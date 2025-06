WF Holding Ltd anuncia su entrada en el campo de las criptomonedas digitales

(Información remitida por la empresa firmante)

KUALA LUMPUR, Malasia, 24 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, WF Holding Ltd (código bursátil: WFF) anunció oficialmente su entrada en el sector de las criptomonedas y designó a Bull Coin Asset Management Limited como su consultora del sector. La colaboración busca apoyar la investigación de mercado, la evaluación tecnológica y el desarrollo de estrategias de cumplimiento. Este paso marca un paso significativo para WF Holding Ltd en la innovación de la tecnología blockchain y la construcción de un ecosistema financiero digital. De cara al futuro, la compañía planea aprovechar la innovación tecnológica, las operaciones de cumplimiento y la colaboración en el ecosistema para impulsar la integración de los activos digitales con la economía real, creando valor a largo plazo tanto para los accionistas como para los clientes.

Ante el rápido crecimiento del mercado de las criptomonedas y la aplicación generalizada de la tecnología blockchain, WF Holding Ltd ha decidido explorar activamente este campo emergente para mejorar la competitividad tecnológica de la compañía y su potencial de crecimiento futuro. Bull Coin Asset Management Limited brindará a la compañía un apoyo integral para sus futuras iniciativas de expansión comercial, aprovechando su experiencia en investigación de activos digitales y recursos globales.

La compañía afirmó: "Las criptomonedas y la tecnología blockchain están transformando la infraestructura financiera y empresarial global. Es un paso necesario para la innovación tecnológica y una medida estratégica para responder a la demanda de los clientes y del mercado".

Según el informe de investigación 2024-2029 China Cryptocurrency Industry Panorama Research and Development Forecast Report, elaborado por Zero Power, se proyecta que el mercado de criptomonedas supere los 10 billones de dólares estadounidenses para 2029, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,2 %. Se espera que el diseño estratégico de WF Holding Ltd no solo aproveche las oportunidades del sector, sino que también promueva la integración profunda de la tecnología blockchain en la economía real.

