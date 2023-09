Whitepaper sobre las normativas NIS2, DORA y CER y la importancia de una comunicación empresarial segura

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de septiembre

A raíz del nuevo marco legislativo (NIS2, DORA, CER) para fomentar la resiliencia cibernética de las organizaciones en la Unión Europea, Threema presenta el Whitepaper «La importancia de un canal de comunicación empresarial seguro en el contexto de las directivas NIS2, DORA y CER», que sintetiza el amplio alcance de las nuevas directivas para las empresas. El documento demuestra la importancia de una comunicación corporativa segura y explica qué medidas son necesarias para cumplir con las nuevas normativas

A finales de 2022, la Unión Europea lanzó NIS2 , DORA y CER, un conjunto de nuevas normativas que pretenden reducir las vulnerabilidades de ciberseguridad de las entidades críticas y reforzar su resiliencia cibernética. El alcance de las directivas es amplio, y tanto las organizaciones públicas como las privadas estarán sujetas a profundos cambios. Threema, en colaboración con el área de Penal y Ciberseguridad de la firma Monereo Meyer Abogados, ha elaborado el Whitepaper «La importancia de un canal de comunicación empresarial seguro en el contexto de las directivas NIS2, DORA y CER», resumiendo lo que cada una de estas leyes suponen para la comunicación empresarial de las empresas.



Las apps de mensajería instantánea son un canal de comunicación muy cómodo para las empresas: permiten la comunicación desde cualquier lugar y facilitan el intercambio de información en diferentes formatos, como, por ejemplo, voz, vídeo, texto, archivos. Sin embargo, las aplicaciones de chat son vulnerables, especialmente cuando se usan con ajustes de seguridad inadecuados: en estos casos, además de correr el riesgo de exponer datos confidenciales, la empresa no cumple con las normativas y puede enfrentarse a cuantiosas multas.



El Whitepaper de Threema, realizado en colaboración con el abogado Rodrigo López Crespo de Monereo Meyer Abogados, explica el profundo impacto del nuevo marco legislativo para las organizaciones (privadas y públicas), señala posibles vulnerabilidades digitales y pone el foco en la protección de datos en la comunicación corporativa.



Con el fin de presentar el Whitepaper y ampliar la información en él contenida, Threema organiza un webinar el próximo 21 de septiembre, durante el que Miguel Rodríguez, CRO de Threema, y Rodrigo López Crespo, abogado en el área de Penal y Ciberseguridad de Monereo Meyer Abogados, ayudarán a comprender los fundamentos de las nuevas directivas europeas NIS2, DORA y CER, aclarando por qué disponer de un canal de comunicación empresarial seguro es crucial para cumplir los requisitos de las directivas.



Sobre Threema

Fundada en 2012, Threema es una empresa suiza que ofrece el servicio de mensajería instantáneo seguro más vendido del mundo. Más de 10 millones de usuarios en Europa y fuera de ella han depositado su confianza en Threema. Threema ha sido diseñada teniendo en cuenta la privacidad y la reducción de datos. Dos millones de usuarios, repartidos entre 7.500 empresas, organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones, han optado por la solución empresarial Threema Work, con 2 millones de usuarios. Empresas de renombre, como Mercedes-Benz, SIX Group y Thyssenkrupp, utilizan Threema Work como herramienta de mensajería interna.

Además, muchas pequeñas y medianas empresas e instituciones públicas (como el Ejército suizo, la ciudad de Fráncfort del Meno o la Universidad Erasmus de Rotterdam) utilizan Threema Work.

La firma se distingue por garantizar que sus usuarios puedan comunicarse sin tener que preocuparse por la privacidad y la seguridad. No están obligados a compartir ninguna información personal (p. ej. el número de teléfono o el correo electrónico); tampoco están obligados a dar acceso a su libreta de direcciones. Las aplicaciones de Threema son de código abierto.

Threema no se financia con publicidad y no recopila datos de los usuarios. Threema se ha desarrollado teniendo en cuenta la protección de datos y la privacidad (Privacy by Design), por lo que solo se genera la mínima cantidad de metadatos. Las comunicaciones entre sus usuarios se encriptan de extremo a extremo, ofreciendo asimismo chats de grupo, llamadas de voz o de video.

Threema está hecho 100% en Suiza, aloja sus propios servidores en Suiza y no está sujeto al "CLOUD Act" estadounidense. A diferencia de otros servicios similares, cumple totalmente con las normas europeas para la protección de datos (RGPD). Threema sale sistemáticamente ganadora en las comparaciones de aplicaciones de mensajería y ha recibido múltiples premios por su sólida seguridad, su incomparable protección de la privacidad y su facilidad de uso.







