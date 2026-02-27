WFSA honra a Franco y Pietro Gussalli Beretta con el Premio Embajador de Tiro Dr. Vito Genco

(Información remitida por la empresa firmante)

NÜRNBERG (NUREMBERG), Alemania, 27 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El World Forum on Shooting Activities (WFSA) ha nombrado a los hermanos Franco Gussalli Beretta y Pietro Gussalli Beretta como ganadores de su máximo galardón, el Premio Embajador de Tiro Dr. Vito Genco. Franco Gussalli Beretta recibió el premio en nombre de ambos hermanos durante la sesión plenaria de la WFSA en la feria comercial IWA OutdoorClassics.

"Es un inmenso honor entregar nuestro máximo galardón a líderes que encarnan la esencia misma de lo que nuestra organización promueve: la excelencia en la caza, el tiro deportivo y la tenencia responsable de armas de fuego por parte de civiles", declaró Tony Bernardo, presidente del WFSA. "Otorgar este honor durante el 500º aniversario de la empresa Beretta hace que este reconocimiento sea especialmente significativo".

El Premio Embajador de Tiro Dr. Vito Genco reconoce a personas de todo el mundo por sus extraordinarias contribuciones a la caza y el tiro deportivo. Entre los galardonados anteriores se incluyen atletas olímpicos, autores y figuras públicas, entre ellos el difunto juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antonin Scalia.

En su declaración, Franco Gussalli Beretta declaró: "Estamos profundamente agradecidos de recibir este premio del WFSA, una organización que defiende la investigación científica, la tradición, los valores y la innovación dentro de la comunidad global de tiro".

Entre los múltiples cargos que cada uno de ellos ocupa dentro del grupo, Franco Gussalli Beretta es presidente y consejero delegado de Fabbrica d'Armi Pietro Beretta, mientras que Pietro Gussalli Beretta es presidente y consejero delegado de Beretta Holding. Fundada en 1526, Fabbrica d'Armi Pietro Beretta celebra este año su 500º aniversario.

La sesión plenaria también conmemoró el 30º aniversario de WFSA, destacado en una presentación del expresidente Graham Downing, e incluyó la entrega de un premio honorífico a Juergen Kohlheim por su larga trayectoria en el Comité Ejecutivo. Otros temas y mesas redondas incluyeron las disciplinas de tiro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, presentadas por el secretario general de ISSF, Alessandro Nicotra di San Giacomo; las propuestas de restricción de munición con plomo de la UE, presentadas por el abogado de Squire Patton Boggs y consultor de AFEMS, Peter Sellar; y una nueva base de datos de políticas internacionales del WFSA, presentada por Charles Fowler, presidente del Comité de Imagen del WFSA.

Acerca de WFSA El World Forum on Shooting Activities (WFSA) es una organización no gubernamental internacional con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fundada en 1996, incluye a más de 50 organizaciones nacionales, regionales e internacionales y trabaja para preservar las tradiciones de la caza y el tiro deportivo mediante la cooperación con gobiernos e instituciones internacionales.

Más información: www.wfsa.net

