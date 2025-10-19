Wialon anuncia los 10 principales fabricantes de hardware GPS de 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBÁI, EAU, 19 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Teltonika Telematics ha sido nuevamente reconocida como líder mundial en hardware para la gestión y digitalización de flotas, ocupando el puesto #1 en la edición 2025 del ranking Top 10 GPS Hardware Manufacturers de Wialon . El premio fue entregado durante el Wialon Community Reunion en Dubái, que reunió a los principales actores de la industria antes del evento GITEX Global.

Este es el cuarto año consecutivo en que Teltonika Telematics mantiene el liderazgo, con más de 100 modelos integrados y más de 900,000 dispositivos conectados a la plataforma Wialon . La compañía refuerza su presencia global, especialmente en el Medio Oriente, donde crece la demanda de soluciones avanzadas de gestión de flotas e IoT.

El ranking anual Wialon Top 10 destaca a los fabricantes cuyos dispositivos fueron conectados con mayor frecuencia a la plataforma en los últimos 12 meses. Wialon, la plataforma global de digitalización de flotas desarrollada por Gurtam, es compatible con más de 3,800 modelos de dispositivos de más de 700 fabricantes. En América Latina, Wialon es reconocida como la plataforma número uno, con más de 640,000 vehículos conectados, consolidando su posición como líder regional y global.

Top 10 fabricantes de hardware GPS 2025:

"Ser número uno no es solo un título, es una responsabilidad. Junto con Wialon, estamos enfocados en ofrecer soluciones más inteligentes, personalizadas y basadas en IA que ayuden a nuestros socios a mantenerse competitivos y a construir el futuro de la telemática." — Hassan Shahzad, Director de Ventas para Medio Oriente en Teltonika Telematics

"Este año vemos tanto estabilidad —con líderes consolidados que mantienen su posición— como cambio, con nuevos participantes que hacen su debut. Esto demuestra que el mercado de hardware telemático sigue evolucionando, ofreciendo a los proveedores de servicios una gama más amplia de opciones para sus proyectos." — Aliaksandr Kuushynau, Director de Wialon

Sobre Wialon Wialon rastrea más de 4.2 millones de vehículos en más de 160 países, ayudando a empresas de todos los tamaños a optimizar operaciones y reducir costos. Es el producto principal de Gurtam, un desarrollador europeo de software GPS e IoT con sede en Vilna y oficinas en Boston, Dubái y Tiflis.

Contacto de prensa: Uladzislau Rassokhau, u.rassokhau@wialon.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799349/Wialon.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2799348/Wialon_Logo.jpg

