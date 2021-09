Where is the Love Stream Black Eyed Peas en directo desde las pirámides de Egipto

STREAMING DE SU CONCIERTO EN DIRECTO EL 2 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 20:00 (CET) SOLO EN LIVENOW

MADRID, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- LIVENow y Robomagic Live tienen el placer de anunciar la streaming de Where is the LoveStream - Black Eyed Peas, en directo desde las pirámides de Egipto, un concierto único que se transmite en vivo para fans de todo el mundo. Black Eyed Peas realizarán uno de sus espectáculos más emblemáticos hasta la fecha, en uno de los lugares más históricos del mundo, en una celebración internacional de música, amor y unidad. Las pirámides de Egipto servirán de telón de fondo para una actuación especial del grupo ganador del premio Grammy, que se transmitirá en vivo el 2 de octubre de 2021 a las 20:00 (CET) exclusivamente en LIVENow. Fans pueden comprar entradas generales y entradas VIP desde €9.99 hasta €75 y están disponibles a partir del martes, 14 de septiembre a través de LIVENow.

El 2 de octubre de 2021, will.i.am, apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul subirán al escenario frente a 1 .000 afortunados fans para ofrecer una actuación verdaderamente legendaria, con los fans del grupo uniéndose a la celebración desde desde sus ordenadores, tablets o teléfonos móviles.

«!Menudo año!, hemos echado de menos el escenario y a nuestros fans. Estamos increíblemente orgullosos de poder actuar desde las pirámides de Egipto, y también de poder transmitirlo en directo a nuestros fans de todo el mundo. Sabemos que han echado de menos la música en directo tanto como nosotros, asi que estamos ansiosos de celebrar y bailar con todos vosotros, allá donde estéis». - will.i.am

Con una carrera de más de 25 años, Black Eyed Peas es uno de los grupos más exitosos de nuestra generación. 35 millones de álbumes vendidos, 9 sencillos número uno internacionales, 6 premios Grammy y un catálogo de éxitos los convierten, sin duda, en uno de los grupos más importantes de esta época.

Desde los primeros éxitos como Shut Up y Let's Get It Started hasta los megahits internacionales Boom Boom Pow y I Got A Feeling, pasando por RITMO y el clásico de todos los tiempos Where Is The Love?, los fans disfrutarán de un espectáculo inmenso lleno de emoción, energía y todo lo demás.

