciado medidas de ahorro de costes y hemos demostrado una marcada mejora en nuestro efectivo de operaciones. Reconociendo las importantes tareas que tenemos por delante, seguimos firmemente dedicados a nuestras prioridades para 2024.

A través de reducciones estratégicas de personal en toda la organización, estamos racionalizando agresivamente nuestra fuerza laboral para reforzar la agilidad operativa. Nuestras medidas de reducción de costes también se centran en iniciar cambios en nuestras líneas de producción para optimizar las reducciones de costes de fabricación y aumentar la eficiencia. Estas acciones no solo mejoran nuestra eficiencia general sino que también fomentan una cultura de responsabilidad y colaboración.

En nuestra búsqueda de rentabilidad, la reducción de costes no es simplemente una prioridad: es un imperativo. Reconocemos que el crecimiento sostenible depende de nuestra capacidad para gestionar estrictamente los gastos. Por lo tanto, si bien estamos comprometidos a impulsar el crecimiento de primera línea y la eficiencia operativa, nuestro enfoque principal sigue siendo reducir costes en cada oportunidad.

Finalmente, las recientes actualizaciones regulatorias de la UE con respecto a los vehículos de cero emisiones (ZEV) colocan las tecnologías de Westport para vehículos pesados en una posición de liderazgo, lo que permite a nuestros clientes OEM cumplir con estos objetivos de descarbonización reforzados. Creemos que esto abre vías para incentivar y financiar soluciones de transporte de hidrógeno, en particular aquellas que son compatibles con el umbral ZEV de 3 gCO2/ton-km, como nuestra solución de sistema de combustible H2 HPDI.

Mientras navegamos por estos tiempos transformadores, las acciones de Westport reflejan un fuerte compromiso para impulsar la excelencia operativa, aprovechar nuestras asociaciones y fomentar la innovación, todo para posicionar a la empresa para un crecimiento sostenible en un panorama en continua evolución".

Dan Sceli, consejero delegado

Información destacada del primer trimestre de 2024

Los ingresos disminuyeron un 6 % a 77,6 millones de dólares en comparación con el mismo período en 2023, impulsado principalmente por menores volúmenes de ventas en nuestros negocios DOEM, almacenamiento de combustible, OEM de servicio ligero y OEM de servicio pesado. Esto fue parcialmente compensado por un mayor volumen de ventas en productos electrónicos y mayores ventas de IAM a los mercados de América del Norte, Europa Occidental y América del Sur.

Pérdida neta de 13,6 millones de dólares para el trimestre en comparación con la pérdida neta de 10,6 millones de dólares para el mismo trimestre del año pasado. El aumento en la pérdida neta fue impulsado por la disminución en el margen bruto como resultado de menores volúmenes de ventas que impactaron la absorción de costes fijos y el impacto de la inflación en los costes de materiales, mayores gastos en investigación y desarrollo y un aumento en la pérdida del cambio.

EBITDA [1] ajustado de 6,6 millones de dólares negativos en comparación con 4,5 millones de dólares negativos para el mismo período en 2023.

ajustado de 6,6 millones de dólares negativos en comparación con 4,5 millones de dólares negativos para el mismo período en 2023. El efectivo y equivalentes de efectivo fueron de 43,9 millones de dólares al final del primer trimestre. El efectivo proporcionado por las actividades operativas durante el trimestre fue de 0,1 millones de dólares. Las actividades de inversión incluyeron la compra de activos de capital por valor de 4,9 millones de dólares. Las actividades de financiación se atribuyeron a pagos netos de deuda de 5,8 millones de dólares en el trimestre.

Información por segmento

Fabricante de equipos originales ("OEM")

Los ingresos para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024 fueron de 49,3 millones de dólares en comparación con 56,3 millones de dólares para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023. Los ingresos de OEM disminuyeron en 7,0 millones de dólares en el primer trimestre de 2024 en comparación con el período del año anterior y fueron impulsados principalmente por la disminución de las ventas en nuestros negocios DOEM, almacenamiento de combustible y OEM de vehículos ligeros. El volumen de ventas de OEM de servicio pesado disminuyó en el primer trimestre en comparación con el período del año anterior, parcialmente compensado por mayores ingresos por servicios de ingeniería y mayores volúmenes de ventas en el negocio de electrónica.

El margen bruto disminuyó 3,6 millones a 4,5 millones de dólares, o el 9 % de los ingresos, en comparación con 8,1 millones de dólares, o el 14 % de los ingresos del mismo período del año anterior. La disminución en el margen bruto se debió principalmente a la disminución en los volúmenes de ventas en los negocios DOEM, almacenamiento de combustible y OEM de servicio ligero y pesado.

A pesar de estos desafíos, nuestra confianza en las perspectivas de nuestro segmento OEM sigue siendo inquebrantable. La trayectoria hacia un transporte con emisiones bajas o nulas, incluidos los objetivos de descarbonización reforzados recientemente anunciados y el umbral ZEV en la Unión Europea, es indiscutiblemente nuestro futuro. Las soluciones de movilidad limpia de Westport están diseñadas para un conjunto diverso de vehículos de cero emisiones con sistemas de combustible de hidrógeno y componentes para aplicaciones de motores de combustión interna (ICE) y celdas de combustible (FC), lo que permite a nuestros clientes cumplir objetivos de descarbonización a largo plazo. La creciente utilización de biometano hoy y la inminente integración del hidrógeno mañana son catalizadores que aceleran la transición energética en el transporte pesado.

Westport y nuestro socio OEM chino continúan colaborando y asesorando sobre una versión impulsada por HPDI de sus plataformas de motor. Actualmente, las partes están discutiendo este trabajo y las obligaciones de cada parte en el futuro.

Además, nuestro negocio OEM de vehículos ligeros continúa fortaleciendo su posición en el mercado. La incorporación del negocio Euro 6 y Euro 7 con nuestro cliente OEM global solidifica aún más nuestra posición y refuerza nuestra participación de mercado en este segmento.

Mercado de repuestos independiente

Los ingresos para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024 fueron de $28,3 millones, en comparación con 25,9 millones de dólares para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2023. El aumento de los ingresos en comparación con el período del año anterior se debió principalmente al aumento de las ventas a Norteamérica, Occidente Europa y Sudamérica. Esto fue parcialmente compensado por menores volúmenes de ventas en África y Europa del Este.

El margen bruto para el trimestre aumentó en 2,0 millones a 7,2 millones dólares, o 25 % de los ingresos, en comparación con 5,2 millones de dólares, o 20 % de los ingresos para los tres meses finalizados el 31 de marzo de 2023. El aumento en el margen bruto se debió principalmente a mayores volúmenes de ventas y mejora del mix de ventas hacia mercados de mayor rentabilidad.

El potencial para ampliar nuestra participación de mercado en los mercados existentes y aventurarnos en mercados emergentes con nuestras soluciones de GLP es un catalizador fundamental para el crecimiento. La dinámica favorable de los precios del GLP está impulsando una prometedora tendencia alcista en la demanda de nuestras ofertas. En última instancia, el imperativo de reducir las emisiones depende de una adopción generalizada, y la asequibilidad será el principal impulsor de dicha adopción. Westport continúa atendiendo y prestando servicios a mercados que no pueden permitirse vehículos eléctricos costosos pero que aún buscan soluciones más limpias. Es en estos mercados donde Westport sobresale, posicionándonos no solo para tener éxito sino también para capturar una porción más grande del mercado.

Conferencia telefónica del primer trimestre de 2024

Westport programó una conferencia telefónica para el 9 de mayo de 2024 a las 7:00 am, hora del Pacífico (10:00 am, hora del este) para analizar estos resultados. Para acceder a la conferencia telefónica por teléfono, marque 1-888-390-0546 o 1-416-764-8688. Se puede acceder a la transmisión web en vivo de la conferencia telefónica a través del sitio web de Westport en https://investors.wfsinc.com/.

Para acceder a la repetición de la conferencia telefónica, marque 1-888-390-0541 (número gratuito en Canadá y EE.UU.) o 1-416-764-8677 usando el código de acceso 945554#. La repetición telefónica estará disponible hasta el 23 de mayo de 2024.

Reunión general anual de 2024

Westport organizará su Asamblea General Anual de accionistas (la "Reunión") virtualmente el jueves 13 de junio de 2024 a las 10:00 a.m., hora del Pacífico. Para agilizar el proceso de la reunión virtual, Westport anima a los accionistas a votar antes de la Asamblea utilizando el formulario de instrucciones de votación o el formulario de poder que se enviará por correo electrónico o por correo junto con los materiales de la Asamblea a mediados de mayo. En la Circular de información de gestión, en la "Sección 1: Votación", se incluirán más instrucciones sobre cómo votar y acceder a la reunión. Una vez recibidos, revise estos materiales detenidamente.

Los accionistas registrados y los representantes debidamente designados pueden asistir a la reunión en línea en https://meetnow.global/MSM4VF4 para participar, votar o enviar preguntas durante la transmisión web en vivo de la reunión.

Estados Financieros y Discusión y Análisis de la Gerencia

Para ver las finanzas de Westport para el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2024, visite https://investors.wfsinc.com/financials/

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems, impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno, para la industria automotriz mundial. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia del combustible requeridos por las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan el cambio climático y los desafíos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, prestamos servicios a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para obtener más información, visite www.wfsinc.com.

Nota de precaución con respecto a las declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre futuras iniciativas estratégicas y crecimiento futuro, el futuro de nuestros programas de desarrollo (incluidos los relacionados con HPDI e Hidrógeno), nuestras expectativas para 2024 y más allá, incluida la demanda de nuestros productos, y el éxito futuro de nuestras estrategias comerciales y tecnológicas. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan tanto en los puntos de vista de la administración como en suposiciones que pueden causar que nuestros resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, niveles de actividades, desempeño o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen aquellos relacionados con el crecimiento de nuestros ingresos, resultados operativos, industria y productos, la economía general, condiciones y acceso a los mercados de capital y deuda, solvencia, políticas y regulaciones gubernamentales, innovaciones tecnológicas, fluctuaciones en el tipo de cambio. tarifas, gastos operativos, reducción continua de gastos, capacidad para comercializar con éxito nuevos productos, el desempeño de nuestras empresas conjuntas, la disponibilidad y el precio del gas natural y el hidrógeno, las nuevas regulaciones ambientales, la aceptación y el cambio a vehículos de gas natural e hidrógeno, estándares de emisiones de combustible, el desarrollo de tecnologías competitivas, nuestra capacidad para desarrollar e implementar adecuadamente nuestra tecnología, las acciones y determinaciones de nuestra empresa conjunta y socios de desarrollo, los efectos y la duración del conflicto Rusia-Ucrania, las interrupciones de la cadena de suministro, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar nuestros resultados reales, desempeño o logros o posición financiera discutidos en nuestro Formulario de Información Anual más reciente y otras presentaciones ante los reguladores de valores. Los lectores no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias en las que dichas declaraciones puedan basarse, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los establecidos en estas declaraciones prospectivas excepto lo requerido por el Instrumento Nacional 51-102.

Medidas financieras GAAP y no GAAP

Nuestros estados financieros se preparan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en EE.UU. ("U.S. GAAP"). Estos estados financieros GAAP de EE.UU. incluyen cargos no monetarios y otros cargos y beneficios que pueden ser de naturaleza inusual o poco frecuente o que creemos que pueden dificultar las comparaciones con nuestro desempeño anterior o futuro. Además de las medidas convencionales preparadas de acuerdo con los US GAAP, Westport y ciertos inversores utilizan el EBITDA y el EBITDA ajustado como un indicador de nuestra capacidad para generar liquidez mediante la producción de flujo de efectivo operativo para financiar necesidades de capital de trabajo, pagar obligaciones de deuda y financiar gastos de capital. La gerencia también utiliza estas medidas no GAAP en su revisión y evaluación del desempeño financiero de Westport. Los inversores y analistas también utilizan con frecuencia el EBITDA con fines de valoración, mediante el cual el EBITDA se multiplica por un factor o "múltiplo de EBITDA" que se basa en una relación observada o inferida entre el EBITDA y los valores de mercado para determinar el valor empresarial total aproximado de una empresa. Creemos que estas medidas financieras no GAAP también brindan información adicional a los inversores y analistas de valores como información complementaria a nuestros resultados GAAP de EE.UU. y como base para comparar nuestro desempeño financiero período tras período y comparar nuestro desempeño financiero con el de otras compañías. Creemos que estas medidas financieras no GAAP facilitan las comparaciones de nuestros resultados operativos principales de un período a otro y con otras compañías al, en el caso del EBITDA, eliminar los efectos de nuestra estructura de capital (ingresos netos por intereses sobre depósitos en efectivo, gastos por intereses sobre deuda pendiente y líneas de crédito), base de activos (depreciación y amortización) y consecuencias fiscales. El EBITDA ajustado proporciona este mismo indicador del EBITDA de Westports procedente de operaciones continuas y elimina dichos efectos de nuestra estructura de capital, base de activos y consecuencias fiscales, pero además excluye cualquier ganancia o pérdida de cambio no realizada, cargos de compensación basados en acciones y otros deterioros únicos y costes que no se espera que se repitan para brindar una mayor comprensión del flujo de efectivo que se produce a partir de nuestro negocio operativo, sin la influencia de eventos extraños.

El EBITDA y el EBITDA ajustado tienen como objetivo proporcionar información adicional a inversores y analistas y no tienen ninguna definición estandarizada según los US GAAP, y no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto de medidas de desempeño preparadas de acuerdo con los U.S. GAAP. El EBITDA y el EBITDA ajustado excluyen el impacto de los costes en efectivo de las actividades financieras y los impuestos, y los efectos de los cambios en los saldos del capital de trabajo operativo y, por lo tanto, no son necesariamente indicativos de la utilidad operativa o el flujo de efectivo de las operaciones según lo determinado según los US GAAP. Otras empresas pueden calcular el EBITDA y el EBITDA ajustado de manera diferente.

Relaciones con inversores, Westport Fuel Systems, T: +1 604-718-2046

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2405771/Westport_Fuel_Systems_Inc__Westport_Fuel_Systems_Reports_First_Q.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/westport-fuel-systems-publica-los-resultados-financieros-del-primer-trimestre-de-2024-302141439.html