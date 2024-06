Westport y Volvo Group anuncian el cierre de la empresa conjunta

Volvo FH gas powered truck equipped with a Westport LNG HPDI fuel system

Volvo FH gas powered truck equipped with a Westport LNG HPDI fuel system - WESTPORT FUEL SYSTEMS INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Trabajando juntos para acelerar la comercialización y la adopción global de la tecnología de sistema de combustible HPDI™ de Westport para aplicaciones de larga distancia y todoterreno

VANCOUVER, BC, 4 de junio de 2024/PRNewswire/ -- Volvo Group ("Volvo") y Westport Fuel Systems Inc. ("Westport" o la "compañía") (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) anunciaron hoy el cierre y lanzamiento de su transacción de empresa conjunta previamente anunciada. La empresa conjunta se compromete a acelerar la comercialización y la adopción global de la tecnología de sistema de combustible HPDI™ de Westport para aplicaciones de larga distancia y todoterreno. La empresa conjunta estará dirigida, de forma interina, por Dan Sceli, consejero delegado de Westport, además de Scott Baker, que asumirá el cargo de vicepresidente, director de desarrollo de productos y tecnología, y Anders Johansson, que será vicepresidente y director comercial. La empresa conjunta tendrá su sede en Vancouver, Canadá.

"El cierre exitoso de la empresa conjunta representa un hito importante para Westport y un verdadero respaldo a nuestra tecnología HPDI y sistema de combustible", indicó Dan Sceli, consejero delegado y director de Westport Fuel Systems. "Juntos, aceleraremos la adopción comercial de HPDI para los OEM a nivel mundial aprovechando el sistema de combustible HPDI en su máximo potencial. HPDI está en una posición única para crear e implementar soluciones asequibles en sectores difíciles de reducir, como el transporte pesado y las aplicaciones todoterreno".

"Esta colaboración con Westport es un testimonio de nuestra dedicación compartida a la sostenibilidad y nuestra creencia en el poder de la asociación para impulsar el cambio en la industria. A medida que nos embarcamos juntos en nuestra empresa conjunta, confiamos en que podemos aportar soluciones sostenibles, utilizando el motor de combustión interna, que funcionará con combustibles renovables ahora y con hidrógeno en el futuro", afirmó Lars Stenqvist, director de tecnología del Grupo Volvo. "Nosotros, en Volvo, estamos comprometidos a impulsar la transición para descarbonizar el transporte y esta nueva empresa conjunta HPDI nos permite acelerar la adopción de motores de combustión impulsados por hidrógeno y combustibles renovables para aplicaciones de larga distancia y todoterreno en asociación con Westport".

Como parte del acuerdo, tres de los miembros de la junta directiva de la empresa conjunta han sido nombrados por Westport y Volvo Group. Estos miembros iniciales de la junta directiva son Andrea Fuder, director de compras de Volvo Group, Dan Hancock, presidente de la junta directiva de Westport, Dan Sceli, director ejecutivo y director de Westport, Karl Viktor Schaller, miembro de la junta directiva de Westport, Lars Stenqvist, director de tecnología de Volvo Group, y Jan Ytterberg, asesor sénior de Volvo Group.

La empresa conjunta operará como una entidad independiente y Westport contribuirá con ciertos activos y actividades de HPDI™, incluidos activos fijos, propiedad intelectual y negocios relacionados, a la empresa conjunta. Volvo Group ha adquirido una participación del 45% en la empresa conjunta por aproximadamente 28 millones de dólares, más hasta 45 millones de dólares adicionales como ganancia dependiendo del desempeño posterior de la empresa conjunta.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport, impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno, para la industria del transporte global. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia del combustible que requieren las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan el cambio climático y los desafíos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, atendemos a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport pensamos en el futuro. Para obtener más información, visite www.wfsinc.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas declaraciones sobre los factores responsables del crecimiento potencial y el desarrollo del sistema de combustible HPDI para los OEM a nivel mundial y la suma esperada a pagar por Volvo en relación con la adquisición de una participación del 45% en la empresa conjunta. Estas declaraciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos y se basan tanto en los puntos de vista de la administración como en suposiciones que pueden causar que nuestros resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro. niveles de actividades, desempeño o logros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen aquellos relacionados con políticas y regulaciones gubernamentales, el logro de los criterios de desempeño requeridos para la ganancia descritos anteriormente, la demanda de sistemas HPDI, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar nuestros resultados reales, desempeño o logros, como se analiza en nuestro Formulario de información anual más reciente y otras presentaciones ante los reguladores de valores. Los lectores no deben confiar indebidamente en dichas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los eventos, condiciones o circunstancias en las que dichas declaraciones puedan basarse, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los establecidos en estas declaraciones prospectivas, excepto según lo requiera el Instrumento Nacional 51-102. Los contenidos de cualquier sitio web al que se hace referencia en este comunicado de prensa no se incorporan aquí como referencia.

Westport Media Relations, T: + 1 604-718-1992, E: media@wfsinc.com; Westport Investor Relations, T: +1 604-718-2046, E: invest@wfsinc.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427811/Westport_Fuel_Systems_Inc__Westport_and_Volvo_Group_Announce_Clo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2427447/Westport_Fuel_Systems_Inc__Westport_and_Volvo_Group_Announce_Clo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/westport-y-volvo-group-anuncian-el-cierre-de-la-empresa-conjunta-302163396.html